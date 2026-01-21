Marseaux: Η απάντηση στα αιχμηρά σχόλια της Εύης Δρούτσα για την εμφάνισή της

Η Marseaux αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια απέναντι στα σχόλια της Εύης Δρούτσα, μετά την κριτική που δέχθηκε για την εμφάνισή της στο βίντεο του τραγουδιού με το οποίο συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026. Η γνωστή στιχουργός, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Το Πρωινό», κλήθηκε να σχολιάσει την εικόνα της νεαρής καλλιτέχνιδας και εξέφρασε μια ιδιαίτερα αιχμηρή άποψη. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε τόσο στην επιλογή ενδυμασίας όσο και στη συνολική αισθητική του βίντεο, αφήνοντας αιχμές για μίμηση ξένων προτύπων και αμφισβητώντας την καταλληλότητα της εμφάνισης.

Τα συγκεκριμένα σχόλια δεν πέρασαν απαρατήρητα και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τις τηλεοπτικές εκπομπές να τα συζητούν εκτενώς. Έτσι, το απόγευμα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, η Marseaux θέλησε να απαντήσει μέσα από προσωπικό της μήνυμα.

Αρχικά, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε το κοινό για την υποστήριξη που έχει δεχθεί, τόσο για τη συμμετοχή της όσο και για το τραγούδι της, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο και ότι στόχος της είναι να παρουσιάσει ένα προσεγμένο και ουσιαστικό act στον εθνικό ημιτελικό. Στη συνέχεια αποκάλυψε πως, επιστρέφοντας από πρόβα, είδε τυχαία ένα απόσπασμα των δηλώσεων που της είχε στείλει ο πατέρας της, γεγονός που την αιφνιδίασε.

Στη συνέχεια, η Marseaux στάθηκε στο ζήτημα του σχολιασμού της εξωτερικής εμφάνισης, θέτοντας το ερώτημα μέχρι πότε θα αποτελεί αντικείμενο δημόσιας κριτικής το σώμα των ανθρώπων. Εξήγησε πως τέτοιες τοποθετήσεις αγνοούν τις προσωπικές μάχες που μπορεί να έχει δώσει κάποιος, αποκαλύπτοντας ότι και η ίδια έχει περάσει δύσκολες περιόδους σε σχέση με την εικόνα του σώματός της και χρειάστηκε χρόνια ψυχοθεραπείας για να βρει ισορροπία. Παρότι παραδέχτηκε ότι τα σχόλια αυτά την στενοχώρησαν και την έφεραν σε δύσκολη θέση, έκλεισε την τοποθέτησή της με έναν ειρωνικό τόνο, απευθύνοντας στο κοινό το ερώτημα για το ποια ρούχα θεωρούν τελικά «αποδεκτά» για την εμφάνισή της στον εθνικό τελικό.

«Παιδιά γεια σας. Δεν έχω προλάβει να σας μιλήσω ακόμα γιατί συμβαίνουνε όλα παράλληλα. Ήθελα να σας πω πως σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για τα μηνύματα, για την αγάπη που έχετε δείξει στο κομμάτι. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Και ελπίζω να κάνω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο act στον εθνικό ημιτελικό και να σας αρέσει και εσάς. Παράλληλα να πω, ότι γυρνούσα χθες από την πρόβα, ανέμελη, και είδα ένα link που μου είχε στείλει ο μπαμπάς μου. Το πατάς; Και είδα ότι η κυρία Δρούτσα…





Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων και γενικά τους άλλους ειδικά όταν δεν ξέρεις το τι διαταραχή μπορεί να έχει περάσει ο οποιοσδήποτε. Το τι θέματα έχει με το σώμα του, το πόση δυσκολία ίσως είχε για να τα ξεπεράσει. Εγώ έχω χάσει πάρα πολλές φορές βάρος, έχω πάρει πάρα πολλές φορές βάρος και γενικά έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να καταφέρω να το ξεπεράσω. Και μου πάτησε έτσι ένα πάρα πολύ λεπτό κουμπάκι που με στεναχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα. Παρόλα αυτά, εσείς τι ρούχα πιστεύετε πρέπει να βάλω στον εθνικό τελικό, αφού δεν έχω το υπέροχο σώμα που λέει η κυρία Δρούτσα;», είπε η Marseaux.

