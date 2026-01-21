Τέλος το δίδυμο στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Νέα αρχή για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1

Αλλαγές φαίνεται πως δρομολογούνται στο «Καλημέρα Ελλάδα», σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η Ναταλία Ανδρικοπούλου μέσα από το Tv Insider. Λίγους μήνες μετά την πρεμιέρα της φετινής σεζόν, ο ΑΝΤ1 αποφασίζει να αναθεωρήσει το σχήμα παρουσίασης της μακροβιότερης πρωινής ενημερωτικής του εκπομπής.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, το κανάλι προχωρά σε αναδιάρθρωση της εκπομπής, βάζοντας τέλος στο δίδυμο των παρουσιαστών. Η Άννα Λιβαθυνού αναμένεται να αποχωρήσει από το «Καλημέρα Ελλάδα» στο τέλος της εβδομάδας, με τις επίσημες ανακοινώσεις να τοποθετούνται χρονικά την Παρασκευή. Η δημοσιογράφος, ωστόσο, δεν αποχωρεί από τον σταθμό, καθώς θα συνεχίσει να ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση σκοπεύει να την αξιοποιήσει σε διαφορετικό ρόλο στον τομέα της ενημέρωσης.

Όπως επισημαίνει η Ναταλία Ανδρικοπούλου, η συγκεκριμένη απόφαση δεν σχετίζεται με την επαγγελματική επάρκεια της Άννας Λιβαθυνού, αλλά αποδίδεται σε αυτό που αρκετοί χαρακτήρισαν ως απουσία τηλεοπτικής «χημείας» με τον Παναγιώτη Στάθη.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, κεντρικό πρόσωπο της εκπομπής θα είναι αποκλειστικά ο Παναγιώτης Στάθης, ο οποίος θα συνεχίσει μόνος του στο τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα», χωρίς να προστεθεί νέος συμπαρουσιαστής ή συμπαρουσιάστρια. Παράλληλα, η εκπομπή θα ενισχυθεί δημοσιογραφικά, με την προσθήκη δύο έως τριών νέων προσώπων που θα συμμετέχουν ενεργά στο ρεπορτάζ και τις ζωντανές συνδέσεις.

