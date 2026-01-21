Το «Marty Supreme» έσπασε τα ταμεία στη Βόρεια Αμερική – Ξεπεράσε το «Everything Everywhere All at Once»

Η αθλητική δραμεντί «Marty Supreme» σημείωσε νέο ρεκόρ για τη A24 στη Βόρεια Αμερική, ξεπερνώντας όλες τις προηγούμενες επιτυχίες του στούντιο. Με συνολικές εισπράξεις 80 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία ξεπέρασε τη δημοφιλή «Everything Everywhere All at Once», η οποία μέχρι πρότινος κρατούσε την πρώτη θέση με 77 εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική αγορά.

Παρά τη νέα πρωτιά στο αμερικανικό box office, η πολυβραβευμένη ταινία «Everything Everywhere All at Once», που έχει αποσπάσει Όσκαρ, παραμένει η πιο επιτυχημένη εμπορικά παραγωγή της A24 παγκοσμίως, με συνολικά έσοδα 142 εκατομμύρια δολάρια. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το δυστοπικό θρίλερ του Άλεξ Γκάρλαντ, «Civil War», με 127 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια κλίμακα.

Διάβασε επίσης: Το πλήρες lineup του Φεστιβάλ Βερολίνου – Οι ταινίες που ξεχωρίζουν

Η «Marty Supreme», που προς το παρόν προβάλλεται μόνο σε περιορισμένες χώρες, έχει ήδη συγκεντρώσει 97 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πρόκειται επίσης για την πιο ακριβή παραγωγή της A24 μέχρι σήμερα, με κόστος 70 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που καθιστά την εμπορική της επιτυχία κρίσιμη για το στούντιο.

Ο πρωταγωνιστής Timothée Chalamet έχει ήδη κερδίσει Χρυσή Σφαίρα και Βραβείο Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου από την Ένωση Κριτικών ΗΠΑ και Καναδά, ενώ οι πιθανότητες να διεκδικήσει υποψηφιότητα για Όσκαρ είναι πλέον υψηλές, καθώς οι ανακοινώσεις πλησιάζουν.

Διάβασε επίσης: Οι Take That επιστρέφουν μέσα από σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix (Video)

Δες κι αυτό…