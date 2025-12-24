Bradley Cooper – Gigi Hadid: Ένα βήμα πριν τον γάμο για το πιο συζητημένο ζευγάρι του Hollywood

Ο Bradley Cooper και η Gigi Hadid φαίνεται πως βρίσκονται ένα βήμα πριν τον γάμο, με τις οικογένειες να παίζουν καθοριστικό ρόλο

Ο Bradley Cooper και η Gigi Hadid φαίνεται πως περνούν σε μια νέα, πιο σοβαρή φάση της σχέσης τους, με τις πληροφορίες να θέλουν τον γνωστό ηθοποιό να έχει ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα πριν από μια ενδεχόμενη πρόταση γάμου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 50χρονος Cooper φέρεται να συζήτησε προσωπικά με τη Yolanda Hadid, μητέρα της Gigi, ζητώντας ουσιαστικά την έγκρισή της πριν προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της σχέσης τους. Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να δείξει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει τη σύντροφό του και τα κοινά τους σχέδια για το μέλλον.

Το ζευγάρι έγινε αντικείμενο συζήτησης τον Οκτώβριο του 2023, όταν εθεάθη μαζί στη Νέα Υόρκη, έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο που πυροδότησε τις πρώτες φήμες περί ειδυλλίου. Από τότε, η σχέση τους φαίνεται να εξελίσσεται σταθερά.

Η Gigi Hadid στο παρελθόν είχε μακροχρόνια σχέση με τον Zayn Malik, με τον οποίο απέκτησαν την κόρη τους, Khai. Αντίστοιχα, ο Bradley Cooper είναι πατέρας της οκτάχρονης Lea De Seine, την οποία έχει αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του, Irina Shayk.

Πηγές κοντά στο ζευγάρι αναφέρουν ότι οι δυο τους σκέφτονται σοβαρά τον γάμο, πιθανότατα μέσα στο 2026, ενώ παράλληλα επιθυμούν να δημιουργήσουν μια ενωμένη οικογένεια και να μεγαλώσουν μαζί τα παιδιά τους στη Νέα Υόρκη. Όπως επισημαίνεται, ο Cooper έχει ήδη συζητήσει τα σχέδιά του και με τη δική του μητέρα.

Bradley Cooper takes major step in proposal plans two years into Gigi Hadid romance: report https://t.co/xXlGSh3o4d pic.twitter.com/lz90oR1KQX — Page Six (@PageSix) December 23, 2025

Παράλληλα, η Gigi φαίνεται να γνωρίζει ότι μια πρόταση γάμου βρίσκεται προ των πυλών, ενώ έχει μιλήσει ανοιχτά και με τον πατέρα της, Mohamed Hadid, για την επιθυμία της να παντρευτεί τον Bradley Cooper. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο η Yolanda όσο και ο Mohamed αντιμετωπίζουν θετικά αυτή την εξέλιξη, κάτι που καθιστά τη σχέση ακόμα πιο επίσημη.

Οι φήμες ενισχύθηκαν νωρίτερα φέτος, όταν το μοντέλο εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι στο χέρι κατά τον εορτασμό των 30ών γενεθλίων της, προκαλώντας εικασίες περί αρραβώνα. Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, όλα δείχνουν πως το ζευγάρι βαδίζει με σταθερά βήματα προς ένα κοινό μέλλον.

