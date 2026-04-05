Τα do’s και don’ts για ένα ανοιξιάτικο μανικιούρ που ξεχωρίζει

Η άνοιξη είναι εδώ και η σκηνή των νυχιών ετοιμάζεται να αλλάξει για ακόμη μια φορά. Αν πέρσι τα βλέμματα έπεφταν σε έντονα σχέδια, micro-French και 3D στοιχεία, φέτος η τάση στρέφεται σε πιο φυσικά, wearable και κομψά look, που αναδεικνύουν την προσωπικότητα και δεν απαιτούν υπερβολικό maintenance. Οι nail artists προτείνουν να αφήσεις πίσω τα υπερβολικά σχέδια και να στραφείς σε νύχια που δίνουν έμφαση στην λεπτομέρεια και την κομψότητα.

Φέτος, η μόδα δεν βασίζεται πλέον μόνο στη φαντασία ή στα social media trends, αλλά στη λειτουργικότητα και την καθημερινή φροντίδα των νυχιών. Τα χρώματα και τα σχέδια είναι πιο διακριτικά, ενώ η τάση προτιμά πιο κοντά νύχια και ήπιες αποχρώσεις, που δίνουν στα νύχια φυσικό και φρέσκο αποτέλεσμα, ιδανικό για την άνοιξη και την άνεση στην καθημερινή ζωή.

Τι φεύγει από τη μόδα φέτος

Οι υπερβολικές, high-drama δημιουργίες με έντονα 3D στοιχεία και πολύ μακριά, μυτερά σχήματα όπως stiletto περνούν σε δεύτερη μοίρα. Τα νύχια με φουσκωμένα λουλούδια και οι μονοχρωματικές παστέλ αποχρώσεις που κυριαρχούσαν τα προηγούμενα χρόνια δεν θα είναι πια το κύριο trend.

Τι έρχεται στη θέση τους

Οι νέες τάσεις εστιάζουν σε διακριτικές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά των νυχιών. Η επιστροφή των κοντών νυχιών με στρογγυλεμένο, οβάλ ή sqoval σχήμα, καθώς και τα floral milk nails με αποξηραμένα λουλούδια σε gel ή ακρυλικό θα γίνουν αγαπημένα.

Χρώματα και φινιρίσματα της άνοιξης

Οι αποχρώσεις θα είναι πιο ήπιες, με sheer, milky ή translucent finishes που προσφέρουν το εφέ «your nails but better». Τα micro σχέδια όπως ένα λεπτό μανικιούρ ή διακριτικά στρας δίνουν προσωπικότητα χωρίς υπερβολή, ενώ τα pattern nails με πουά, ρίγες και gingham prints προσθέτουν παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα.

