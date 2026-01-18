Mad Bubble
Η Jennifer Lawrence αποκαλύπτει τον ρόλο που έχασε γιατί… δεν ήταν αρκετά όμορφη

Η ηθοποιός αναφέρει ότι έμεινε εκτός του «Once Upon a Time… In Hollywood» λόγω εμφάνισης και μιλά ανοιχτά για τα στερεότυπα του Χόλιγουντ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Jennifer Lawrence μπορεί να έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών, ωστόσο η πορεία της δεν υπήρξε χωρίς απορρίψεις. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα ότι έχασε έναν σημαντικό ρόλο σε ταινία του Quentin Tarantino, όχι λόγω ταλέντου ή διαθεσιμότητας, αλλά επειδή κρίθηκε πως δεν ήταν αρκετά όμορφη.

Η Jennifer Lawrence, γνωστή από τις ταινίες «The Hunger Games» και το κινηματογραφικό σύμπαν των «X-Men», μίλησε για το περιστατικό στο live podcast «Happy Sad Confused with Josh Horowitz». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Josh Horowitz αναφέρθηκε στη μακρά λίστα δημιουργών με τους οποίους η ηθοποιός θα ήθελε να συνεργαστεί αλλά και σε εκείνους που θα ήθελαν να συνεργαστούν μαζί της, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ο Quentin Tarantino είχε εκφράσει επανειλημμένα ενδιαφέρον για εκείνη.

Η ίδια αντέδρασε με επιφύλαξη, μέχρι τη στιγμή που ο παρουσιαστής υπενθύμισε ότι ο ρόλος της Daisy Domergue στην ταινία «The Hateful Eight» είχε αρχικά γραφτεί για την Jennifer Lawrence. Εκείνη παραδέχθηκε ότι είχε απορρίψει την πρόταση, σημειώνοντας με ειλικρίνεια ότι δεν έπρεπε να το είχε κάνει. Ο Quentin Tarantino είχε επιβεβαιώσει το 2015 στο Entertainment Weekly ότι ήταν μεγάλος θαυμαστής της και ότι την είχε προσεγγίσει, όμως η Jennifer Lawrence ήταν τότε απορροφημένη από τις υποχρεώσεις και τη δημοσιότητα γύρω από το «The Hunger Games».

Η συζήτηση προχώρησε στο «Once Upon a Time… In Hollywood», την ταινία του 2019 στην οποία τελικά η Margot Robbie υποδύθηκε τη Sharon Tate. Εκεί η Jennifer Lawrence έκανε την πιο αιχμηρή της αποκάλυψη, λέγοντας ότι αρχικά υπήρξε σκέψη να συμμετάσχει στο φιλμ, αλλά η ιδέα εγκαταλείφθηκε όταν ειπώθηκε πως «δεν ήταν αρκετά όμορφη για να υποδυθεί τη Sharon Tate». Παρά τη δυσπιστία του Josh Horowitz και τη συμπαράσταση του κοινού, η ηθοποιός επέμεινε ότι αυτό πράγματι συνέβη, προσθέτοντας με αυτοσαρκασμό ότι ίσως επαναλαμβάνει την ιστορία τόσο καιρό που πλέον την πιστεύει απόλυτα.

Η επιλογή της Margot Robbie για τον ρόλο είχε τότε υποστηριχθεί δημόσια και από τη Debra Tate, αδελφή της Sharon Tate, η οποία είχε δηλώσει ότι προτιμούσε τη Robbie λόγω της εξωτερικής της ομοιότητας και της «φυσικής ομορφιάς» της, σχολιάζοντας ότι η Jennifer Lawrence «δεν ήταν αρκετά όμορφη για τον ρόλο». Μια δήλωση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο Quentin Tarantino πάντως δεν έκλεισε εντελώς την πόρτα στη συνεργασία με τη Jennifer Lawrence. Το 2021, μιλώντας στο podcast «WTF with Marc Maron», αποκάλυψε ότι είχε εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να της αναθέσει τον ρόλο της Squeaky, μέλους της ομάδας του Charles Manson. Η ηθοποιός είχε επισκεφθεί το σπίτι του και είχε διαβάσει το σενάριο, όμως τελικά ο ρόλος κατέληξε στη Dakota Fanning, με τον σκηνοθέτη να δηλώνει ότι εκτιμά ιδιαίτερα τη Jennifer Lawrence ως άνθρωπο και ως ηθοποιό.

Κλείνοντας τη συζήτηση με χαρακτηριστικό χιούμορ, η Jennifer Lawrence ανέφερε ότι είχε κάνει οντισιόν και για το «Twilight», αλλά δεν πήρε τον ρόλο, σχολιάζοντας ειρωνικά ότι «μάλλον ήμουν πολύ άσχημη και γι’ αυτό».

18.01.2026

