Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 18.01.2026

Ο Joachim Trier κυρίαρχος στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου με το «Sentimental Value»

Η ταινία σάρωσε τα κορυφαία βραβεία στο Βερολίνο, με έντονα πολιτικά μηνύματα, συγκινητικές δηλώσεις και σαφή υπεράσπιση της δύναμης του σινεμά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ταινία «Sentimental Value» του Joachim Trier αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στην 38η απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο. Το φιλμ κατέκτησε το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας, ενώ ο Joachim Trier τιμήθηκε επίσης για τη σκηνοθεσία και το σενάριο, σε μια βραδιά απόλυτης κυριαρχίας για τη νορβηγική παραγωγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Στο One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio το Βραβείο Gotham Καλύτερης Ταινίας

Η «Sentimental Value» απέσπασε ακόμη τα βραβεία ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας, καθώς και το βραβείο πρωτότυπης μουσικής, επιβεβαιώνοντας τη συνολική καλλιτεχνική της δύναμη. Η πρωταγωνίστρια Renate Reinsve χαρακτήρισε την πορεία της ταινίας μια «συναισθηματική διαδρομή», μεταφράζοντας σε προσωπικό τόνο τη διεθνή αναγνώριση που γνώρισε το έργο. Από την πλευρά του, ο συμπρωταγωνιστής της Stellan Skarsgård υποβάθμισε τις πιθανότητές του για μελλοντική οσκαρική διάκριση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι πιθανότητές του είναι «ελάχιστες», παρά την πρόσφατη νίκη του στις Χρυσές Σφαίρες.

Διάβασε επίσης: Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλοι οι νικητές της μεγάλης βραδιάς

Στην κατηγορία καλύτερης ταινίας, η «Sentimental Value» επικράτησε απέναντι σε σημαντικές ευρωπαϊκές παραγωγές, ανάμεσά τους τα αφηγηματικά φιλμ «It Was Just an Accident», «Sirāt», «Sound of Falling» και «The Voice of Hind Rajab», καθώς και ντοκιμαντέρ και ταινίες κινουμένων σχεδίων που αποτύπωναν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή δημιουργία σε όλο της το εύρος.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο σκηνοθεσίας, ο Joachim Trier μίλησε για τον ενοποιητικό ρόλο της τέχνης. «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, όπου οφείλουμε να θυμόμαστε ότι ο άλλος δεν είναι εχθρός μας και ότι η τέχνη μπορεί να μας βοηθήσει να καλλιεργήσουμε ενσυναίσθηση μέσα στο σκοτάδι», δήλωσε. «Στον κινηματογράφο γελάμε και κλαίμε μαζί με αγνώστους. Είναι ένας χώρος όπου πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε και μάθαμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βραβείο σεναρίου απονεμήθηκε στον Joachim Trier και στον Eskil Vogt για την ταινία «Sentimental Value», ενώ η Renate Reinsve αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή ηθοποιός. Στην ομιλία της, με λόγια που αντλούσαν έμπνευση από την ίδια την ταινία, ανέφερε «Κάποιος να μου ρίξει ένα χαστούκι» και συνέχισε μιλώντας για τις οικογενειακές σχέσεις που πραγματεύεται το φιλμ, ευχαριστώντας δημόσια τις αδελφές της για τη στήριξή τους.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την απονομή, ο Joachim Trier εξήρε την ικανότητα της Renate Reinsve να απογυμνώνεται συναισθηματικά μπροστά στην κάμερα, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια στιγμή ανεξέλεγκτης μαγείας που γεννιέται, και το καθήκον μου είναι να μη σταθώ εμπόδιο αλλά να τη στηρίξω». Το βραβείο καλύτερου ηθοποιού κατέκτησε ο Stellan Skarsgård για το φιλμ «Sentimental Value».

Η τελετή άνοιξε με ομιλία του ιρανού σκηνοθέτη Jafar Panahi, ο οποίος αναφέρθηκε στην αιματοχυσία και την καταπίεση στη χώρα του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημόσιας φωνής των καλλιτεχνών. «Όταν η αλήθεια συνθλίβεται σε ένα μέρος, η ελευθερία ασφυκτιά παντού», τόνισε, καλώντας σε ενεργή στάση απέναντι στη σιωπή.

Το τιμητικό βραβείο συνολικής προσφοράς απονεμήθηκε στη νορβηγίδα θρυλική ηθοποιό Liv Ullmann. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, το ντοκιμαντέρ «Fiume O Morte!» του Igor Bezinović κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ, ενώ το βραβείο ταινίας κινουμένων σχεδίων απέσπασε το «Arco» του Ugo Bienvenu. Το βραβείο Discovery απονεμήθηκε στη Laura Carreira για την ταινία «On Falling».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την απονομή ειδικών τεχνικών βραβείων, όπου ξεχώρισε το «Sirāt» για τη φωτογραφία, τον ήχο, το μοντάζ και το κάστινγκ, ενώ η ταινία «Sentimental Value» επιβεβαίωσε την πρωτοκαθεδρία της, έχοντας προηγηθεί και στο στάδιο των υποψηφιοτήτων με 5 συνολικά διακρίσεις.

Διάβασε επίσης: Από τις Χρυσές Σφαίρες στα Όσκαρ, οι μάχες που μόλις άνοιξαν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Jafar Panahi Joachim Trier Renate Reinsve Sentimental Value Stellan Skarsgård ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Jennifer Lawrence αποκαλύπτει τον ρόλο που έχασε γιατί… δεν ήταν αρκετά όμορφη

Η Jennifer Lawrence αποκαλύπτει τον ρόλο που έχασε γιατί… δεν ήταν αρκετά όμορφη

18.01.2026
Επόμενο
5 αντικείμενα που πρέπει να απομακρύνεις από το κομοδίνο σου

5 αντικείμενα που πρέπει να απομακρύνεις από το κομοδίνο σου

18.01.2026

Δες επίσης

Η Jennifer Lawrence αποκαλύπτει τον ρόλο που έχασε γιατί… δεν ήταν αρκετά όμορφη
Cinema

Η Jennifer Lawrence αποκαλύπτει τον ρόλο που έχασε γιατί… δεν ήταν αρκετά όμορφη

18.01.2026
Η Bella Hadid θέλει μόνιμη παρουσία στην υποκριτική
Cinema

Η Bella Hadid θέλει μόνιμη παρουσία στην υποκριτική

18.01.2026
O Leonardo DiCaprio διατυπώνει δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον των cinema
Cinema

O Leonardo DiCaprio διατυπώνει δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον των cinema

18.01.2026
Τα teasers του Avengers: Doomsday ξεπέρασαν το 1 δισ. προβολές
Cinema

Τα teasers του Avengers: Doomsday ξεπέρασαν το 1 δισ. προβολές

17.01.2026
Sophie Turner και Kit Harington: Ξανά μαζί στο θρίλερ The Dreadful (Video)
Cinema

Sophie Turner και Kit Harington: Ξανά μαζί στο θρίλερ The Dreadful (Video)

17.01.2026
28 Χρόνια Μετά: Ξεκίνησε δυναμικά στο box office με 2,1 εκατ δολάρια
Cinema

28 Χρόνια Μετά: Ξεκίνησε δυναμικά στο box office με 2,1 εκατ δολάρια

17.01.2026
Το σχόλιο του Ashton Kutcher για τη Demi Moore μετά τον χωρισμό
Cinema

Το σχόλιο του Ashton Kutcher για τη Demi Moore μετά τον χωρισμό

16.01.2026
Η 2η σεζόν της σειράς The Pitt σαρώνει σε τηλεθέαση
Cinema

Η 2η σεζόν της σειράς The Pitt σαρώνει σε τηλεθέαση

16.01.2026
Sophie Turner: Στο φως η πρώτη φωτογραφία της ως Lara Croft
Cinema

Sophie Turner: Στο φως η πρώτη φωτογραφία της ως Lara Croft

16.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται