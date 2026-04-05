Tech News 05.04.2026

Αυτό το λάθος κάνεις με την φόρτιση του κινητού σου και καταστρέφεται η μπαταρία

Η μπαταρία είναι η «καρδιά» του κινητού σου, αν τη φροντίσεις σωστά, δεν θα χρειάζεται να ψάχνεις για πρίζα κάθε λίγες ώρες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Φορτίζεις το κινητό σου κάθε μέρα, σχεδόν μηχανικά. Το βάζεις στην πρίζα πριν κοιμηθείς, το αφήνεις «λίγο ακόμα» στο 100% ή το συνδέεις πρόχειρα όποτε βρεις ευκαιρία. Κι όμως, υπάρχει ένα πολύ συνηθισμένο λάθος στη φόρτιση που κάνουν οι περισσότεροι και είναι αρκετό για να καταστρέψει σταδιακά την μπαταρία του κινητού σου, μειώνοντας θεαματικά τη διάρκεια ζωής της.

Το μεγάλο λάθος: Φόρτιση στο 100% και παραμονή στην πρίζα για ώρες

Η πιο επιβλαβής συνήθεια είναι να αφήνεις το κινητό συνδεδεμένο στην πρίζα αφού έχει ήδη φτάσει στο 100%, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν και τα σύγχρονα smartphones διαθέτουν μηχανισμούς προστασίας, αυτό δεν σημαίνει ότι η μπαταρία δεν καταπονείται. Οι μπαταρίες λιθίου δεν «αγαπούν» τα άκρα. Ούτε το 0%, ούτε το 100%. Όταν το κινητό παραμένει για ώρες πλήρως φορτισμένο, η μπαταρία διατηρείται σε υψηλή τάση, κάτι που προκαλεί χημική φθορά στο εσωτερικό της. Με τον καιρό, αυτό μεταφράζεται σε πιο γρήγορη αποφόρτιση, υπερθέρμανση και ανάγκη για φόρτιση όλο και πιο συχνά.

Το να φορτίζεις το κινητό σου όλη τη νύχτα φαίνεται βολικό, όμως στην πράξη δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο. Μόλις η μπαταρία φτάσει στο 100%, το κινητό σταματά να φορτίζει. Όταν όμως πέσει στο 99%, ξεκινά ξανά. Αυτές οι μικροφορτίσεις επαναλαμβάνονται για ώρες και κουράζουν τη μπαταρία χωρίς λόγο. Αν μάλιστα το κινητό βρίσκεται κάτω από μαξιλάρι, κουβέρτα ή σε σημείο χωρίς αερισμό, η θερμοκρασία ανεβαίνει και η θερμότητα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της μπαταρίας.

Το ιδανικό εύρος φόρτισης που λίγοι γνωρίζουν

Οι ειδικοί συμφωνούν: η μπαταρία διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση όταν κινείται μεταξύ 20% και 80%. Σε αυτό το εύρος μειώνεται η φθορά και αυξάνεται η συνολική διάρκεια ζωής της. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να κυνηγάς το 100% κάθε φορά. Αντίθετα, μικρότερες και πιο «έξυπνες» φορτίσεις μέσα στην ημέρα είναι πολύ πιο φιλικές προς την μπαταρία σου.

Κι όμως, δεν είναι το μόνο λάθος

Η φόρτιση με φθηνούς ή μη πιστοποιημένους φορτιστές, η χρήση του κινητού ενώ φορτίζει, αλλά και η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν επιπλέον την μπαταρία. Όμως το καθημερινό, αθώο «το αφήνω λίγο ακόμα στην πρίζα» είναι αυτό που κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά με τον χρόνο, αθόρυβα και ύπουλα.

Πώς να προστατεύσεις την μπαταρία σου από σήμερα κιόλας

Μικρές αλλαγές αρκούν:

  • Βγάλε το κινητό από την πρίζα πριν φτάσει στο 100%
  • Απόφυγε τη φόρτιση όλη τη νύχτα
  • Κράτα το κινητό σε δροσερό σημείο όσο φορτίζει
  • Προτίμησε επίσημους φορτιστές και καλώδια
