Screen News 05.04.2026

Ο Pierre Salvadori θα «ανοίξει» το Φεστιβάλ των Καννών με το La Vénus électrique

Η 79η διοργάνωση του Φεστιβάλ των Καννών θα ξεκινήσει με μια φιλόδοξη γαλλική κωμωδία εποχής με άρωμα παλιού Χόλιγουντ
Το Φεστιβάλ Καννών επιλέγει να δώσει τον τόνο της 79ης διοργάνωσης με την ταινία «La Vénus électrique» του Pierre Salvadori, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στην τελετή έναρξης στις 12 Μαΐου. Η ταινία θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα και στις κινηματογραφικές αίθουσες της Γαλλίας, σύμφωνα με τον κανονισμό του φεστιβάλ.

Ο Pierre Salvadori, στην 11η μεγάλου μήκους ταινία του, επιστρέφει με μια φιλόδοξη δημιουργία που συνδυάζει την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1920 με στοιχεία κλασικής
κινηματογραφικής κωμωδίας. Ο ίδιος δήλωσε ότι «το Φεστιβάλ Καννών γιορτάζει όλα όσα αγαπώ στον κινηματογράφο, τη σκηνοθεσία, την τόλμη, την ελευθερία και τους
δημιουργούς», προσθέτοντας ότι «με τον δικό του τρόπο, η ταινία μου εκφράζει όλη την πίστη και την αγάπη που έχω για την τέχνη μου».

Το «The Super Mario Galaxy Movie» είναι γεμάτο αναφορές και εκπλήξεις

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Παρίσι της δεκαετίας του 1920 και αντλεί έμπνευση από την εκλεπτυσμένη χολιγουντιανή κωμωδία, με γρήγορο ρυθμό, παρεξηγήσεις ανάμεσα σε
ψέματα και αλήθειες και ιδιαίτερη ακρίβεια στη γραφή και τη σκηνοθεσία. Ο Pierre Salvadori θεωρείται ένθερμος θαυμαστής δημιουργών όπως οι Ernst Lubitsch, Billy Wilder και Blake Edwards, επιρροές που διαπερνούν αισθητικά και αφηγηματικά την ταινία.

Το καστ συγκεντρώνει σημαντικά ονόματα του γαλλικού κινηματογράφου, με τους Pio Marmaï, Anaïs Demoustier και Gilles Lellouche να πρωταγωνιστούν, ενώ συμμετέχουν
επίσης οι Vimala Pons και Gustave Kervern.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου με παρουσιάστρια την ηθοποιό Eye Haïdara. Το φεστιβάλ θα απονείμει τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στους Barbra Streisand και Peter Jackson, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Την κριτική επιτροπή θα προεδρεύσει ο Park Chan-wook, διαδεχόμενος την Juliette Binoche, ενώ το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης θα ανακοινωθεί στις 9 Απριλίου από τον Thierry Frémaux.

Με την επιλογή του «La Vénus électrique», το Φεστιβάλ Καννών επιβεβαιώνει τη διαχρονική του προσήλωση στον δημιουργικό κινηματογράφο, ανοίγοντας τη φετινή
διοργάνωση με μια ταινία που συνδυάζει αισθητική φιλοδοξία και κινηματογραφική παράδοση.

Οι πρώτες φωτογραφίες από την άφιξη του Cillian Murphy στην Αθήνα

 

Αυτό το λάθος κάνεις με την φόρτιση του κινητού σου και καταστρέφεται η μπαταρία

Τα do’s και don’ts για ένα ανοιξιάτικο μανικιούρ που ξεχωρίζει

Η Amy Madigan ξανά ως Aunt Gladys στο νέο κεφάλαιο του Weapons
Stranger Things: Tales From ’85- Η επιστροφή της Hawkins σε μια σκοτεινή περιπέτεια που δε φαντάζεσαι
Ο Brian Cox θα είναι ο απόλυτος εφιάλτης στο Dexter Resurrection
«Super Mario Galaxy Movie» : Σαρώνει τα ταμεία και γράφει ιστορία στο box office
Το Netflix μόλις έριξε το trailer που θα βλέπεις ξανά και ξανά – O Michael B. Jordan σε μια animated έκπληξη που δεν περίμενες
Ο Jamie Bell γίνεται ο νέος Shelby στη νέα εποχή του Peaky Blinders
Από τον Κρόνο στη Γη: Η Supergirl επιστρέφει με τη δική της ταινία
Harry Potter: Η HBO ανοίγει τις πόρτες του νέου Hogwarts με ένα αποκαλυπτικό αφιέρωμα
«Η Καθαρίστρια»: Η crime σειρά που θα σε καθηλώσει στο Netflix
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Πάμε για το ακριβότερο μεταπολεμικό Πάσχα

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

