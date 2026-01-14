Από τις Χρυσές Σφαίρες στα Όσκαρ, οι μάχες που μόλις άνοιξαν

Με την ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ να ξεκινά αμέσως μετά τις Χρυσές Σφαίρες, η φετινή τελετή αποδείχθηκε στρατηγικά καθοριστική

Οι φετινές Χρυσές Σφαίρες δεν λειτούργησαν απλώς ως πρόλογος της οσκαρικής περιόδου, αλλά ως καταλύτης που αναδιάταξε ισορροπίες και μετέτρεψε θεωρητικά δεδομένες νίκες σε ανοιχτές αναμετρήσεις. Παρά το γεγονός ότι τις Σφαίρες ψηφίζει ένας περιορισμένος αριθμός διεθνών δημοσιογράφων, σε αντίθεση με τους περισσότερους από 10.000 ψηφοφόρους της Ακαδημίας Κινηματογράφου, η δυναμική της δημοσιότητας, της εικόνας του νικητή και της χρονικής συγκυρίας συνεχίζει να τις καθιστά κομβικές για την πορεία προς τα Όσκαρ. Ο διαχωρισμός των κατηγοριών σε δραματικές και μουσικές ή κωμικές ταινίες, που συχνά προκαλεί σύγχυση, λειτουργεί ταυτόχρονα ως μηχανισμός συμπίεσης του ανταγωνισμού. Δημιουργεί ξεκάθαρα δίπολα, τα οποία μεταφέρονται αυτούσια στην οσκαρική αρένα. Το παράδειγμα της Lily Gladstone και της Emma Stone πριν από δύο χρόνια παραμένει χαρακτηριστικό. Φέτος, αντίστοιχα, οι πρωταγωνιστικές και δευτεραγωνιστικές κατηγορίες διαμορφώνουν μια από τις πιο απρόβλεπτες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας.

Στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου, η Jessie Buckley φαινόταν μέχρι πρότινος ακλόνητο φαβορί για το «Hamnet», την κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας της συζύγου του William Shakespeare που θρηνεί την απώλεια του παιδιού της. Η νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες στην κατηγορία του δράματος ενίσχυσε αυτή την εικόνα.

Ωστόσο, η Rose Byrne αναδείχθηκε σε ουσιαστική αντίπαλο μετά την επικράτησή της στην κατηγορία μουσικής ή κωμωδίας για το ανεξάρτητο «If I Had Legs I’d Kick You». Παρά τον προβληματικό χαρακτηρισμό της ταινίας ως κωμωδίας, η ερμηνεία της Rose Byrne ως μητέρας παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας είναι γεμάτη ένταση και ψυχολογική φόρτιση. Οι διακρίσεις της στο Φεστιβάλ Βερολίνου και από τους κριτικούς της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες ενισχύουν το προφίλ της, μετατρέποντας την αναμέτρηση σε ανοιχτή μάχη.

Αντίστοιχα, στον Α΄ Ανδρικό Ρόλο, η αφήγηση ήθελε εξαρχής τον Timothée Chalamet να βαδίζει προς το Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Marty Supreme». Η νίκη του στις Χρυσές Σφαίρες στην κατηγορία της κωμωδίας ενίσχυσε αυτή την εκτίμηση, χωρίς όμως να την κλειδώσει. Ο Wagner Moura, νικητής της Χρυσής Σφαίρας δραματικού ρόλου για το πολιτικό θρίλερ «The Secret Agent», επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο. Παρότι είχε αποκλειστεί από τις υποψηφιότητες των βραβείων των ηθοποιών, γεγονός που θεωρήθηκε πλήγμα λόγω του βάρους του συγκεκριμένου σώματος ψηφοφόρων, η διεθνής απήχηση της ερμηνείας του και η αναγνώρισή του στις Κάννες επαναφέρουν την αβεβαιότητα.

Ακόμη μεγαλύτερη ρευστότητα παρατηρείται στις κατηγορίες Β΄ Ανδρικού και Β΄ Γυναικείου Ρόλου. Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, όπου ένας υποψήφιος σάρωνε όλα τα προγνωστικά, φέτος οι Χρυσές Σφαίρες άνοιξαν πλήρως το παιχνίδι. Ο Stellan Skarsgård επικράτησε για το «Sentimental Value», προσθέτοντας διεθνές βάρος και δυναμική σε μια κούρσα που μέχρι τότε έδειχνε να ισορροπεί ανάμεσα στον Benicio del Toro και τον Jacob Elordi. Στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία, η νίκη της Teyana Taylor για το «One Battle After Another» ανέτρεψε την πρωτοκαθεδρία της Amy Madigan, καθιστώντας την εξέλιξη απρόβλεπτη.

Στην κορυφαία κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας, το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson διατηρεί το προβάδισμα, ενισχυμένο από τις νίκες του δημιουργού στη σκηνοθεσία και στο σενάριο. Ωστόσο, το «Hamnet» παραμένει η ισχυρότερη απειλή, ιδίως μετά τη βράβευσή του στις δραματικές ταινίες και την αυξημένη προβολή που προσέφερε η παρουσία του Steven Spielberg στην τελετή.

Με την ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ να ξεκινά αμέσως μετά τις Χρυσές Σφαίρες, η φετινή τελετή αποδείχθηκε στρατηγικά καθοριστική.

