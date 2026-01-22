Γιάννα Τερζή: Κυκλοφορεί το καινούργιο της τραγούδι «COSMOS»

Η Γιάννα Τερζή μας δίνει έναν φρέσκο αλλά αγαπημένο pop ήχο με τους στίχους και την ερμηνεία της να απογειώνουν το τραγούδι

Η Γιάννα Τερζή επιστρέφει δυναμικά με το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «COSMOS» και μας αποδεικνύει για ακόμα μία φορά το ταλέντο της και την μουσική της δημιουργικότητα!

Το «COSMOS» είναι σε στίχους και μουσική του NEROM και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Η Γιάννα Τερζή μας δίνει έναν φρέσκο αλλά αγαπημένο pop ήχο με τους στίχους και την ερμηνεία της να απογειώνουν το τραγούδι! Με το πρώτο άκουσμα καταφέρνει να κρατήσει το ενδιαφέρον του ακροατή, συνδυάζοντας έξυπνα την pop διάθεση και τους γεμάτο νόημα στίχους! Άλλωστε ο στίχος «Όλοι θα πούνε μια γνώμη, μετά θα πούνε συγγνώμη» είναι κάτι με το οποίο έχουμε έρθει όλοι αντιμέτωποι!

Σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://yiannaterzi.lnk.to/COSMOS

