Celeb News 22.01.2026

Η Margot Robbie ψηφίστηκε ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο

Η διαδικτυακή ψηφοφορία ανέδειξε την Margot Robbie στην πρώτη θέση, αποτυπώνοντας τις τάσεις του κοινού στη ψηφιακή εποχή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Margot Robbie βρέθηκε στην κορυφή μιας δημοφιλούς διαδικτυακής ψηφοφορίας, η οποία ανέδειξε τις γυναίκες που ξεχωρίζουν περισσότερο στα μάτια του κοινού παγκοσμίως. Η κατάταξη πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Ranker και βασίστηκε αποκλειστικά στη συμμετοχή των χρηστών, χωρίς παρεμβάσεις ειδικών ή προκαθορισμένα αισθητικά πρότυπα.

Η δυναμική αυτής της λίστας αποτυπώνει ξεκάθαρα τη σύγχρονη έννοια της δημοφιλίας. Δεν πρόκειται για μια στατική αξιολόγηση, αλλά για ένα αποτέλεσμα που διαμορφώνεται συνεχώς, καθώς οι ψήφοι αλλάζουν ανάλογα με τη δημόσια εικόνα, την επικαιρότητα και τη διαδικτυακή παρουσία κάθε προσώπου.

Πίσω από τη Margot Robbie ακολουθεί η Scarlett Johansson, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του αμερικανικού κινηματογράφου, με σταθερή παρουσία σε μεγάλες παραγωγές εδώ και χρόνια. Στην τρίτη θέση συναντάμε την Carina Zavline, εκπρόσωπο της νέας εποχής των social media, γεγονός που δείχνει πόσο έντονα επηρεάζουν πλέον οι ψηφιακές πλατφόρμες τέτοιου είδους κατατάξεις.

Η πρωτιά της Robbie, ωστόσο, δεν μπορεί να ιδωθεί μόνο μέσα από το πρίσμα της εμφάνισης. Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ισχυρές δημιουργικές δυνάμεις του Χόλιγουντ, επιλέγοντας ρόλους με ποικιλία και ουσία, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ενεργά και στην παραγωγή. Η πορεία της χαρακτηρίζεται από στρατηγικές αποφάσεις, καλλιτεχνικό ρίσκο και ξεκάθαρη προσωπική ταυτότητα, στοιχεία που την έχουν μετατρέψει σε πρόσωπο με επιρροή τόσο εντός όσο και εκτός κινηματογραφικής οθόνης.

