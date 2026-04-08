Beauty 08.04.2026

Η Japanese αλογοουρά της Anne Hathaway στο Τόκιο που θα γίνει viral

Με sleek αλογοουρά, παιχνιδιάρικες αφέλειες και διακριτικό winged liner, η Hathaway επιβεβαιώνει γιατί παραμένει fashion icon
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Anne Hathaway συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις στις εμφανίσεις της, καθώς προωθεί τη νέα ταινία «The Devil Wears Prada 2» πλάι στη Meryl Streep. Κάθε outfit που επιλέγει μοιάζει να τιμά τον θρυλικό χαρακτήρα της στο πρώτο φιλμ, ενώ το συνολικό στιλιστικό αποτέλεσμα συνδυάζεται με άψογα beauty looks που ενισχύουν τη δυναμική της παρουσία.

Η τελευταία της εμφάνιση στο Τόκιο ξεχώρισε για τα «Japanese vibes»: μια παιχνιδιάρικη αλλά ταυτόχρονα sleek αλογοουρά, με λαμπερές αφέλειες και ανάλαφρες τούφες που αγκάλιαζαν απαλά το πρόσωπό της, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα ταυτόχρονα κομψό και φρέσκο. Η επιλογή των αξεσουάρ και οι λεπτομέρειες στα ρούχα ολοκλήρωσαν τη σύγχρονη εκδοχή της εμβληματικής Prada γοητείας.

5 χρυσαφένιες μυρωδιές που θα κυριαρχήσουν το καλοκαίρι 2026

Το χτένισμα υπογράφει ο προσωπικός hairstylist Orlando Pita, ενώ η make up artist Gucci Westman φρόντισε κάθε λεπτομέρεια στο πρόσωπό της. Το μακιγιάζ συνδυάζει κλασική black and white αισθητική με μια κόκκινη πινελιά, διακριτικό winged liner, λάμψη στα ζυγωματικά και nude απόχρωση στα χείλη, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που αποπνέει κομψότητα και σύγχρονη θηλυκότητα.

Gel μανικιούρ: Πώς να «σώσεις» τα νύχια σου μετά την αφαίρεση

Τα do’s και don’ts για ένα ανοιξιάτικο μανικιούρ που ξεχωρίζει

 

Το φιλί που δεν ξέχασε ποτέ η Sharon Stone – Η αποκάλυψη που συζητά όλο το Χόλιγουντ

08.04.2026
Kanye West: Η κίνηση προς την Εβραϊκή Κοινότητα που άλλαξε το κλίμα γύρω από το Wireless Festival

08.04.2026

Η τολμηρή επιλογή της Meryl Streep στο Τόκιο αποδεικνύει ότι η Miranda Priestly ζει ακόμα
Fashion

08.04.2026
Όταν το Πάσχα πλησιάζει, αυτά τα 4 ζώδια περιμένουν τις οικογενειακές στιγμές σαν παιδιά
Life

08.04.2026
Η Dua Lipa υιοθέτησε το trend που πρέπει να έχεις στη ντουλάπα σου αυτό το καλοκαίρι
Fashion

08.04.2026
Μην αγοράσεις λαμπάδα φέτος! Φτιάξε τη δική σου με αυτό το απλό trick
Life

08.04.2026
Δες πώς η Βίκυ Καγιά φτιάχνει τα πιο γλυκά κουλουράκια για το Πάσχα
Food

07.04.2026
Συγγενείς και Πάσχα: Μυστικά για να γλιτώσεις τις εντάσεις χωρίς να στερηθείς τη γιορτή
Life

07.04.2026
Πάσχα χωρίς τύψεις: 6 tips για να μην ξεφύγεις από τη διατροφή σου
Life

07.04.2026
Θες πιο σύγχρονο σπίτι; Εμπιστεύσου τη vintage διακόσμηση
Life

07.04.2026
Head, Heart, Hand: Το έξυπνο trick για να πεις «αντίο» στην αναβλητικότητα
Life

07.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

