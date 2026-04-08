Η Japanese αλογοουρά της Anne Hathaway στο Τόκιο που θα γίνει viral

Η Anne Hathaway συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις στις εμφανίσεις της, καθώς προωθεί τη νέα ταινία «The Devil Wears Prada 2» πλάι στη Meryl Streep. Κάθε outfit που επιλέγει μοιάζει να τιμά τον θρυλικό χαρακτήρα της στο πρώτο φιλμ, ενώ το συνολικό στιλιστικό αποτέλεσμα συνδυάζεται με άψογα beauty looks που ενισχύουν τη δυναμική της παρουσία.

Η τελευταία της εμφάνιση στο Τόκιο ξεχώρισε για τα «Japanese vibes»: μια παιχνιδιάρικη αλλά ταυτόχρονα sleek αλογοουρά, με λαμπερές αφέλειες και ανάλαφρες τούφες που αγκάλιαζαν απαλά το πρόσωπό της, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα ταυτόχρονα κομψό και φρέσκο. Η επιλογή των αξεσουάρ και οι λεπτομέρειες στα ρούχα ολοκλήρωσαν τη σύγχρονη εκδοχή της εμβληματικής Prada γοητείας.

5 χρυσαφένιες μυρωδιές που θα κυριαρχήσουν το καλοκαίρι 2026

Το χτένισμα υπογράφει ο προσωπικός hairstylist Orlando Pita, ενώ η make up artist Gucci Westman φρόντισε κάθε λεπτομέρεια στο πρόσωπό της. Το μακιγιάζ συνδυάζει κλασική black and white αισθητική με μια κόκκινη πινελιά, διακριτικό winged liner, λάμψη στα ζυγωματικά και nude απόχρωση στα χείλη, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που αποπνέει κομψότητα και σύγχρονη θηλυκότητα.

Gel μανικιούρ: Πώς να «σώσεις» τα νύχια σου μετά την αφαίρεση

Τα do’s και don’ts για ένα ανοιξιάτικο μανικιούρ που ξεχωρίζει