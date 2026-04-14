Celeb News 14.04.2026

Πάσχα 2026: Πώς πέρασαν οι Έλληνες celebrities τις ημέρες των γιορτών

Ανακάλυψε πού πέρασαν οι Έλληνες επώνυμοι το Πάσχα, τις οικογενειακές στιγμές τους και τα παραδοσιακά έθιμα.
Πόπη Βασιλείου

Το Πάσχα 2026 είχε τη δική του ξεχωριστή λάμψη, καθώς οι Έλληνες celebrities μοιράστηκαν στιγμές που ένωσαν την παράδοση με την κομψότητα των ταξιδιών και τη ζεστασιά της οικογένειας. Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο στα social media, ένιωσες σαν να ακολούθησες κι εσύ κάθε τους βήμα, από τα καντούνια της Κέρκυρας μέχρι τις πιο κοσμοπολίτικες γωνιές της Ευρώπης. Η μεγάλη πρωταγωνίστρια των ημερών ήταν αναμφίβολα η Κέρκυρα, όπου η Σίσσυ Χρηστίδου μαζί με τους γιους της, η Χριστίνα Κοντοβά και η Κλέλια Ανδριολάτου έζησαν από κοντά το ξακουστό έθιμο με τους Μπότηδες. Λίγο μετά την Πρώτη Ανάσταση, τα στολισμένα μπαλκόνια και τα μεγάλα πήλινα κανάτια που έπεσαν με θόρυβο δημιούργησαν τις πιο δυνατές εικόνες του φετινού Πάσχα, χαρίζοντάς σου όλη τη μαγεία ενός εθίμου που κάθε χρόνο γίνεται viral.

Την ίδια στιγμή, πολλά αγαπημένα ζευγάρια και οικογένειες επέλεξαν προορισμούς που είχαν έντονο συναισθηματικό και ταξιδιωτικό ενδιαφέρον. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρέθηκαν στη Μύκονο, χαρίζοντας κοινά στιγμιότυπα που τράβηξαν τα βλέμματα, ενώ η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ταξίδεψαν στο Μονακό, λίγες μόλις ημέρες πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, με τις εικόνες τους να αποπνέουν ρομαντισμό και κοσμοπολίτικη αύρα. Στην Ισπανία πέρασαν τις γιορτές η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος, αγκαλιασμένοι και χαλαροί, ενώ η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επέλεξε ένα διαφορετικό Πάσχα στην Κορέα μαζί με τον Νίκο Ζυρίγο, δίνοντας μια πιο διεθνή νότα στο φετινό εορταστικό σκηνικό.

Ιδιαίτερα έντονο ήταν και το στοιχείο της οικογένειας, που πρωταγωνίστησε στις περισσότερες αποδράσεις. Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού πέρασαν το Πάσχα στη Μάνη με τα παιδιά τους, σε εικόνες γεμάτες γαλήνη και αυθεντικότητα, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά προτίμησαν την Τήνο, έναν σταθερά αγαπημένο προορισμό για τις άγιες ημέρες.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε στο Αγκίστρι με τους γιους της, επιλέγοντας χαλαρές οικογενειακές στιγμές δίπλα στη φύση, ενώ η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Θέμη Σοφό πέρασαν όμορφες στιγμές στην Αρχαία Κόρινθο, σε ένα σκηνικό που συνδύασε γιορτινή ατμόσφαιρα και ιστορική ομορφιά. Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Δημήτρης Μάζης επέλεξαν τη Ρώμη με τις κόρες τους, μετατρέποντας το οικογενειακό ταξίδι σε μια πασχαλινή καρτ ποστάλ.

House of the Dragon: Πριν την 3η σεζόν έρχεται το mobile game που σε κάνει αληθινό dragonrider

House of the Dragon: Πριν την 3η σεζόν έρχεται το mobile game που σε κάνει αληθινό dragonrider

Η Cardi B πέφτει θύμα απάτης $60.000 και ξεσπά στο instagram

Η Cardi B πέφτει θύμα απάτης $60.000 και ξεσπά στο instagram

Katy Perry: Η απάντηση στις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική επίθεση
Celeb News

Katy Perry: Η απάντηση στις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική επίθεση

14.04.2026
Justin Bieber: Ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης του Coachella

14.04.2026
Britney Spears: Η νέα προσπάθεια αποτοξίνωσης και το παρασκήνιο που συζητιέται έντονα

14.04.2026
Αθηνά Οικονομάκου: Οι πασχαλινές εικόνες από την Ισπανία που έφεραν καλοκαιρινό vibe στα social media

14.04.2026
«Χριστός Ανέστη» αλά Hollywood: Το επικό πασχαλινό γλέντι του John Stamos και της παρέας του που έγινε viral

14.04.2026
Tom Dumont: Ο κιθαρίστας των No Doubt μιλά για τη μάχη του με το Parkinson

14.04.2026
Πάσχα στους πάγους για την Ευγενία Σαμαρά – Το ταξίδι στην Ισλανδία που έκλεψε τις εντυπώσεις

14.04.2026
Κωνσταντίνα Ευριπίδου – Φίλιππος Μιχόπουλος: Πασχαλινή απόδραση στη Μύκονο

14.04.2026
Beverly Hills, 90210: Η Jennie Garth μιλά για τον έρωτά της με τον Luke Perry

14.04.2026
