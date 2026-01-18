Ο Joachim Trier κυρίαρχος στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου με το «Sentimental Value»

Η ταινία σάρωσε τα κορυφαία βραβεία στο Βερολίνο, με έντονα πολιτικά μηνύματα, συγκινητικές δηλώσεις και σαφή υπεράσπιση της δύναμης του σινεμά

Η ταινία «Sentimental Value» του Joachim Trier αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στην 38η απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο. Το φιλμ κατέκτησε το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας, ενώ ο Joachim Trier τιμήθηκε επίσης για τη σκηνοθεσία και το σενάριο, σε μια βραδιά απόλυτης κυριαρχίας για τη νορβηγική παραγωγή.

Διάβασε επίσης: Στο One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio το Βραβείο Gotham Καλύτερης Ταινίας

Η «Sentimental Value» απέσπασε ακόμη τα βραβεία ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας, καθώς και το βραβείο πρωτότυπης μουσικής, επιβεβαιώνοντας τη συνολική καλλιτεχνική της δύναμη. Η πρωταγωνίστρια Renate Reinsve χαρακτήρισε την πορεία της ταινίας μια «συναισθηματική διαδρομή», μεταφράζοντας σε προσωπικό τόνο τη διεθνή αναγνώριση που γνώρισε το έργο. Από την πλευρά του, ο συμπρωταγωνιστής της Stellan Skarsgård υποβάθμισε τις πιθανότητές του για μελλοντική οσκαρική διάκριση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι πιθανότητές του είναι «ελάχιστες», παρά την πρόσφατη νίκη του στις Χρυσές Σφαίρες.

Διάβασε επίσης: Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλοι οι νικητές της μεγάλης βραδιάς

Στην κατηγορία καλύτερης ταινίας, η «Sentimental Value» επικράτησε απέναντι σε σημαντικές ευρωπαϊκές παραγωγές, ανάμεσά τους τα αφηγηματικά φιλμ «It Was Just an Accident», «Sirāt», «Sound of Falling» και «The Voice of Hind Rajab», καθώς και ντοκιμαντέρ και ταινίες κινουμένων σχεδίων που αποτύπωναν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή δημιουργία σε όλο της το εύρος.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο σκηνοθεσίας, ο Joachim Trier μίλησε για τον ενοποιητικό ρόλο της τέχνης. «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, όπου οφείλουμε να θυμόμαστε ότι ο άλλος δεν είναι εχθρός μας και ότι η τέχνη μπορεί να μας βοηθήσει να καλλιεργήσουμε ενσυναίσθηση μέσα στο σκοτάδι», δήλωσε. «Στον κινηματογράφο γελάμε και κλαίμε μαζί με αγνώστους. Είναι ένας χώρος όπου πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε και μάθαμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος».

Το βραβείο σεναρίου απονεμήθηκε στον Joachim Trier και στον Eskil Vogt για την ταινία «Sentimental Value», ενώ η Renate Reinsve αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή ηθοποιός. Στην ομιλία της, με λόγια που αντλούσαν έμπνευση από την ίδια την ταινία, ανέφερε «Κάποιος να μου ρίξει ένα χαστούκι» και συνέχισε μιλώντας για τις οικογενειακές σχέσεις που πραγματεύεται το φιλμ, ευχαριστώντας δημόσια τις αδελφές της για τη στήριξή τους.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την απονομή, ο Joachim Trier εξήρε την ικανότητα της Renate Reinsve να απογυμνώνεται συναισθηματικά μπροστά στην κάμερα, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια στιγμή ανεξέλεγκτης μαγείας που γεννιέται, και το καθήκον μου είναι να μη σταθώ εμπόδιο αλλά να τη στηρίξω». Το βραβείο καλύτερου ηθοποιού κατέκτησε ο Stellan Skarsgård για το φιλμ «Sentimental Value».

Η τελετή άνοιξε με ομιλία του ιρανού σκηνοθέτη Jafar Panahi, ο οποίος αναφέρθηκε στην αιματοχυσία και την καταπίεση στη χώρα του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημόσιας φωνής των καλλιτεχνών. «Όταν η αλήθεια συνθλίβεται σε ένα μέρος, η ελευθερία ασφυκτιά παντού», τόνισε, καλώντας σε ενεργή στάση απέναντι στη σιωπή.

Το τιμητικό βραβείο συνολικής προσφοράς απονεμήθηκε στη νορβηγίδα θρυλική ηθοποιό Liv Ullmann. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, το ντοκιμαντέρ «Fiume O Morte!» του Igor Bezinović κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ, ενώ το βραβείο ταινίας κινουμένων σχεδίων απέσπασε το «Arco» του Ugo Bienvenu. Το βραβείο Discovery απονεμήθηκε στη Laura Carreira για την ταινία «On Falling».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την απονομή ειδικών τεχνικών βραβείων, όπου ξεχώρισε το «Sirāt» για τη φωτογραφία, τον ήχο, το μοντάζ και το κάστινγκ, ενώ η ταινία «Sentimental Value» επιβεβαίωσε την πρωτοκαθεδρία της, έχοντας προηγηθεί και στο στάδιο των υποψηφιοτήτων με 5 συνολικά διακρίσεις.

Διάβασε επίσης: Από τις Χρυσές Σφαίρες στα Όσκαρ, οι μάχες που μόλις άνοιξαν

Δες κι αυτό…