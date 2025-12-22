Τα δημοσιεύματα που ενόχλησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η δημόσια διάψευση

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA απασχολεί έντονα τα media, καθώς τα σενάρια γύρω από το αγωνιστικό του μέλλον και μια πιθανή μετακίνηση στη Νέα Υόρκη φουντώνουν συνεχώς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δημοσιεύματα ήρθαν να προσθέσουν ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ, κάνοντας λόγο για μια σημαντική επενδυτική κίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να προχώρησε στην αγορά συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Μπρούκλιν, συνολικής αξίας 14,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως αναφέρεται, η διαδικασία της αγοραπωλησίας ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου και, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ολοκληρώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από τον ίδιο τον παίκτη.





Την ίδια ώρα, η εκπομπή Super Κατερίνα και η ρεπόρτερ Ελισάβετ Οικονόμου μετέφεραν την ενόχληση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα σενάρια που συνδέουν την υποτιθέμενη επένδυση με πιθανή μεταγραφή του σε ομάδα της Νέας Υόρκης. Άτομα από το στενό του περιβάλλον φέρονται να διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι έχει ολοκληρωθεί κάποια αγοραπωλησία, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα παρουσιάζουν παραπλανητικά την κατάσταση.

«Προσπαθούν να δείξουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει μεταγραφή σε ομάδα της Νέας Υόρκης. Αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζουν ότι αγοράζει ακίνητα εκεί. Τα δημοσιεύματα για αγορά πολυκατοικίας στο Μπρούκλιν δεν ισχύουν», αναφέρει άνθρωπος από το περιβάλλον του.

