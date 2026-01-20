Το πλήρες lineup του Φεστιβάλ Βερολίνου – Οι ταινίες που ξεχωρίζουν

Η Riley Keough, ο Callum Turner, ο Channing Tatum και μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου στη πιο πολυσυζητημένη Berlinale των τελευταίων ετών

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου αποκάλυψε το επίσημο πρόγραμμα της 76ης διοργάνωσης, παρουσιάζοντας μια επιλογή ταινιών που συνδυάζει διεθνές κύρος, πολιτικό προβληματισμό και δυναμική παρουσία μεγάλων ονομάτων του Χόλιγουντ και του ευρωπαϊκού σινεμά. Η Berlinale πραγματοποιείται από τις 12 έως τις 22 Φεβρουαρίου και αποτελεί τη δεύτερη χρονιά υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Tricia Tuttle. Ανάμεσα στις πιο πολυαναμενόμενες συμμετοχές βρίσκεται το «Rosebush Pruning» του Karim Aïnouz με πρωταγωνιστές τους Riley Keough, Callum Turner και Elle Fanning. Η σύγχρονη αυτή σάτιρα αφηγείται τη σύγκρουση αδελφών που αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν την αλήθεια γύρω από τον θάνατο της μητέρας τους. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Jamie Bell, Lukas Gage, Elena Anaya, Tracy Letts και Pamela Anderson. Η Tricia Tuttle χαρακτήρισε την ταινία «στριφνό θρίλερ για μια προνομιούχο οικογένεια που διαλύεται όταν αποκαλύπτονται σκοτεινά μυστικά».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το «Josephine» της Beth de Araújo με πρωταγωνιστές τους Channing Tatum και Gemma Chan. Το ψυχολογικό θρίλερ ακολουθεί ένα ζευγάρι που αναζητά δικαιοσύνη όταν η μικρή τους κόρη γίνεται μάρτυρας εγκλήματος. Η Tricia Tuttle δήλωσε ότι πρόκειται για «βαθιά προσωπική ιστορία που αποτυπώνει το τραύμα και την αίσθηση αδυναμίας μιας οικογένειας της οποίας η ασφάλεια έχει καταρρεύσει».

Πρώτη ταινία του διαγωνιστικού προγράμματος που ανακοινώθηκε ήταν το «At the Sea» του Kornél Mundruczó με πρωταγωνίστρια την Amy Adams. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας πρώην χορεύτριας που έρχεται αντιμέτωπη με την ταυτότητα και το τραύμα μετά την αποτοξίνωση. Η Tricia Tuttle έκανε λόγο για «εκτεταμένο δράμα με απολύτως καθηλωτική ερμηνεία».

Σημαντική είναι και η παρουσία της Juliette Binoche στο «Queen at Sea» του Lance Hammer δίπλα στον Tom Courtenay σε μια τρυφερή μελέτη πάνω στην άνοια και τη συζυγική αφοσίωση. Η Sandra Hüller πρωταγωνιστεί στο ιστορικό δράμα «Rose» του Markus Schleinzer που εκτυλίσσεται σε προτεσταντικό χωριό του 17ου αιώνα.

Στο πρόγραμμα επιστρέφουν γνωστοί δημιουργοί της Berlinale όπως ο Fernando Eimbcke με το «Moscas», η Angela Schanelec με το «Meine Frau weint» και ο İlker Çatak με το «Gelbe Briefe», το οποίο εξετάζει τις συνέπειες της κρατικής καταπίεσης σε ένα ζευγάρι από την Άγκυρα. Ο Alain Gomis παρουσιάζει το «Dao», μια ταινία που συνδέει τη Γαλλία με τη Γουινέα Μπισάου μέσα από θέματα οικογένειας και καταγωγής. Ιδιαίτερη θέση κατέχει και το animation με το «A New Dawn» του Yoshitoshi Shinomiya, δημιουργού του «Your Name», ενώ στο πρόγραμμα εντάσσεται και το «Everybody Digs Bill Evans» του Grant Gee με πρωταγωνιστές τους Anders Danielsen Lie, Bill Pullman και Laurie Metcalf.

Στο τμήμα Perspectives για τις πρώτες ταινίες συμμετέχει και ο Ashley Walters με το «Animol», ενώ το «A Prayer for the Dying» της Dara Van Dusen φέρνει κοντά τους Johnny Flynn και John C Reilly σε ένα γουέστερν με φόντο επιδημία. Την έναρξη του φεστιβάλ πραγματοποιεί η ρομαντική κωμωδία «No Good Men» της Shahrbanoo Sadat, ενώ πρόεδρος της κριτικής επιτροπής αναλαμβάνει ο Wim Wenders, διαδεχόμενος τον Todd Haynes. Η Tricia Tuttle, πρώην διευθύντρια του Φεστιβάλ Λονδίνου, έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να φέρει τη Berlinale πιο κοντά στο καλλιτεχνικό κύρος των Καννών. Με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διεθνή αστέρια, δυνατές ευρωπαϊκές υπογραφές και νέες φωνές, το Φεστιβάλ Βερολίνου φιλοδοξεί να αποτελέσει φέτος έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της παγκόσμιας κινηματογραφικής χρονιάς.

Το επίσημο Lineup της Berlinale 2026

Διαγωνιστικό Τμήμα – Competition

«At the Sea» του Kornél Mundruczó με Amy Adams, Murray Bartlett, Chloe East, Brett Goldstein, Dan Levy

Ηνωμένες Πολιτείες και Ουγγαρία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Μετά από περίοδο αποτοξίνωσης, μια γυναίκα επιστρέφει στο πατρικό της στο Cape Cod, όπου η νηφαλιότητα την αναγκάζει να αντιμετωπίσει θαμμένα τραύματα και το τρομακτικό ερώτημα ποια είναι χωρίς την καριέρα της ως χορεύτρια.

«Dao» του Alain Gomis με Katy Correa, D’Johé Kouadio, Samir Guesmi, Mike Etienne, Nicolas Gomis

Γαλλία, Σενεγάλη, Γουινέα Μπισάου 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Δύο γιορτές ζωής, ένας γάμος στη Γαλλία και μια τελετή μνήμης στη Γουινέα Μπισάου, πλέκονται οργανικά μέσα από τις σχέσεις μιας οικογένειας που κινείται ανάμεσα σε δύο κόσμους και δύο πολιτισμούς.

«Dust» της Anke Blondé με Arieh Worthalter, Jan Hammenecker, Thibaud Dooms, Anthony Welsh

Βέλγιο, Πολωνία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, στο απόγειο της τεχνολογικής άνθησης στο Βέλγιο, δύο οραματιστές επιχειρηματίες βλέπουν την αυτοκρατορία τους να καταρρέει όταν αποκαλύπτεται η απάτη τους. Με μία μόνο ημέρα ελευθερίας, χωρίζουν αναζητώντας λύτρωση.

«Etwas ganz Besonderes» («Home Stories») της Eva Trobisch με Frida Hornemann, Max Riemelt, Eva Löbau, Gina Henkel, Rahel Ohm

Γερμανία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Η Lea συμμετέχει σε ριάλιτι ταλέντων και καλείται να απαντήσει ποια είναι και τι την ορίζει. Η αναζήτηση ταυτότητας ξεκινά μέσα και έξω από το οικογενειακό ξενοδοχείο στα δάση της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.

«Everybody Digs Bill Evans» του Grant Gee με Anders Danielsen Lie, Bill Pullman, Laurie Metcalf

Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Στο απόγειο της καριέρας του, ο θρυλικός πιανίστας Bill Evans χάνει τον μπασίστα και μουσικό σύντροφό του σε τροχαίο δυστύχημα. Η ταινία αποτυπώνει τον εσωτερικό κόσμο ενός ιδιοφυούς καλλιτέχνη που μαθαίνει ότι η παύση είναι μέρος της μουσικής.

«Gelbe Briefe» («Yellow Letters») του İlker Çatak με Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin

Γερμανία, Γαλλία, Τουρκία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Η ζωή ενός διάσημου καλλιτεχνικού ζευγαριού από την Τουρκία ανατρέπεται όταν γίνονται στόχος του κράτους και αναγκάζονται να ισορροπήσουν ανάμεσα στα ιδανικά και στις ανάγκες της καθημερινότητας.

«Josephine» της Beth de Araújo με Channing Tatum, Gemma Chan, Mason Reeves, Phillip Ettinger, Syra McCarthy

Ηνωμένες Πολιτείες 2025 – Διεθνής πρεμιέρα

Όταν η 8χρονη Josephine γίνεται μάρτυρας εγκλήματος, αρχίζει να αντιδρά βίαια για να προστατευθεί. Το τραύμα πυροδοτεί συγκρούσεις ανάμεσα στους γονείς της καθώς αναζητούν δικαιοσύνη και ασφάλεια.

«Kurtuluş» («Salvation») του Emin Alper με Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş

Τουρκία, Γαλλία, Ολλανδία, Ελλάδα, Σουηδία, Σαουδική Αραβία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Σε απομονωμένο χωριό, μια εξόριστη φατρία επιστρέφει αναβιώνοντας παλιά διαμάχη για γη. Ο Mesut αμφισβητεί την ηγεσία του αδελφού του υπό το βάρος θεϊκών οραμάτων.

«The Loneliest Man in Town» των Tizza Covi και Rainer Frimmel με Alois Koch, Brigitte Meduna, Alfred Blechinger, Flurina Schneider

Αυστρία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Ο μπλουζ μουσικός Al Cook ζει απομονωμένος σε διαμέρισμα γεμάτο αναμνήσεις. Όταν το σπίτι του προορίζεται για κατεδάφιση, ένα παλιό όνειρο αναδύεται από τα ερείπια.

«Meine Frau weint» («My Wife Cries») της Angela Schanelec με Vladimir Vulević, Agathe Bonitzer, Birte Schnöink, Pauline Rebmann, Clara Gostynski

Γερμανία και Γαλλία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Σε μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα, ένας χειριστής γερανού καλείται να παραλάβει τη σύζυγό του από το νοσοκομείο και τη βρίσκει να κλαίει μόνη σε παγκάκι πάρκου.

«Moscas» «Flies» του Fernando Eimbcke με Teresita Sánchez, Bastian Escobar, Hugo Ramírez

Μεξικό 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Η Olga νοικιάζει δωμάτιο σε άνδρα που φέρνει κρυφά τον μικρό γιο του, ανατρέποντας τον ελεγχόμενο κόσμο της.

«A New Dawn» του Yoshitoshi Shinomiya με Riku Hagiwara, Kotone Furukawa

Ιαπωνία και Γαλλία 2025 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Ο Keitaro ζει σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων που κλείνει και αναζητά το μυθικό δημιούργημα του πατέρα του πριν χαθεί.

«Nina Roza» της Genevieve Dulude de Celles με Galin Stoev, Ekaterina Stanina, Sofia Stanina, Chiara Caselli, Michelle Tzontchev

Καναδάς, Ιταλία, Βουλγαρία, Βέλγιο 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Έμπορος τέχνης επιστρέφει στην πατρίδα του για να αξιολογήσει αν ένα παιδί θαύμα είναι απάτη ή ιδιοφυΐα.

«Queen at Sea» του Lance Hammer με Juliette Binoche, Tom Courtenay, Anna Calder Marshall, Florence Hunt

Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Καθώς η άνοια προχωρά, ένας σύζυγος και μια κόρη προσπαθούν να προστατεύσουν την αξιοπρέπεια και την αυτονομία μιας γυναίκας.

«Rosebush Pruning» του Karim Aïnouz με Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Pamela Anderson

Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Σε ισπανική βίλα, τέσσερα αδέλφια βυθίζονται στην απομόνωση μέχρι που αποκαλύπτεται η αλήθεια για τον θάνατο της μητέρας τους.

«Rose» του Markus Schleinzer με Sandra Hüller, Caro Braun, Marisa Growaldt, Godehard Giese, Augustino Renken

Αυστρία και Γερμανία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Στις αρχές του 17ου αιώνα, ένας στρατιώτης φτάνει σε απομονωμένο χωριό και προκαλεί καχυποψία γύρω από την ταυτότητά του.

«Soumsoum, la nuit des astres» «Soumsoum, the Night of the Stars» του Mahamat Saleh Haroun με Maïmouna Miawama, Ériq Ebouaney, Achouackh Abakar Souleymane

Γαλλία και Τσαντ 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Μια 17χρονη με υπερφυσικές δυνάμεις βρίσκει τον δρόμο της όταν γνωρίζει την Aya.

«À voix basse» («In a Whisper») της Leyla Bouzid με Eya Bouteraa, Hiam Abbass, Marion Barbeau, Feriel Chamari

Γαλλία και Τυνησία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Η Lilia επιστρέφει στην Τυνησία για την κηδεία του θείου της και αποκαλύπτει οικογενειακά μυστικά.

«Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren» («We Are All Strangers») του Anthony Chen με Yeo Yann Yann, Koh Jia Ler, Andi Lim, Regene Lim

Σιγκαπούρη 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Ένα γεγονός αλλάζει τη ζωή ενός νεαρού ζευγαριού και μιας οικογένειας που παλεύει να κρατηθεί ενωμένη.

«Wolfram» του Warwick Thornton με Deborah Mailman, Erroll Shand, Joe Bird, Thomas M Wright, Ferdinand Hoang

Αυστραλία 2025 – Διεθνής πρεμιέρα

Στην αποικιακή Αυστραλία της δεκαετίας του 1930, δύο παράνομοι φέρνουν βία σε μεταλλευτική πόλη και τρία παιδιά αναζητούν ελευθερία.

«YO Love Is a Rebellious Bird» της Anna Fitch και του Banker White με Yolanda Shea

Ηνωμένες Πολιτείες 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Ντοκιμαντέρ για μια δεκαετή φιλία που αψηφά την ηλικία και τον χρόνο.

«Yön Lapsi» «Nightborn» της Hanna Bergholm με Seidi Haarla, Rupert Grint

Φινλανδία, Λιθουανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Ένα ζευγάρι αποκτά παιδί σε δάσος της Φινλανδίας και το όνειρο μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Perspectives

«17» της Kosara Mitic με Eva Kostic, Martina Danilovska, Dame Joveski, Eva Stojchevska, Petar Manic

Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Σλοβενία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Μια μαθήτρια κρύβει μυστικό σε σχολική εκδρομή και δημιουργεί δεσμό ζωής με συμμαθήτριά της.

«Animol» του Ashley Walters με Tut Nyuot, Vladyslav Baliuk, Sekou Diaby, Stephen Graham, Sharon Duncan Brewster

Ηνωμένο Βασίλειο 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Σε ίδρυμα ανηλίκων, ένας έφηβος μπλέκεται σε κόσμο βίας και απαγορευμένων δεσμών.

«Chronicles From the Siege» του Abdallah Alkhatib με Nadeem Rimawi, Saja Kilani, Maria Zreik, Emad Azmi, Idir Benaibouche

Αλγερία, Γαλλία, Παλαιστίνη 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Μια πόλη υπό πολιορκία μεταμορφώνει τις ζωές απλών ανθρώπων.

«El Tren Fluvial» («The River Train») των Lorenzo Ferro και Lucas A Vignale με Milo Barria, Rita Pauls, Mariano Barria, Fabián Casas, Lucrecia Pazos

Αργεντινή 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Ένα παιδί ονειρεύεται να φύγει από την ύπαιθρο για το Μπουένος Άιρες.

«Filipiñana» του Rafael Manuel με Jorrybell Agoto, Carmen Castellanos, Teroy Guzman, Carlitos Siguion Reyna, Nour Houshmand

Σιγκαπούρη, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλιππίνες, Γαλλία, Ολλανδία 2026 – Ευρωπαϊκή πρεμιέρα

Μια νεαρή γυναίκα αποκαλύπτει σκοτεινό παρελθόν σε κλαμπ υψηλής κοινωνίας.

«Forêt Ivre» («Forest High») της Manon Coubia με Salomé Richard, Aurélia Petit, Anne Coesens, Arthur Marbaix, Yoann Zimmer

Βέλγιο και Γαλλία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Τρεις γυναίκες ζουν εποχικά σε ορεινή καλύβα και αντιμετωπίζουν τη σιωπή και τη μοναξιά.

«Hangar rojo» («The Red Hangar») του Juan Pablo Sallato με Nicolás Zárate, Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aron Hernández

Χιλή, Αργεντινή, Ιταλία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Κατά το πραξικόπημα του 1973, ένας αξιωματικός παλεύει ανάμεσα στο καθήκον και στη συνείδηση.

«Der Heimatlose» («Trial of Hein») του Kai Stänicke με Paul Boche, Philip Froissant, Emilia Schüle, Stephanie Amarell

Γερμανία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Ένας άνδρας επιστρέφει στο χωριό του και κατηγορείται ως απατεώνας.

«Nosso segredo» («Our Secret») της Grace Passô με Efraim Santos, Flip, Jéssica Gaspar, Ju Colombo, Marisa Revert

Βραζιλία και Πορτογαλία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Μια οικογένεια προσπαθεί να επουλώσει τον πόνο μιας απώλειας.

«A Prayer for the Dying» της Dara Van Dusen με Johnny Flynn, John C Reilly, Kristine Kujath Thorp, Gustav Lindh

Νορβηγία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Μετά τον αμερικανικό εμφύλιο, ένας σερίφης παλεύει να σώσει την πόλη και την οικογένειά του.

«Take Me Home» της Liz Sargent με Anna Sargent, Victor Slezak, Ali Ahn, Marceline Hugot, Shane Harper

Ηνωμένες Πολιτείες 2026 – Διεθνής πρεμιέρα

Μια γυναίκα με γνωστική αναπηρία φροντίζει τους ηλικιωμένους θετούς γονείς της μέχρι που ένας καύσωνας διαλύει την ισορροπία.

«Truly Naked» της Muriel d Ansembourg με Caolán O Gorman, Andrew Howard, Alessa Savage, Safiya Benaddi, Lyndsey Marshal

Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Έφηβος που μεγάλωσε σε περιβάλλον πορνογραφίας αναζητά αληθινή σύνδεση.

«Where To» του Assaf Machnes με Ehab Salami, Ido Tako, Milan Peschel, Rama Nasrallah, Raheeq Haj Yahia Suleiman

Ισραήλ και Γερμανία 2026 – Παγκόσμια πρεμιέρα

Ένας Παλαιστίνιος οδηγός και ένας Ισραηλινός νέος συνδέονται μέσα από τη νύχτα του Βερολίνου και την κοινή τους απώλεια.

