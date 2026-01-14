Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 14.01.2026

Από τις Χρυσές Σφαίρες στα Όσκαρ, οι μάχες που μόλις άνοιξαν

Με την ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ να ξεκινά αμέσως μετά τις Χρυσές Σφαίρες, η φετινή τελετή αποδείχθηκε στρατηγικά καθοριστική
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι φετινές Χρυσές Σφαίρες δεν λειτούργησαν απλώς ως πρόλογος της οσκαρικής περιόδου, αλλά ως καταλύτης που αναδιάταξε ισορροπίες και μετέτρεψε θεωρητικά δεδομένες νίκες σε ανοιχτές αναμετρήσεις. Παρά το γεγονός ότι τις Σφαίρες ψηφίζει ένας περιορισμένος αριθμός διεθνών δημοσιογράφων, σε αντίθεση με τους περισσότερους από 10.000 ψηφοφόρους της Ακαδημίας Κινηματογράφου, η δυναμική της δημοσιότητας, της εικόνας του νικητή και της χρονικής συγκυρίας συνεχίζει να τις καθιστά κομβικές για την πορεία προς τα Όσκαρ. Ο διαχωρισμός των κατηγοριών σε δραματικές και μουσικές ή κωμικές ταινίες, που συχνά προκαλεί σύγχυση, λειτουργεί ταυτόχρονα ως μηχανισμός συμπίεσης του ανταγωνισμού. Δημιουργεί ξεκάθαρα δίπολα, τα οποία μεταφέρονται αυτούσια στην οσκαρική αρένα. Το παράδειγμα της Lily Gladstone και της Emma Stone πριν από δύο χρόνια παραμένει χαρακτηριστικό. Φέτος, αντίστοιχα, οι πρωταγωνιστικές και δευτεραγωνιστικές κατηγορίες διαμορφώνουν μια από τις πιο απρόβλεπτες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας.

Διάβασε επίσης: Ο Mr Big επικρίνει τη βράβευση της Sarah Jessica Parker στις Χρυσές Σφαίρες

Στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου, η Jessie Buckley φαινόταν μέχρι πρότινος ακλόνητο φαβορί για το «Hamnet», την κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας της συζύγου του William Shakespeare που θρηνεί την απώλεια του παιδιού της. Η νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες στην κατηγορία του δράματος ενίσχυσε αυτή την εικόνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ωστόσο, η Rose Byrne αναδείχθηκε σε ουσιαστική αντίπαλο μετά την επικράτησή της στην κατηγορία μουσικής ή κωμωδίας για το ανεξάρτητο «If I Had Legs I’d Kick You». Παρά τον προβληματικό χαρακτηρισμό της ταινίας ως κωμωδίας, η ερμηνεία της Rose Byrne ως μητέρας παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας είναι γεμάτη ένταση και ψυχολογική φόρτιση. Οι διακρίσεις της στο Φεστιβάλ Βερολίνου και από τους κριτικούς της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες ενισχύουν το προφίλ της, μετατρέποντας την αναμέτρηση σε ανοιχτή μάχη.

Αντίστοιχα, στον Α΄ Ανδρικό Ρόλο, η αφήγηση ήθελε εξαρχής τον Timothée Chalamet να βαδίζει προς το Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Marty Supreme». Η νίκη του στις Χρυσές Σφαίρες στην κατηγορία της κωμωδίας ενίσχυσε αυτή την εκτίμηση, χωρίς όμως να την κλειδώσει. Ο Wagner Moura, νικητής της Χρυσής Σφαίρας δραματικού ρόλου για το πολιτικό θρίλερ «The Secret Agent», επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο. Παρότι είχε αποκλειστεί από τις υποψηφιότητες των βραβείων των ηθοποιών, γεγονός που θεωρήθηκε πλήγμα λόγω του βάρους του συγκεκριμένου σώματος ψηφοφόρων, η διεθνής απήχηση της ερμηνείας του και η αναγνώρισή του στις Κάννες επαναφέρουν την αβεβαιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακόμη μεγαλύτερη ρευστότητα παρατηρείται στις κατηγορίες Β΄ Ανδρικού και Β΄ Γυναικείου Ρόλου. Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, όπου ένας υποψήφιος σάρωνε όλα τα προγνωστικά, φέτος οι Χρυσές Σφαίρες άνοιξαν πλήρως το παιχνίδι. Ο Stellan Skarsgård επικράτησε για το «Sentimental Value», προσθέτοντας διεθνές βάρος και δυναμική σε μια κούρσα που μέχρι τότε έδειχνε να ισορροπεί ανάμεσα στον Benicio del Toro και τον Jacob Elordi. Στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία, η νίκη της Teyana Taylor για το «One Battle After Another» ανέτρεψε την πρωτοκαθεδρία της Amy Madigan, καθιστώντας την εξέλιξη απρόβλεπτη.

Στην κορυφαία κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας, το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson διατηρεί το προβάδισμα, ενισχυμένο από τις νίκες του δημιουργού στη σκηνοθεσία και στο σενάριο. Ωστόσο, το «Hamnet» παραμένει η ισχυρότερη απειλή, ιδίως μετά τη βράβευσή του στις δραματικές ταινίες και την αυξημένη προβολή που προσέφερε η παρουσία του Steven Spielberg στην τελετή.

Με την ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ να ξεκινά αμέσως μετά τις Χρυσές Σφαίρες, η φετινή τελετή αποδείχθηκε στρατηγικά καθοριστική.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Amanda Seyfried: Η viral αντίδραση που έκλεψε τις εντυπώσεις στις Χρυσές Σφαίρες 2026

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 ΒΡΑΒΕΙΟ Οσκαρ Χρυσές Σφαίρες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Διπλό έργο του Rubens ανώνυμος πίνακας που αγοράστηκε τυχαία

Διπλό έργο του Rubens ανώνυμος πίνακας που αγοράστηκε τυχαία

14.01.2026
Επόμενο
Οι πιο οικονομικοί τρόποι για να κάνεις το σπίτι που νοικιάζεις «δικό σου»

Οι πιο οικονομικοί τρόποι για να κάνεις το σπίτι που νοικιάζεις «δικό σου»

14.01.2026

Δες επίσης

Καθηλωτικός Ralph Fiennes στο 28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών  
Cinema

Καθηλωτικός Ralph Fiennes στο 28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών  

14.01.2026
Κυκλοφόρησε το 4ο και τελευταίο teaser για το Avengers: Doomsday (Video)
Cinema

Κυκλοφόρησε το 4ο και τελευταίο teaser για το Avengers: Doomsday (Video)

14.01.2026
Ο Καποδίστριας σπάει το φράγμα των 500.000 εισιτηρίων
Cinema

Ο Καποδίστριας σπάει το φράγμα των 500.000 εισιτηρίων

14.01.2026
Ο George Clooney απαντά στις επιθέσεις του Quentin Tarantino
Cinema

Ο George Clooney απαντά στις επιθέσεις του Quentin Tarantino

14.01.2026
Η Zoe Saldaña η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών
Cinema

Η Zoe Saldaña η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών

14.01.2026
ChatGPT στο φινάλε του Stranger Things; Τα πλάνα που δίχασαν τους fans
Cinema

ChatGPT στο φινάλε του Stranger Things; Τα πλάνα που δίχασαν τους fans

14.01.2026
Πού ποντάρει το Χόλιγουντ για να ξεπεράσει το δύσκολο 2025
Cinema

Πού ποντάρει το Χόλιγουντ για να ξεπεράσει το δύσκολο 2025

14.01.2026
Breaking Bad: Οι ηθοποιοί που απέρριψαν τον εμβληματικό ρόλο του Walter White
Cinema

Breaking Bad: Οι ηθοποιοί που απέρριψαν τον εμβληματικό ρόλο του Walter White

14.01.2026
Ο Sebastian Stan σε συζητήσεις για το The Batman Part II με τον Robert Pattinson
Cinema

Ο Sebastian Stan σε συζητήσεις για το The Batman Part II με τον Robert Pattinson

13.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται