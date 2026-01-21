Mad Bubble
Mad Bubble
TV 21.01.2026

Τέλος το δίδυμο στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Νέα αρχή για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1

Καλημέρα Ελλάδα
Τι προβλέπει το νέο μοντέλο παρουσίασης της πρωινής εκπομπής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αλλαγές φαίνεται πως δρομολογούνται στο «Καλημέρα Ελλάδα», σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η Ναταλία Ανδρικοπούλου μέσα από το Tv Insider. Λίγους μήνες μετά την πρεμιέρα της φετινής σεζόν, ο ΑΝΤ1 αποφασίζει να αναθεωρήσει το σχήμα παρουσίασης της μακροβιότερης πρωινής ενημερωτικής του εκπομπής.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, το κανάλι προχωρά σε αναδιάρθρωση της εκπομπής, βάζοντας τέλος στο δίδυμο των παρουσιαστών. Η Άννα Λιβαθυνού αναμένεται να αποχωρήσει από το «Καλημέρα Ελλάδα» στο τέλος της εβδομάδας, με τις επίσημες ανακοινώσεις να τοποθετούνται χρονικά την Παρασκευή. Η δημοσιογράφος, ωστόσο, δεν αποχωρεί από τον σταθμό, καθώς θα συνεχίσει να ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση σκοπεύει να την αξιοποιήσει σε διαφορετικό ρόλο στον τομέα της ενημέρωσης.

Καλημέρα Ελλάδα: Πρεμιέρα με νέο δίδυμο - Η εμφάνιση έκπληξη του Γιώργου Παπαδάκη

Διάβασε επίσης: Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου – Ο λόγος της απουσίας της

Όπως επισημαίνει η Ναταλία Ανδρικοπούλου, η συγκεκριμένη απόφαση δεν σχετίζεται με την επαγγελματική επάρκεια της Άννας Λιβαθυνού, αλλά αποδίδεται σε αυτό που αρκετοί χαρακτήρισαν ως απουσία τηλεοπτικής «χημείας» με τον Παναγιώτη Στάθη.

Καλημέρα Ελλάδα: Πρεμιέρα με νέο δίδυμο - Η εμφάνιση έκπληξη του Γιώργου Παπαδάκη

Από την ερχόμενη Δευτέρα, κεντρικό πρόσωπο της εκπομπής θα είναι αποκλειστικά ο Παναγιώτης Στάθης, ο οποίος θα συνεχίσει μόνος του στο τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα», χωρίς να προστεθεί νέος συμπαρουσιαστής ή συμπαρουσιάστρια. Παράλληλα, η εκπομπή θα ενισχυθεί δημοσιογραφικά, με την προσθήκη δύο έως τριών νέων προσώπων που θα συμμετέχουν ενεργά στο ρεπορτάζ και τις ζωντανές συνδέσεις.

Διάβασε επίσης: Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ο Τέρενς Κουίκ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ANT1 Άννα Λιβαθυνού Καλημέρα Ελλάδα Παναγιώτης Στάθης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής

Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής

21.01.2026
Επόμενο
Bruno Mars: Γράφει ιστορία στο Billboard και σπάει κάθε ρεκόρ σε πωλήσεις εισιτηρίων

Bruno Mars: Γράφει ιστορία στο Billboard και σπάει κάθε ρεκόρ σε πωλήσεις εισιτηρίων

21.01.2026

Δες επίσης

«ΡΙΦΙΦΙ»: Φινάλε με ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της COSMOTE TV
TV

«ΡΙΦΙΦΙ»: Φινάλε με ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της COSMOTE TV

20.01.2026
Γιάννης Κουκουράκης: Η αποκάλυψη που έκανε για την επιστροφή του στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1
TV

Γιάννης Κουκουράκης: Η αποκάλυψη που έκανε για την επιστροφή του στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1

20.01.2026
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου – Ο λόγος της απουσίας της
TV

Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου – Ο λόγος της απουσίας της

20.01.2026
Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ο Τέρενς Κουίκ
TV

Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ο Τέρενς Κουίκ

19.01.2026
Δυναμικό comeback για το Grand Hotel – Η Αλίκη πέφτει στην αγκαλιά του Πέτρου!
TV

Δυναμικό comeback για το Grand Hotel – Η Αλίκη πέφτει στην αγκαλιά του Πέτρου!

19.01.2026
Πρεμιέρα με αλλαγές για το Masterchef 2026 – Οι 5 πρώτοι παίκτες που κέρδισαν λευκές ποδιές
TV

Πρεμιέρα με αλλαγές για το Masterchef 2026 – Οι 5 πρώτοι παίκτες που κέρδισαν λευκές ποδιές

19.01.2026
Ο Τάσος Δούσης στο After Dark: «Μεγάλωσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες – Φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου»
TV

Ο Τάσος Δούσης στο After Dark: «Μεγάλωσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες – Φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου»

18.01.2026
MasterChef: Οι κριτές… καλομαθαίνουν τον εαυτό τους πριν οι κουζίνες πάρουν φωτιά
TV

MasterChef: Οι κριτές… καλομαθαίνουν τον εαυτό τους πριν οι κουζίνες πάρουν φωτιά

16.01.2026
«MCP Warrior»: Το νέο μαχητικό show με τον Γιώργο Αγγελόπουλο
TV

«MCP Warrior»: Το νέο μαχητικό show με τον Γιώργο Αγγελόπουλο

15.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!