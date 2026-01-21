Mad Bubble
Μουσικά Νέα 21.01.2026

Αναστασία: Αναπάντεχο σκηνικό την ώρα που τραγουδούσε – Θαμώνας πέταξε καναπέ στην πίστα (video)

Το video που έγινε viral στο tiktok και η αντίδραση της τραγουδίστριας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα αναπάντεχο περιστατικό συγκίνησε τους θαμώνες στο νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου εμφανιζόταν η Αναστασία.

Στυγκεκριμένα, ένας πελάτης… αποφάσισε να ρίξει έναν καναπέ στην πίστα.

https://www.instagram.com/imanastasia_official/

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, δείχνοντας τη στιγμή που η τραγουδίστρια ερμήνευε το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», και ξαφνικά ένας θαμώνας έστειλε τον καναπέ προς τη σκηνή.


Η Αναστασία, ωστόσο, αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας με μια ατάκα: «Μετακομίσεις κάνουμε», και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα της, δείχνοντας επαγγελματισμό και ψυχραιμία.

Να σημειώσουμε πως οι εμφανίσεις της Αναστασίας και του Ηλία Καμπακάκη στο MonaΛisa Music Hall ολοκληρώθηκαν το Παρασκευοσάββατο 16 και 17 Ιανουαρίου, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου και αγαπήθηκε από το κοινό της Θεσσαλονίκης. Το MonaΛisa Music Hall γέμισε με μουσική, παλμό, στιγμές διασκέδασης και συγκίνησης, με τον κόσμο να αγκαλιάζει από την πρώτη στιγμή αυτό το πρόγραμμα.

Για την Αναστασία, αυτή η περίοδος είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ηγήθηκε σχήματος, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που ανέδειξε τη λαϊκή της ταυτότητα και την άμεση σχέση της με το κοινό. Η χημεία της με τον Ηλία Καμπακάκη αποτέλεσε βασικό στοιχείο αυτής της διαδρομής, σε μια συνεργασία που κύλησε φυσικά πάνω στη σκηνή και αποτυπώθηκε δυνατά σε κάθε βραδιά. Αυτή την περίοδο, η Αναστασία βρίσκεται στο στούντιο για την ολοκλήρωση του νέου της single, που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.

