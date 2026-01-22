Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 22.01.2026

Γιάννα Τερζή: Κυκλοφορεί το καινούργιο της τραγούδι «COSMOS»

Γιάννα Τερζή: Κυκλοφορεί το καινούργιο της τραγούδι «COSMOS»
Η Γιάννα Τερζή μας δίνει έναν φρέσκο αλλά αγαπημένο pop ήχο με τους στίχους και την ερμηνεία της να απογειώνουν το τραγούδι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Γιάννα Τερζή επιστρέφει δυναμικά με το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «COSMOS» και μας αποδεικνύει για ακόμα μία φορά το ταλέντο της και την μουσική της δημιουργικότητα!

Το «COSMOS» είναι σε στίχους και μουσική του NEROM και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

https://www.instagram.com/yiannaterzi/?hl=el

Διάβασε επίσης: Αναστασία: Αναπάντεχο σκηνικό την ώρα που τραγουδούσε – Θαμώνας πέταξε καναπέ στην πίστα (video)

Η Γιάννα Τερζή μας δίνει έναν φρέσκο αλλά αγαπημένο pop ήχο με τους στίχους και την ερμηνεία της να απογειώνουν το τραγούδι! Με το πρώτο άκουσμα καταφέρνει να κρατήσει το ενδιαφέρον του ακροατή, συνδυάζοντας έξυπνα την pop διάθεση και τους γεμάτο νόημα στίχους! Άλλωστε ο στίχος «Όλοι θα πούνε μια γνώμη, μετά θα πούνε συγγνώμη» είναι κάτι με το οποίο έχουμε έρθει όλοι αντιμέτωποι!

Σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://yiannaterzi.lnk.to/COSMOS

Διάβασε επίσης: Δέσποινα Βανδή: Η αφοπλιστική απάντησή της στα σχόλια που δέχεται για τα ρούχα της

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΓΙΑΝΝΑ ΤΕΡΖΗ νέα τραγούδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι ταινίες της εβδομάδας: Το αριστούργημα της Chloé Zhao, η Κάρλα και ντοκιμαντέρ στα σινεμά

Οι ταινίες της εβδομάδας: Το αριστούργημα της Chloé Zhao, η Κάρλα και ντοκιμαντέρ στα σινεμά

22.01.2026
Επόμενο
Η Margot Robbie ψηφίστηκε ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο

Η Margot Robbie ψηφίστηκε ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο

22.01.2026

Δες επίσης

Από Πάμε Χαβάη και Born This Way στο Ferto: Όταν ο Ακύλας τραγουδούσε Πρωτοψάλτη και Gaga και έκανε χαμό στο The Voice
Μουσικά Νέα

Από Πάμε Χαβάη και Born This Way στο Ferto: Όταν ο Ακύλας τραγουδούσε Πρωτοψάλτη και Gaga και έκανε χαμό στο The Voice

22.01.2026
Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας
Μουσικά Νέα

Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας

22.01.2026
Video που έγινε viral φερνει στο φως την άγνωστη κλασική παιδεία της RAYE
Μουσικά Νέα

Video που έγινε viral φερνει στο φως την άγνωστη κλασική παιδεία της RAYE

22.01.2026
Η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammy 2026 ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις
Μουσικά Νέα

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammy 2026 ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

22.01.2026
Μοναδικό ρεκόρ για τον Bad Bunny πριν από το Super Bowl
Μουσικά Νέα

Μοναδικό ρεκόρ για τον Bad Bunny πριν από το Super Bowl

22.01.2026
Η Dua Lipa στο νέο album του Harry Styles; Οι φήμες που έχουν ξεσηκώσει τους fans
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa στο νέο album του Harry Styles; Οι φήμες που έχουν ξεσηκώσει τους fans

21.01.2026
Singing in the Rain: 4 music videos που έγιναν viral για την… καταιγίδα τους!
Videoclips

Singing in the Rain: 4 music videos που έγιναν viral για την… καταιγίδα τους!

21.01.2026
Έρχεται το Aperture, το νέο single του Harry Styles
Μουσική

Έρχεται το Aperture, το νέο single του Harry Styles

21.01.2026
Don’t Be Dumb: Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία
Μουσικά Νέα

Don’t Be Dumb: Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία

21.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026