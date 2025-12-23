MadWalk 2025 Mega
Celeb News 23.12.2025

Enrique Iglesias – Anna Kournikova: Γονείς για τέταρτη φορά – Η πρώτη φωτογραφία του μωρού

Το διάσημο ζευγάρι καλωσόρισε το νέο μέλος της οικογένειάς του, συμπληρώνοντας την ευτυχία του λίγο πριν τη μεγάλη επέτειο των 25 χρόνων κοινής πορείας
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Enrique Iglesias και η Anna Kournikova πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έγιναν γονείς για τέταρτη φορά. Με μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, το ζευγάρι αποκάλυψε πως το μωρό γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025.

«Το φως του ήλιου μου 17.12.2025», έγραψαν στη λεζάντα, συνοδεύοντας τη δήλωση με μια τρυφερή φωτογραφία του νεογέννητου δίπλα σε ένα λούτρινο βραδύποδα. Μέχρι στιγμής, το ζευγάρι δεν έχει αποκαλύψει το όνομα ή το φύλο του παιδιού.

Enrique Iglesias Anna Kournikova

Το νέο μέλος έρχεται να συμπληρώσει την ευτυχία του ζευγαριού, το οποίο έχει ήδη τρία παιδιά: τα 8χρονα δίδυμα Nicholas και Lucy, που γεννήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017, και την 5χρονη Mary (γνωστή και ως Masha), η οποία ήρθε στον κόσμο τον Ιανουάριο του 2020. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Iglesias είχε χρησιμοποιήσει την ίδια ακριβώς φράση, «My Sunshine», και στην ανακοίνωση της γέννησης της Mary πριν από πέντε χρόνια.

Ο Ισπανός σούπερ σταρ της ποπ και η Ρωσίδα πρώην τενίστρια ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2001, γεγονός που σημαίνει ότι το 2026 θα γιορτάσουν την 25η επέτειό τους. Παρά τη διεθνή τους αναγνωρισιμότητα, οι δυο τους επιλέγουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με την Kournikova να κάνει σπάνιες αναρτήσεις, όπως την πρόσφατη φωτογραφία από το Halloween με τα τρία μεγαλύτερα παιδιά τους.

Παρά τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, ο Iglesias παραμένει ενεργός στη μουσική σκηνή. Τον Μάρτιο του 2024 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Final (Vol. 2), το οποίο έφτασε στο Top 10 των Latin Pop Albums του Billboard. Ο καλλιτέχνης συνεχίζει να κατέχει το ρεκόρ για τα περισσότερα No. 1 τραγούδια στο Hot Latin Songs chart, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους πιο επιτυχημένους Λατίνους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

