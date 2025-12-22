MadWalk 2025 Mega
Αυτές οι μέρες της εβδομάδας είναι καλύτερες για γυμναστική σύμφωνα με νέα μελέτη

Πώς να παραμείνεις ενεργός ακόμα κι αν έχεις περιορισμένο χρόνο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στον σημερινό γρήγορο τρόπο ζωής, η συνέπεια στην γυμναστική μπορεί να φαίνεται δύσκολη. Από τη μία, η τεχνολογία και οι online πλατφόρμες γυμναστικής μας δίνουν ευελιξία, από την άλλη όμως οι υποχρεώσεις και η ένταση της καθημερινότητας κάνουν το να βρίσκεις χρόνο για γυμναστική πρόκληση. Έτσι, πολλοί αναρωτιούνται: πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να γυμναστώ;

Καλά νέα έρχονται από μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Aging, η οποία δείχνει ότι ακόμα και όσοι ασκούνται μόνο τα Σαββατοκύριακα μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη.

Το Harvard δίνει tips για το πώς να μετατρέψουμε την γυμναστική σε καθημερινή συνήθεια
Διάβασε επίσης: Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να πίνεις 1 εσπρέσο πριν την γυμναστική

Το Σαββατοκύριακο αρκεί για εγκέφαλο και ψυχική υγεία

Η ερευνητική ομάδα από την Κίνα ανέλυσε δεδομένα περισσότερων από 75.000 ατόμων, με μέσο όρο ηλικίας τα 62 έτη, που φορούσαν φορητούς ανιχνευτές δραστηριότητας. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες:

  • Ανενεργοί (~24.300 άτομα)
  • Τακτικά ενεργοί (~21.200 άτομα)
  • Εκείνοι που προτιμούσαν να ασκούνται μόνο τα Σαββατοκύριακα (~30.000 άτομα)

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: οι weekend warriors παρουσίασαν συγκρίσιμα οφέλη με τους καθημερινά ενεργούς:

  • 26% λιγότερος κίνδυνος άνοιας
  • 21% λιγότερος κίνδυνος εγκεφαλικού
  • 45% λιγότερος κίνδυνος Πάρκινσον
  • 40% λιγότερη πιθανότητα κατάθλιψης
  • 37% λιγότερο άγχος
Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να πίνεις 1 εσπρέσο πριν την γυμναστική
Η μελέτη δείχνει ξεκάθαρα ότι το να παραμένεις ενεργός, ακόμα και μόνο τα Σαββατοκύριακα, κάνει πραγματική διαφορά.

Το σημαντικό δεν είναι πόσες μέρες της εβδομάδας ασκείσαι, αλλά να βρίσκεις έναν τρόπο που σε ευχαριστεί και σε κρατάει ενεργό. Αν στόχος σου είναι η φυσική κατάσταση ή η εμφάνιση, τότε η συχνότητα και η ένταση της προπόνησης παίζουν ρόλο. Αν όμως θέλεις να προστατεύσεις εγκέφαλο και ψυχική υγεία, η άσκηση δύο φορές την εβδομάδα αρκεί για εντυπωσιακά αποτελέσματα.

ορθοστασία
Με λίγα λόγια: μην ανησυχείς αν δεν προλαβαίνεις καθημερινή γυμναστική, τα Σαββατοκύριακα αρκούν για να παραμείνεις υγιής και ενεργός.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το μυστικό για να ξεμπλοκάρεις τον μεταβολισμό σου και να δεις την ζυγαριά να πέφτει

