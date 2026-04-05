Ο Pierre Salvadori θα «ανοίξει» το Φεστιβάλ των Καννών με το La Vénus électrique

Η 79η διοργάνωση του Φεστιβάλ των Καννών θα ξεκινήσει με μια φιλόδοξη γαλλική κωμωδία εποχής με άρωμα παλιού Χόλιγουντ

Το Φεστιβάλ Καννών επιλέγει να δώσει τον τόνο της 79ης διοργάνωσης με την ταινία «La Vénus électrique» του Pierre Salvadori, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στην τελετή έναρξης στις 12 Μαΐου. Η ταινία θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα και στις κινηματογραφικές αίθουσες της Γαλλίας, σύμφωνα με τον κανονισμό του φεστιβάλ.

Ο Pierre Salvadori, στην 11η μεγάλου μήκους ταινία του, επιστρέφει με μια φιλόδοξη δημιουργία που συνδυάζει την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1920 με στοιχεία κλασικής

κινηματογραφικής κωμωδίας. Ο ίδιος δήλωσε ότι «το Φεστιβάλ Καννών γιορτάζει όλα όσα αγαπώ στον κινηματογράφο, τη σκηνοθεσία, την τόλμη, την ελευθερία και τους

δημιουργούς», προσθέτοντας ότι «με τον δικό του τρόπο, η ταινία μου εκφράζει όλη την πίστη και την αγάπη που έχω για την τέχνη μου».

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Παρίσι της δεκαετίας του 1920 και αντλεί έμπνευση από την εκλεπτυσμένη χολιγουντιανή κωμωδία, με γρήγορο ρυθμό, παρεξηγήσεις ανάμεσα σε

ψέματα και αλήθειες και ιδιαίτερη ακρίβεια στη γραφή και τη σκηνοθεσία. Ο Pierre Salvadori θεωρείται ένθερμος θαυμαστής δημιουργών όπως οι Ernst Lubitsch, Billy Wilder και Blake Edwards, επιρροές που διαπερνούν αισθητικά και αφηγηματικά την ταινία.

Το καστ συγκεντρώνει σημαντικά ονόματα του γαλλικού κινηματογράφου, με τους Pio Marmaï, Anaïs Demoustier και Gilles Lellouche να πρωταγωνιστούν, ενώ συμμετέχουν

επίσης οι Vimala Pons και Gustave Kervern.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου με παρουσιάστρια την ηθοποιό Eye Haïdara. Το φεστιβάλ θα απονείμει τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στους Barbra Streisand και Peter Jackson, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Την κριτική επιτροπή θα προεδρεύσει ο Park Chan-wook, διαδεχόμενος την Juliette Binoche, ενώ το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης θα ανακοινωθεί στις 9 Απριλίου από τον Thierry Frémaux.

Με την επιλογή του «La Vénus électrique», το Φεστιβάλ Καννών επιβεβαιώνει τη διαχρονική του προσήλωση στον δημιουργικό κινηματογράφο, ανοίγοντας τη φετινή

διοργάνωση με μια ταινία που συνδυάζει αισθητική φιλοδοξία και κινηματογραφική παράδοση.

Κεντρική Εικόνα: https://www.instagram.com/rudywaks/

