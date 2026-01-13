Τελικά έχει κάνει ο Bradley Cooper πλαστικές επεμβάσεις; Τι απαντά ο ίδιος

Ο Bradley Cooper αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό σχετικά με το αν έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις, δίνοντας ξεκάθαρη απάντηση και εκφράζοντας την ενόχλησή του για τη συνεχή παραπληροφόρηση. Ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης βρέθηκε καλεσμένος στο podcast SmartLess, και δεν απέφυγε το θέμα όταν αυτό τέθηκε επί τάπητος.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Bradley Cooper συνομίλησε με τους Jason Bateman, Sean Hayes και Will Arnett, με τον τελευταίο να αναφέρει ότι συχνά ακούει σχόλια και υποθέσεις για το αν ο φίλος και συνεργάτης του έχει κάνει αισθητικές παρεμβάσεις. Ο Will Arnett ανέφερε ότι σε παλαιότερη συνέντευξη του ζητήθηκε να πει κάτι για τον Bradley Cooper που ο κόσμος δεν γνωρίζει, προσθέτοντας ότι ένα από τα πράγματα που παραβλέπονται είναι πως δεν έχει κάνει καμία πλαστική επέμβαση. Ο Jason Bateman επιβεβαίωσε τη δήλωση, με τον Will Arnett να επιμένει ότι οι φήμες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο Bradley Cooper, από την πλευρά του, σχολίασε ότι το τελευταίο διάστημα πολλοί άνθρωποι τον σταματούν και του λένε πόσο καλά δείχνει, κάτι που όπως εξήγησε έχει οδηγήσει σε παρερμηνείες. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι οι αλλαγές στην εμφάνισή του οφείλονται στον χρόνο, στον τρόπο ζωής και στις απαιτήσεις των ρόλων του και όχι σε αισθητικές επεμβάσεις. Ο Will Arnett πρόσθεσε ότι τον εξοργίζει το γεγονός πως πολλοί πιστεύουν ότι γνωρίζουν την αλήθεια, βασιζόμενοι σε ανυπόστατες φήμες που διαβάζουν ή αναπαράγουν.

Μέχρι πρόσφατα, ο Bradley Cooper είχε αποφύγει να τοποθετηθεί δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές φήμες επανέρχονταν κατά καιρούς. Η πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast σηματοδοτεί την πρώτη ξεκάθαρη τοποθέτησή του, σε μια περίοδο όπου βρίσκεται στο προσκήνιο λόγω της νέας του ταινίας «Is This Thing On», την οποία σκηνοθετεί και στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Will Arnett και τη Laura Dern. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ζευγαριού που βρίσκεται στα πρόθυρα του διαζυγίου και εξερευνά ζητήματα ταυτότητας, ωριμότητας και επαναπροσδιορισμού της αγάπης.

Παράλληλα με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Bradley Cooper έχει απασχολήσει και την επικαιρότητα με την προσωπική του ζωή, καθώς έχει εμφανιστεί δημόσια με τη σύντροφό του Gigi Hadid, με την οποία συνδέεται από τον Οκτώβριο του 2023. Οι πρόσφατες κοινές τους εμφανίσεις έχουν ενισχύσει το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του, συμβάλλοντας ίσως και στην αναζωπύρωση των σχολίων για την εμφάνισή του.

Με τη δημόσια τοποθέτησή του, ο Bradley Cooper επιλέγει να κλείσει ο ίδιος τον κύκλο των εικασιών, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τη δημόσια εικόνα υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν οφείλει να απολογείται για το πώς δείχνει, αλλά να κρίνεται πρωτίστως για το έργο του.

