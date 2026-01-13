Mad Bubble
13.01.2026

Amanda Seyfried: Η viral αντίδραση που έκλεψε τις εντυπώσεις στις Χρυσές Σφαίρες 2026

Η Amanda Seyfried έγινε viral στις Χρυσές Σφαίρες 2026 με την παιχνιδιάρικη αντίδρασή της όταν δεν κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας από Γυναίκα Ηθοποιό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Amanda Seyfried βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Χρυσές Σφαίρες 2026, όχι για κάποιο βραβείο που κέρδισε, αλλά για τις αντιδράσεις της όταν δεν αναδείχθηκε νικήτρια. Η 40χρονη ηθοποιός ήταν υποψήφια για την κατηγορία Καλύτερη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Ταινία για το The Testament of Ann Lee, όμως το βραβείο κατέληξε στη Rose Byrne για το If I Had Legs I’d Kick You.

Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης, οι κάμερες κατέγραψαν τη Seyfried να μορφάζει για λίγο, πριν αναγκαστεί να χαμογελάσει και να χειροκροτήσει τη νικήτρια. Το απόσπασμα έγινε viral, με πολλούς να σχολιάζουν την «αμήχανη» αντίδρασή της. Παράλληλα, ειδικοί στη γλώσσα του σώματος έσπευσαν να δώσουν μια πιο σύνθετη εξήγηση, υπογραμμίζοντας ότι η ειλικρίνεια και η παιχνιδιάρικη κωμικότητα αντικαθιστούν πλέον την υποχρεωτική ψεύτικη χαρά στις τελετές βραβείων.

Η Judi James, ειδικός στη γλώσσα του σώματος, σχολίασε στο Daily Mail ότι η γκριμάτσα της Seyfried φαινόταν περισσότερο παιχνιδιάρικη παρά εκνευρισμένη. «Η έκφρασή της δείχνει ότι αστειευόταν με μια κωμική γκριμάτσα και δεν προσπαθούσε να προβάλλει ψεύτικη γενναιότητα», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η στιγμή παρέμεινε σημαντική για την ίδια, παρά την απώλεια του βραβείου.


Η Rose Byrne, η οποία έχει ήδη αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις για τον ίδιο ρόλο, απέσπασε το βραβείο Καλύτερη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό, ενισχύοντας την ήδη σταθερή παρουσία της στη φετινή σεζόν βραβείων. Η κατηγορία είχε ακόμα υποψηφιότητες από διακεκριμένες ηθοποιούς όπως η Emma Stone, η Jennifer Hudson και η Amanda Seyfried, όλες με προηγούμενες νίκες σε Χρυσές Σφαίρες.

Η αντίδραση της Seyfried αναδεικνύει μια νέα τάση στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας: η αυθεντικότητα και το χιούμορ αντικαθιστούν το υποχρεωτικό «χαμόγελο της ηττημένης», προσφέροντας στους θεατές μια πιο ανθρώπινη, relatable πλευρά των διασημοτήτων. Οι στιγμές αυτές, όπως φαίνεται, δεν περνούν απαρατήρητες και γίνονται αμέσως viral, φέρνοντας στο προσκήνιο τον αληθινό χαρακτήρα πίσω από τη λάμψη των Χρυσών Σφαιρών.

Amanda Seyfried Χρυσές Σφαίρες Χρυσές Σφαίρες 2026
