Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 13.01.2026

Τελικά έχει κάνει ο Bradley Cooper πλαστικές επεμβάσεις; Τι απαντά ο ίδιος

Ο βραβευμένος ηθοποιός μιλά ανοιχτά για την εμφάνισή του και βάζει τέλος στις εικασίες μέσα από το podcast SmartLess
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Bradley Cooper αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό σχετικά με το αν έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις, δίνοντας ξεκάθαρη απάντηση και εκφράζοντας την ενόχλησή του για τη συνεχή παραπληροφόρηση. Ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης βρέθηκε καλεσμένος στο podcast SmartLess, και δεν απέφυγε το θέμα όταν αυτό τέθηκε επί τάπητος.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Bradley Cooper συνομίλησε με τους Jason Bateman, Sean Hayes και Will Arnett, με τον τελευταίο να αναφέρει ότι συχνά ακούει σχόλια και υποθέσεις για το αν ο φίλος και συνεργάτης του έχει κάνει αισθητικές παρεμβάσεις. Ο Will Arnett ανέφερε ότι σε παλαιότερη συνέντευξη του ζητήθηκε να πει κάτι για τον Bradley Cooper που ο κόσμος δεν γνωρίζει, προσθέτοντας ότι ένα από τα πράγματα που παραβλέπονται είναι πως δεν έχει κάνει καμία πλαστική επέμβαση. Ο Jason Bateman επιβεβαίωσε τη δήλωση, με τον Will Arnett να επιμένει ότι οι φήμες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: 10 celebrities που έχουν παραδεχτεί τις αισθητικές τους επεμβάσεις

Ο Bradley Cooper, από την πλευρά του, σχολίασε ότι το τελευταίο διάστημα πολλοί άνθρωποι τον σταματούν και του λένε πόσο καλά δείχνει, κάτι που όπως εξήγησε έχει οδηγήσει σε παρερμηνείες. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι οι αλλαγές στην εμφάνισή του οφείλονται στον χρόνο, στον τρόπο ζωής και στις απαιτήσεις των ρόλων του και όχι σε αισθητικές επεμβάσεις. Ο Will Arnett πρόσθεσε ότι τον εξοργίζει το γεγονός πως πολλοί πιστεύουν ότι γνωρίζουν την αλήθεια, βασιζόμενοι σε ανυπόστατες φήμες που διαβάζουν ή αναπαράγουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέχρι πρόσφατα, ο Bradley Cooper είχε αποφύγει να τοποθετηθεί δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές φήμες επανέρχονταν κατά καιρούς. Η πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast σηματοδοτεί την πρώτη ξεκάθαρη τοποθέτησή του, σε μια περίοδο όπου βρίσκεται στο προσκήνιο λόγω της νέας του ταινίας «Is This Thing On», την οποία σκηνοθετεί και στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Will Arnett και τη Laura Dern. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ζευγαριού που βρίσκεται στα πρόθυρα του διαζυγίου και εξερευνά ζητήματα ταυτότητας, ωριμότητας και επαναπροσδιορισμού της αγάπης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Bradley Cooper έχει απασχολήσει και την επικαιρότητα με την προσωπική του ζωή, καθώς έχει εμφανιστεί δημόσια με τη σύντροφό του Gigi Hadid, με την οποία συνδέεται από τον Οκτώβριο του 2023. Οι πρόσφατες κοινές τους εμφανίσεις έχουν ενισχύσει το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του, συμβάλλοντας ίσως και στην αναζωπύρωση των σχολίων για την εμφάνισή του.

Με τη δημόσια τοποθέτησή του, ο Bradley Cooper επιλέγει να κλείσει ο ίδιος τον κύκλο των εικασιών, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τη δημόσια εικόνα υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν οφείλει να απολογείται για το πώς δείχνει, αλλά να κρίνεται πρωτίστως για το έργο του.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Bradley Cooper – Gigi Hadid: Ένα βήμα πριν τον γάμο για το πιο συζητημένο ζευγάρι του Hollywood

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Bradley Cooper αισθητικές επεμβάσεις πλαστικές επεμβάσεις
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ethan Hawke: «Με τον Richard Linklater ετοιμάζουμε ταινία που θα αφήσει εποχή»

Ethan Hawke: «Με τον Richard Linklater ετοιμάζουμε ταινία που θα αφήσει εποχή»

13.01.2026
Επόμενο
Amanda Seyfried: Η viral αντίδραση που έκλεψε τις εντυπώσεις στις Χρυσές Σφαίρες 2026

Amanda Seyfried: Η viral αντίδραση που έκλεψε τις εντυπώσεις στις Χρυσές Σφαίρες 2026

13.01.2026

Δες επίσης

Amanda Seyfried: Η viral αντίδραση που έκλεψε τις εντυπώσεις στις Χρυσές Σφαίρες 2026
Celeb News

Amanda Seyfried: Η viral αντίδραση που έκλεψε τις εντυπώσεις στις Χρυσές Σφαίρες 2026

13.01.2026
Έλενα Παπαρίζου – Τάκης Ζαχαράτος: Xορεύουν το «My Number One» μαζί με τη Ναταλία Γερμανού
Celeb News

Έλενα Παπαρίζου – Τάκης Ζαχαράτος: Xορεύουν το «My Number One» μαζί με τη Ναταλία Γερμανού

12.01.2026
Η Millie Bobby Brown λανσάρει νέα συλλογή ρούχων αποκλειστικά για τη Gen Z
Celeb News

Η Millie Bobby Brown λανσάρει νέα συλλογή ρούχων αποκλειστικά για τη Gen Z

12.01.2026
Αθηνών Αρένα: Το νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο της Άννας Βίσση ετοιμάζεται
Celeb News

Αθηνών Αρένα: Το νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο της Άννας Βίσση ετοιμάζεται

12.01.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την αποχώρησή της από την εκπομπή: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο»
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την αποχώρησή της από την εκπομπή: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο»

12.01.2026
Δέσποινα Βανδή-Μελίνα Νικολαΐδη: Μαμά και κόρη σε μουσικό ντουέτο στο Instagram
Celeb News

Δέσποινα Βανδή-Μελίνα Νικολαΐδη: Μαμά και κόρη σε μουσικό ντουέτο στο Instagram

12.01.2026
Τελεσίγραφο του Brooklyn Beckham στους γονείς του David και Victoria: «Θα μου μιλάτε μέσω δικηγόρων»
Celeb News

Τελεσίγραφο του Brooklyn Beckham στους γονείς του David και Victoria: «Θα μου μιλάτε μέσω δικηγόρων»

11.01.2026
Ο Diddy ζήτησε χάρη από τον Donald Trump – Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου
Celeb News

Ο Diddy ζήτησε χάρη από τον Donald Trump – Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου

11.01.2026
Συγκίνηση και αντιδράσεις στη Graceland για τα γενέθλια του Elvis Presley
Celeb News

Συγκίνηση και αντιδράσεις στη Graceland για τα γενέθλια του Elvis Presley

10.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται