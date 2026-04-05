Beauty 05.04.2026

Τα do’s και don’ts για ένα ανοιξιάτικο μανικιούρ που ξεχωρίζει

Η φετινή άνοιξη στα νύχια επιλέγει κομψότητα, φυσικότητα και μικρές, διακριτικές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα κάθε μανικιούρ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη είναι εδώ και η σκηνή των νυχιών ετοιμάζεται να αλλάξει για ακόμη μια φορά. Αν πέρσι τα βλέμματα έπεφταν σε έντονα σχέδια, micro-French και 3D στοιχεία, φέτος η τάση στρέφεται σε πιο φυσικά, wearable και κομψά look, που αναδεικνύουν την προσωπικότητα και δεν απαιτούν υπερβολικό maintenance. Οι nail artists προτείνουν να αφήσεις πίσω τα υπερβολικά σχέδια και να στραφείς σε νύχια που δίνουν έμφαση στην λεπτομέρεια και την κομψότητα.

Φέτος, η μόδα δεν βασίζεται πλέον μόνο στη φαντασία ή στα social media trends, αλλά στη λειτουργικότητα και την καθημερινή φροντίδα των νυχιών. Τα χρώματα και τα σχέδια είναι πιο διακριτικά, ενώ η τάση προτιμά πιο κοντά νύχια και ήπιες αποχρώσεις, που δίνουν στα νύχια φυσικό και φρέσκο αποτέλεσμα, ιδανικό για την άνοιξη και την άνεση στην καθημερινή ζωή.

https://www.instagram.com/chummy.nails/

Διάβασε επίσης: Icy Blue: Η παστέλ απόχρωση που φέρνει πίσω τα 90’s στο μακιγιάζ

Τι φεύγει από τη μόδα φέτος

Οι υπερβολικές, high-drama δημιουργίες με έντονα 3D στοιχεία και πολύ μακριά, μυτερά σχήματα όπως stiletto περνούν σε δεύτερη μοίρα. Τα νύχια με φουσκωμένα λουλούδια και οι μονοχρωματικές παστέλ αποχρώσεις που κυριαρχούσαν τα προηγούμενα χρόνια δεν θα είναι πια το κύριο trend.

https://www.instagram.com/iramshelton/

Τι έρχεται στη θέση τους

Οι νέες τάσεις εστιάζουν σε διακριτικές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά των νυχιών. Η επιστροφή των κοντών νυχιών με στρογγυλεμένο, οβάλ ή sqoval σχήμα, καθώς και τα floral milk nails με αποξηραμένα λουλούδια σε gel ή ακρυλικό θα γίνουν αγαπημένα.

https://www.instagram.com/nailartbyqueenie/

Χρώματα και φινιρίσματα της άνοιξης

Οι αποχρώσεις θα είναι πιο ήπιες, με sheer, milky ή translucent finishes που προσφέρουν το εφέ «your nails but better». Τα micro σχέδια όπως ένα λεπτό μανικιούρ ή διακριτικά στρας δίνουν προσωπικότητα χωρίς υπερβολή, ενώ τα pattern nails με πουά, ρίγες και gingham prints προσθέτουν παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα.

Διάβασε επίσης: Τα lemon yellow νύχια είναι η επιβεβαίωση ότι το καλοκαίρι έρχεται

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Άνοιξη μανικιούρ νύχια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Pierre Salvadori θα «ανοίξει» το Φεστιβάλ των Καννών με το La Vénus électrique

05.04.2026
Επόμενο
Η Μαριλού Ρεπαπή στο MAD Radio 106,2: «Στα πρωινά υπάρχει ένα βαθιά προβληματικό κλίμα που δεν υπάρχει σε άλλες εκπομπές»

05.04.2026

Δες επίσης

Τρως μαύρη σοκολάτα κάθε μέρα; Αυτό το μικρό καθημερινό μυστικό μπορεί να κάνει καλό στην καρδιά σου
Food

Τρως μαύρη σοκολάτα κάθε μέρα; Αυτό το μικρό καθημερινό μυστικό μπορεί να κάνει καλό στην καρδιά σου

05.04.2026
Γιατί το σπίτι σου μυρίζει πιο έντονα την άνοιξη – Η απλή αιτία που δε φαντάζεσαι
Life

Γιατί το σπίτι σου μυρίζει πιο έντονα την άνοιξη – Η απλή αιτία που δε φαντάζεσαι

05.04.2026
3 «αθώες» επιλογές στο lunch σου που μπλοκάρουν το αδυνάτισμα
Life

3 «αθώες» επιλογές στο lunch σου που μπλοκάρουν το αδυνάτισμα

05.04.2026
Το fashion combo που κάνει το τζιν να δείχνει πιο κομψό από ποτέ
Fashion

Το fashion combo που κάνει το τζιν να δείχνει πιο κομψό από ποτέ

05.04.2026
4+1 πράγματα που πρέπει να ελέγξεις πριν φύγεις για μακρινό ταξίδι
Life

4+1 πράγματα που πρέπει να ελέγξεις πριν φύγεις για μακρινό ταξίδι

05.04.2026
Το μυστικό που δε σου λένε για τις πετσέτες που αγοράζεις
Life

Το μυστικό που δε σου λένε για τις πετσέτες που αγοράζεις

04.04.2026
6 «αθώες» τροφές που σε φουσκώνουν χωρίς να το καταλαβαίνεις
Food

6 «αθώες» τροφές που σε φουσκώνουν χωρίς να το καταλαβαίνεις

04.04.2026
Τα 6 ζώδια που θα ερωτευτούν τον Απρίλιο
Life

Τα 6 ζώδια που θα ερωτευτούν τον Απρίλιο

04.04.2026
Αυτό το πολυεπίπεδο κέικ είναι σκέτη «αμαρτία» (δε μένει ούτε κομμάτι)
Food

Αυτό το πολυεπίπεδο κέικ είναι σκέτη «αμαρτία» (δε μένει ούτε κομμάτι)

04.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης «Αρβύλα» και «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης «Αρβύλα» και «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Αρχική συμφωνία με Bright για το Real Group-Ο χάρτης των νέων εξαγορών στα ΜΜΕ

Αρχική συμφωνία με Bright για το Real Group-Ο χάρτης των νέων εξαγορών στα ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχονται οι “Σαββατιάτικες Τυπολογίες”

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχονται οι “Σαββατιάτικες Τυπολογίες”

Πάμε για το ακριβότερο μεταπολεμικό Πάσχα

Πάμε για το ακριβότερο μεταπολεμικό Πάσχα

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ