Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια

Τίτλοι τέλους φαίνεται πως έπεσαν στη μακροχρόνια σχέση της Σμαράγδας Καρύδη και του Θοδωρή Αθερίδη. Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί δεν είναι πλέον ζευγάρι, καθώς αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tlife.gr, η απόφαση του χωρισμού ελήφθη περίπου πριν από δύο μήνες, με τους δυο τους να αντιμετωπίζουν την εξέλιξη αυτή με ωριμότητα και αμοιβαίο σεβασμό. Η τελευταία φορά που εμφανίστηκαν μαζί δημόσια ήταν στα μέσα Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, όπου πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης.

Το τελευταίο διάστημα, οι σχετικές πληροφορίες κυκλοφορούσαν έντονα στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση από τους ίδιους. Άνθρωποι από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως ο χωρισμός δεν συνοδεύτηκε από εντάσεις, καθώς οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι κοινές τους φωτογραφίες εξακολουθούν να υπάρχουν στα social media.

Ενδεικτικό είναι και το πρόσφατο στιγμιότυπο που δημοσίευσε η Σμαράγδα Καρύδη στις 22 Δεκεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ηθοποιός εμφανίζεται στην Αίγινα, το νησί όπου το πρώην ζευγάρι είχε αποκτήσει σπίτι και θεωρούσε καταφύγιο ηρεμίας, χωρίς τον Θοδωρή Αθερίδη. Στη φωτογραφία ποζάρει μαζί με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες, ανάμεσά τους ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Αργύρης Αγγέλου, η Αγγελική Λάμπρη και ο Μιχάλης Μαρίνος.

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο, κατά καιρούς, είχαν μιλήσει δημόσια με ειλικρίνεια για τη φιλοσοφία που διέπει τη σχέση τους. Σε συνέντευξή της στις αρχές Νοεμβρίου, η Σμαράγδα Καρύδη είχε δηλώσει πως δεν πιστεύει στις «δεδομένες» σχέσεις, τονίζοντας ότι η συντροφικότητα είναι μια καθημερινή επιλογή και όχι μια μόνιμη σύμβαση.

Αντίστοιχα, έναν χρόνο νωρίτερα, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε περιγράψει τη σχέση τους ως μια ένωση που βασίστηκε στην ελευθερία και την απουσία δεσμεύσεων, επισημαίνοντας πως αυτός ήταν ίσως και ο λόγος που άντεξε στον χρόνο. Δηλώσεις που σήμερα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, υπό το φως των εξελίξεων.

