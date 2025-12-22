MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 22.12.2025

Τα δημοσιεύματα που ενόχλησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η δημόσια διάψευση

Τι απαντά το περιβάλλον του για τα σενάρια μετακόμισης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA απασχολεί έντονα τα media, καθώς τα σενάρια γύρω από το αγωνιστικό του μέλλον και μια πιθανή μετακίνηση στη Νέα Υόρκη φουντώνουν συνεχώς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δημοσιεύματα ήρθαν να προσθέσουν ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ, κάνοντας λόγο για μια σημαντική επενδυτική κίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Το φύλο του μωρού και οι πρώτες φωτογραφίες

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να προχώρησε στην αγορά συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Μπρούκλιν, συνολικής αξίας 14,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως αναφέρεται, η διαδικασία της αγοραπωλησίας ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου και, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ολοκληρώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από τον ίδιο τον παίκτη.


Την ίδια ώρα, η εκπομπή Super Κατερίνα και η ρεπόρτερ Ελισάβετ Οικονόμου μετέφεραν την ενόχληση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα σενάρια που συνδέουν την υποτιθέμενη επένδυση με πιθανή μεταγραφή του σε ομάδα της Νέας Υόρκης. Άτομα από το στενό του περιβάλλον φέρονται να διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι έχει ολοκληρωθεί κάποια αγοραπωλησία, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα παρουσιάζουν παραπλανητικά την κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Προσπαθούν να δείξουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει μεταγραφή σε ομάδα της Νέας Υόρκης. Αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζουν ότι αγοράζει ακίνητα εκεί. Τα δημοσιεύματα για αγορά πολυκατοικίας στο Μπρούκλιν δεν ισχύουν», αναφέρει άνθρωπος από το περιβάλλον του.

Διάβασε επίσης: Η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε από τον OGE

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μόνο 3 υλικά αρκούν για αυτά τα χριστουγεννιάτικα τρουφάκια Lotus

Μόνο 3 υλικά αρκούν για αυτά τα χριστουγεννιάτικα τρουφάκια Lotus

22.12.2025

Δες επίσης

Αθανασία Τσουμελέκα: Η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από προπονητή
Celeb News

Αθανασία Τσουμελέκα: Η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από προπονητή

22.12.2025
Harry Styles: Ρομαντικός περίπατος στη Ρώμη πυροδοτεί φήμες αρραβώνα με την Zoe Kravitz
Celeb News

Harry Styles: Ρομαντικός περίπατος στη Ρώμη πυροδοτεί φήμες αρραβώνα με την Zoe Kravitz

22.12.2025
Ο Brooklyn Beckham μπλόκαρε την οικογένειά του – Το δράμα κορυφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα
Celeb News

Ο Brooklyn Beckham μπλόκαρε την οικογένειά του – Το δράμα κορυφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα

22.12.2025
Η Ariana Grande μιμήθηκε την Katy Perry στο SNL ντυμένη ως αστροναύτης
Celeb News

Η Ariana Grande μιμήθηκε την Katy Perry στο SNL ντυμένη ως αστροναύτης

22.12.2025
Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Το φύλο του μωρού και οι πρώτες φωτογραφίες
Celeb News

Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Το φύλο του μωρού και οι πρώτες φωτογραφίες

22.12.2025
Η Christina Aguilera γιόρτασε τα γενέθλιά της με εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της
Celeb News

Η Christina Aguilera γιόρτασε τα γενέθλιά της με εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της

22.12.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απάντηση για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού με την Αλεξάνδρα Νίκα
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απάντηση για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού με την Αλεξάνδρα Νίκα

22.12.2025
Η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε από τον OGE
Celeb News

Η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε από τον OGE

22.12.2025
Gisele Bündchen: Παντρεύτηκε «μυστικά» μετά από 2 χρόνια σχέσης
Celeb News

Gisele Bündchen: Παντρεύτηκε «μυστικά» μετά από 2 χρόνια σχέσης

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών