Τα 9 emoji που προστίθενται στα smartphones το 2026

Το Unicode 18.0 φέρνει νέα πρόσωπα, αντικείμενα και χειρονομίες που υπόσχονται να ανανεώσουν τον ψηφιακό μας λόγο

Τα emoji έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας επικοινωνίας, από χαμογελαστά προσωπάκια μέχρι πονηρά φρούτα, προσθέτοντας χιούμορ και εκφραστικότητα σε κάθε μήνυμα. Το 2026 φέρνει ανανέωση με 9 ολοκαίνουργια emoji, που υπόσχονται να δώσουν νέες επιλογές έκφρασης στα ψηφιακά μηνύματα.

Η λίστα περιλαμβάνει δύο νέες χειρονομίες με αντίχειρα προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, ένα πρόσωπο που στραβοκοιτάζει, έναν μετεωρίτη, έναν φάρο, μια πεταλούδα μονάρχης, μια γόμα, ένα διχτυ με χερούλι και φυσικά το pickle emoji, που έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις. Το αγγουράκι έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, με πολλούς να αστειεύονται ότι θα αντικαταστήσει το emoji της μελιτζάνας στις αστείες ψηφιακές αναφορές.

Διάβασε επίσης: Η εποχή του AI slop: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη κατακλύζει το YouTube

Τα νέα emoji καταχωρήθηκαν στα αρχεία του Unicode στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς και έγιναν πρόσφατα γνωστά μέσω του Emojipedia.

Τα emoji αυτά εντάσσονται στην ενημέρωση Emoji 18.0, η οποία αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026, και παραμένουν υπό αξιολόγηση μέχρι να εγκριθούν οριστικά. Μόλις γίνει αυτό, οι εταιρείες τεχνολογίας όπως η Apple, η Samsung και η Google θα δημιουργήσουν τις δικές τους εκδοχές για κάθε πλατφόρμα.

Το στραβωμένο προσωπάκι και οι νέες χειρονομίες υπόσχονται να προσθέσουν παιχνίδι και χιούμορ στις συνομιλίες, ενώ το αγγουράκι έχει ήδη ξεχωρίσει ως η πιο πολυαναμενόμενη προσθήκη, έτοιμο να γίνει η νέα ψηφιακή «μόδα» των μηνυμάτων.

Διάβασε επίσης: Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ είναι εδώ!

Δες κι αυτό…