MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 23.12.2025

Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια

Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια
Τέλος εποχής για ένα από τα πιο διακριτικά ζευγάρια της showbiz
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τίτλοι τέλους φαίνεται πως έπεσαν στη μακροχρόνια σχέση της Σμαράγδας Καρύδη και του Θοδωρή Αθερίδη. Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί δεν είναι πλέον ζευγάρι, καθώς αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tlife.gr, η απόφαση του χωρισμού ελήφθη περίπου πριν από δύο μήνες, με τους δυο τους να αντιμετωπίζουν την εξέλιξη αυτή με ωριμότητα και αμοιβαίο σεβασμό. Η τελευταία φορά που εμφανίστηκαν μαζί δημόσια ήταν στα μέσα Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, όπου πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης.

Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/?hl=el

Διάβασε επίσης: Τα δημοσιεύματα που ενόχλησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η δημόσια διάψευση

Το τελευταίο διάστημα, οι σχετικές πληροφορίες κυκλοφορούσαν έντονα στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση από τους ίδιους. Άνθρωποι από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως ο χωρισμός δεν συνοδεύτηκε από εντάσεις, καθώς οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι κοινές τους φωτογραφίες εξακολουθούν να υπάρχουν στα social media.

Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/?hl=el

Ενδεικτικό είναι και το πρόσφατο στιγμιότυπο που δημοσίευσε η Σμαράγδα Καρύδη στις 22 Δεκεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ηθοποιός εμφανίζεται στην Αίγινα, το νησί όπου το πρώην ζευγάρι είχε αποκτήσει σπίτι και θεωρούσε καταφύγιο ηρεμίας, χωρίς τον Θοδωρή Αθερίδη. Στη φωτογραφία ποζάρει μαζί με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες, ανάμεσά τους ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Αργύρης Αγγέλου, η Αγγελική Λάμπρη και ο Μιχάλης Μαρίνος.

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο, κατά καιρούς, είχαν μιλήσει δημόσια με ειλικρίνεια για τη φιλοσοφία που διέπει τη σχέση τους. Σε συνέντευξή της στις αρχές Νοεμβρίου, η Σμαράγδα Καρύδη είχε δηλώσει πως δεν πιστεύει στις «δεδομένες» σχέσεις, τονίζοντας ότι η συντροφικότητα είναι μια καθημερινή επιλογή και όχι μια μόνιμη σύμβαση.

Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια
https://www.instagram.com/smaragda_karidi_official/?hl=el

Αντίστοιχα, έναν χρόνο νωρίτερα, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε περιγράψει τη σχέση τους ως μια ένωση που βασίστηκε στην ελευθερία και την απουσία δεσμεύσεων, επισημαίνοντας πως αυτός ήταν ίσως και ο λόγος που άντεξε στον χρόνο. Δηλώσεις που σήμερα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, υπό το φως των εξελίξεων.

Διάβασε επίσης: Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Το φύλο του μωρού και οι πρώτες φωτογραφίες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ζευγάρια Θοδωρής Αθερίδης Σαμράγδα Καρύδη ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Anok Yai: Από την πασαρέλα στο χειρουργείο για κρίσιμη επέμβαση στους πνεύμονες

Anok Yai: Από την πασαρέλα στο χειρουργείο για κρίσιμη επέμβαση στους πνεύμονες

23.12.2025
Επόμενο
Enrique Iglesias – Anna Kournikova: Γονείς για τέταρτη φορά – Η πρώτη φωτογραφία του μωρού

Enrique Iglesias – Anna Kournikova: Γονείς για τέταρτη φορά – Η πρώτη φωτογραφία του μωρού

23.12.2025

Δες επίσης

Enrique Iglesias – Anna Kournikova: Γονείς για τέταρτη φορά – Η πρώτη φωτογραφία του μωρού
Celeb News

Enrique Iglesias – Anna Kournikova: Γονείς για τέταρτη φορά – Η πρώτη φωτογραφία του μωρού

23.12.2025
Anok Yai: Από την πασαρέλα στο χειρουργείο για κρίσιμη επέμβαση στους πνεύμονες
Celeb News

Anok Yai: Από την πασαρέλα στο χειρουργείο για κρίσιμη επέμβαση στους πνεύμονες

23.12.2025
Victoria Beckham: Η πρώτη αντίδραση μετά την ψηφιακή «απομόνωση» από τον γιο της
Celeb News

Victoria Beckham: Η πρώτη αντίδραση μετά την ψηφιακή «απομόνωση» από τον γιο της

23.12.2025
Τα δημοσιεύματα που ενόχλησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η δημόσια διάψευση
Celeb News

Τα δημοσιεύματα που ενόχλησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η δημόσια διάψευση

22.12.2025
Αθανασία Τσουμελέκα: Η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από προπονητή
Celeb News

Αθανασία Τσουμελέκα: Η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από προπονητή

22.12.2025
Harry Styles: Ρομαντικός περίπατος στη Ρώμη πυροδοτεί φήμες αρραβώνα με την Zoe Kravitz
Celeb News

Harry Styles: Ρομαντικός περίπατος στη Ρώμη πυροδοτεί φήμες αρραβώνα με την Zoe Kravitz

22.12.2025
Ο Brooklyn Beckham μπλόκαρε την οικογένειά του – Το δράμα κορυφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα
Celeb News

Ο Brooklyn Beckham μπλόκαρε την οικογένειά του – Το δράμα κορυφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα

22.12.2025
Η Ariana Grande μιμήθηκε την Katy Perry στο SNL ντυμένη ως αστροναύτης
Celeb News

Η Ariana Grande μιμήθηκε την Katy Perry στο SNL ντυμένη ως αστροναύτης

22.12.2025
Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Το φύλο του μωρού και οι πρώτες φωτογραφίες
Celeb News

Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Το φύλο του μωρού και οι πρώτες φωτογραφίες

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών