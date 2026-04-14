Pads ενυδάτωσης: Το κορεατικό μυστικό για λαμπερή επιδερμίδα

Η κορεάτικη ομορφιά συνεχίζει να κατακτά τον κόσμο, με τα pads ενυδάτωσης να αποτελούν την τελευταία καινοτομία

Οι νέες τάσεις ομορφιάς που έρχονται από τη Νότια Κορέα κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος παγκοσμίως. Σύμφωνα με το γραφείο αναλύσεων Spate, η K-Beauty κατέγραψε το 2025 μια εντυπωσιακή ανάπτυξη 184% στο TikTok, χάρη σε προϊόντα όπως οι μάσκες κολλαγόνου, τα γαλακτώδη τόνερ, καθώς και ενεργά συστατικά όπως το PDRN και το τρανεξαμικό οξύ.

Μετά τον διπλό καθαρισμό και τα προϊόντα για «glass skin», μια νέα κατηγορία περιποίησης κατακτά πλέον και τη δική μας πλευρά του πλανήτη: τα pads ενυδάτωσης. Ενώ γνωρίζαμε ήδη τα pads απολέπισης, μικροί δίσκοι αρκετά απαλοί για καθημερινή χρήση που απολεπίζουν ήπια την επιφάνεια του δέρματος. τα pads ενυδάτωσης αποτελούν το αντίστοιχό τους, προσφέροντας μια πραγματική έκρηξη φρεσκάδας.

Με gel υφή, αυτοί οι δίσκοι γλιστρούν στο πρόσωπο ή εφαρμόζονται στοχευμένα σε ιδιαίτερα ερεθισμένες ή ευαίσθητες περιοχές. Ενσωματωμένα στην πρωινή ή βραδινή ρουτίνα, στοχεύουν επίσης στην ενίσχυση του δερματικού φραγμού, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που εφαρμόζονται στη συνέχεια.

Τα συστατικά που κάνουν τη διαφορά

Η αποτελεσματικότητα των pads ενυδάτωσης βασίζεται σε φόρμουλες πλούσιες σε εξαιρετικά καταπραϋντικά και ενυδατικά ενεργά συστατικά. Για παράδειγμα, η Biodance, μια κορυφαία μάρκα στον τομέα, χρησιμοποιεί συνδυασμό υαλουρονικού οξέος και κεραμιδίων στα Cera-Nol Gel Toner Pads της. Υαλουρονικό οξύ βρίσκουμε επίσης στα pads των εταιρειών Anua, Mixsoon και CosrX.

