Bernina Express: Διαδρομή, εισιτήρια και tips για το πιο όμορφο ταξίδι με τρένο στις Άλπεις

Τα τελευταία χρόνια το τρένο επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ταξιδιού. Όχι απλώς ως μέσο μεταφοράς, αλλά ως εμπειρία. Οι νυχτερινές διαδρομές, τα ιστορικά δρομολόγια που επαναλειτουργούν και τα περίφημα scenic trains δείχνουν ότι οι ταξιδιώτες δεν θέλουν πια απλώς να φτάσουν κάπου, θέλουν να απολαύσουν τη διαδρομή. Σε έναν κόσμο όπου όλα γίνονται όλο και πιο γρήγορα, το τρένο προσφέρει κάτι σπάνιο: χρόνο, ρυθμό και εικόνες που μένουν στο μυαλό.

Αν έπρεπε να διαλέξει κανείς ένα μόνο τέτοιο ταξίδι στην Ευρώπη, το Bernina Express θα ήταν σίγουρα μέσα στις κορυφαίες επιλογές. Ένα κατακόκκινο τρένο που συνδέει τη βόρεια Ιταλία με τη νότια Ελβετία, περνώντας μέσα από τις Άλπεις, από λίμνες, παγετώνες και γέφυρες που ανήκουν στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Το Tirano και το St. Moritz απέχουν λίγες ώρες μεταξύ τους, αλλά το ταξίδι που τα ενώνει μοιάζει με ένα πέρασμα από δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους.

Η διαδρομή

Η περιπέτεια ξεκινά συνήθως από το Μιλάνο. Από τον κεντρικό σταθμό, ένα ιταλικό τρένο σε φέρνει στο Tirano, μια μικρή πόλη στη Λομβαρδία που ακουμπά σχεδόν στα σύνορα με την Ελβετία. Δεν είναι τουριστική, δεν είναι φανταχτερή, αλλά έχει αυτή την αυθεντικότητα που κάνουν τις μικρές ιταλικές πόλεις τόσο γοητευτικές. Στην κεντρική πλατεία, ντόπιοι πίνουν καφέ, τα μπαρ σερβίρουν κρουασάν γεμισμένα επί τόπου και η αίσθηση είναι πως βρίσκεσαι σε ένα μέρος που δεν έχει αλλοιωθεί από τον μαζικό τουρισμό.

Από εδώ ξεκινά το Bernina Express. Μόλις μπεις στα πανοραμικά του βαγόνια, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι ένα απλό τρένο. Τα τεράστια παράθυρα και η γυάλινη οροφή κάνουν το τοπίο να μοιάζει σαν να σε αγκαλιάζει. Η πόλη μένει πίσω και πολύ γρήγορα το τρένο αρχίζει να ανεβαίνει, περνώντας από την περίφημη ελικοειδή γέφυρα του Brusio, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σιδηροδρομικά έργα στην Ευρώπη. Καθώς η διαδρομή συνεχίζεται, το σκηνικό αλλάζει συνεχώς. Λίμνες που καθρεφτίζουν τον ουρανό, αλπικά λιβάδια, πυκνά δάση και απότομα βουνά εναλλάσσονται χωρίς προειδοποίηση.

Το Bernina Express δεν τρέχει γρήγορα, και αυτό είναι το μυστικό του. Σου δίνει τον χρόνο να δεις, να φωτογραφίσεις, να χαζέψεις, να αφήσεις τις σκέψεις σου να κυλήσουν μαζί με τις ράγες. Τον χειμώνα, η διαδρομή αποκτά μια σχεδόν μαγική διάσταση. Το χιόνι καλύπτει τις πλαγιές, οι λίμνες παγώνουν και τα χωριά μοιάζουν σαν να βγήκαν από χριστουγεννιάτικο παραμύθι.

Σε κάποιες στάσεις, επιβιβάζονται Ελβετοί με τον εξοπλισμό του σκι στο χέρι, κατευθυνόμενοι προς το St. Moritz, προσθέτοντας στην εικόνα μια αίσθηση καθημερινής ζωής μέσα στο αλπικό τοπίο. Όταν φτάνεις στο St. Moritz, η ατμόσφαιρα αλλάζει ξανά. Απόλυτη κομψότητα, καφέ με θέα τις λίμνες, πολυτελή καταστήματα και ένας αέρας παλιάς ευρωπαϊκής λάμψης. Είναι η πόλη που ουσιαστικά δημιούργησε τον χειμερινό τουρισμό, και ακόμα και σήμερα διατηρεί αυτό το ξεχωριστό prestige. Αν ο καιρός είναι καλός, θα δεις κόσμο να κάθεται στις βεράντες, να πίνει κρασί στον ήλιο και να απολαμβάνει το κρύο σαν πολυτέλεια.

Στο St. Moritz, μπορείς είτε να μείνεις για μία ή περισσότερες νύχτες, είτε να το δεις σαν ημερήσια εκδρομή και να επιστρέψεις πίσω στην Ιταλία.

Τα εισιτήρια & η οικονομική εκδοχή

Αν σκέφτεσαι να κάνεις τη διαδρομή με το Bernina Express πήγαινε–έλα, το συνολικό κόστος ανεβαίνει αισθητά, καθώς τα πανοραμικά βαγόνια έχουν πρόσθετη χρέωση και για τις δύο κατευθύνσεις. Για μια πλήρη διαδρομή με επιστροφή, το ποσό κινείται γύρω στα 60–70 ευρώ, ανάλογα με τη σεζόν και τη διαθεσιμότητα.

Η πιο έξυπνη, και πιο οικονομική, λύση ωστόσο, είναι να χρησιμοποιήσεις το Bernina Express μόνο για τη μία διαδρομή, ώστε να απολαύσεις την εμπειρία των πανοραμικών βαγονιών, και να κάνεις την επιστροφή σου με ένα απλό ιταλικό τρένο τύπου Regionale ή Regional Express. Αυτά τα τρένα έχουν συχνότερα δρομολόγια, μεγαλύτερη ευελιξία σε ώρες και συνήθως κοστίζουν αισθητά λιγότερο, εξοικονομώντας περίπου 10 ευρώ ή και παραπάνω σε σχέση με το πανοραμικό.

Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να ελέγξεις από πριν online τα δρομολόγια της επιστροφής (από Tirano ή St. Moritz, ανάλογα τη φορά που θα ταξιδέψεις) και, όταν φτάσεις στον προορισμό σου, να αγοράσεις επιτόπου το εισιτήριο από το γκισέ για την ώρα που σε εξυπηρετεί. Έτσι έχεις και ευελιξία και καλύτερη τιμή, χωρίς να χάνεις καθόλου από τη μαγεία του ταξιδιού.

Πώς και από πού να κλείσεις εισιτήρια

Για να ζήσεις την εμπειρία του Bernina Express, η πιο απλή και αξιόπιστη λύση είναι να κλείσεις τη θέση σου απευθείας από την επίσημη σελίδα της Rhätische Bahn, του σιδηροδρομικού φορέα που διαχειρίζεται τη διαδρομή. Εκεί θα βρεις όλες τις πληροφορίες για τα πανοραμικά βαγόνια, τα ωράρια, τις τιμές και τις διαθέσιμες επιλογές: https://www.rhb.ch/en/

Για τα τρένα στην ιταλική πλευρά μπορείς να τσεκάρεις τα δρομολόγια με τα στοιχεία που ακολουθούν: Re / R / Pe 973 971 • 975 • 2633

Οι κωδικοί αυτοί αντιστοιχούν σε συνηθισμένα regional δρομολόγια που σε φέρνουν από/προς Tirano με ευκολία και χαμηλότερο κόστος.

