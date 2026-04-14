Μουσική 14.04.2026

Η Cardi B πέφτει θύμα απάτης $60.000 και ξεσπά στο instagram

Η Cardi B αποκαλύπτει την απάτη με πιστωτική κάρτα που την έβαλε σε περιπέτειες, χάνοντας $60.000.
Η Cardi B αποκάλυψε πρόσφατα μέσα από Instagram Live ότι έγινε θύμα απάτης με πιστωτική κάρτα, χάνοντας συνολικά $60.000 σε αγορές που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδειά της. Τέσσερα άτομα φαίνεται πως χρησιμοποίησαν την American Express της για αγορές στη Saks και την Apple, και η ράπερ από το Μπρονξ δεν άφησε τίποτα στην τύχη, κοινοποιώντας τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των δραστών στους ακόλουθούς της.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η Cardi B βρισκόταν σε περιοδεία για το «Little Miss Drama», με στάσεις σε πόλεις όπως η Φιλαδέλφεια, η Ουάσιγκτον, η Σάρλοτ και το Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας. Παρόλο που ήταν απασχολημένη με τις απαιτήσεις της περιοδείας, η ράπερ παρακολουθούσε στενά τα οικονομικά της και αντιλήφθηκε αμέσως τις ύποπτες χρεώσεις. Στην ανάρτησή της, η Cardi B ανέφερε χαρακτηριστικά: «Saks 40.000 δολάρια, τι στο διάολο; Apple 20.000 δολάρια, ποιος το κάνει αυτό; Αν βρω τη διεύθυνσή σας πριν από την έρευνα, θα σας δείρω».

Η Cardi B δεν περιορίστηκε στις φραστικές απειλές, καθώς ισχυρίστηκε ότι διαθέτει καθαρές φωτογραφίες των δραστών από τις αγορές που έκαναν, περιγράφοντας λεπτομερώς την εμφάνιση ενός από αυτούς: φαλακρός με πυκνή γενειάδα. Οι αγορές έγιναν μέσα σε μόλις μία ώρα, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο πώς τα τέσσερα άτομα απέκτησαν πρόσβαση στην American Express της ράπερ.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της Cardi B ότι ακόμη και διασημότητες με τεράστια οικονομική επιφάνεια δεν είναι αλώβητες στις διαδικτυακές και τραπεζικές απάτες. Η αντίδραση της ράπερ, συνδυάζοντας τεκμηριωμένες αποδείξεις και έντονη προσωπική παρέμβαση, δείχνει πως δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν να παίξει με τα χρήματά της χωρίς συνέπειες.

Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει επίσης την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή στις ψηφιακές συναλλαγές και τη σημασία της παρακολούθησης των οικονομικών, ειδικά για όσους διαχειρίζονται μεγάλα ποσά ή βρίσκονται σε συνεχή περιοδεία και κινητικότητα. Η Cardi B με τον δικό της δυναμικό τρόπο στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ότι η ασφάλεια των οικονομικών της είναι αδιαπραγμάτευτη.

