Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη χρειάστηκε να μεταβεί τα ξημερώματα της Τρίτης 21 Ιανουαρίου ο Πασχάλης Τερζής, όταν παρουσίασε αναπνευστική δυσφορία.

Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής έφτασε στο νοσηλευτικό ίδρυμα περίπου στις 05:30 και εξετάστηκε άμεσα από τους γιατρούς στα επείγοντα, ενώ παρέμεινε για σύντομο χρονικό διάστημα στη μονάδα βραχείας παρακολούθησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο νοσοκομείο τον συνόδευσαν η σύζυγός του και στενό φιλικό του πρόσωπο. Οι γιατροί του παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και του έδωσαν συγκεκριμένες οδηγίες, χωρίς να κριθεί αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία. Λίγες ώρες αργότερα, ο Πασχάλης Τερζής επέστρεψε στο σπίτι του.





Το θέμα γνωστοποιήθηκε μέσα από ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ξενοφώντα Σκιντζή στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

