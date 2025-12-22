Αυτές οι μέρες της εβδομάδας είναι καλύτερες για γυμναστική σύμφωνα με νέα μελέτη

Πώς να παραμείνεις ενεργός ακόμα κι αν έχεις περιορισμένο χρόνο

Στον σημερινό γρήγορο τρόπο ζωής, η συνέπεια στην γυμναστική μπορεί να φαίνεται δύσκολη. Από τη μία, η τεχνολογία και οι online πλατφόρμες γυμναστικής μας δίνουν ευελιξία, από την άλλη όμως οι υποχρεώσεις και η ένταση της καθημερινότητας κάνουν το να βρίσκεις χρόνο για γυμναστική πρόκληση. Έτσι, πολλοί αναρωτιούνται: πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να γυμναστώ;

Καλά νέα έρχονται από μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Aging, η οποία δείχνει ότι ακόμα και όσοι ασκούνται μόνο τα Σαββατοκύριακα μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη.

Το Σαββατοκύριακο αρκεί για εγκέφαλο και ψυχική υγεία

Η ερευνητική ομάδα από την Κίνα ανέλυσε δεδομένα περισσότερων από 75.000 ατόμων, με μέσο όρο ηλικίας τα 62 έτη, που φορούσαν φορητούς ανιχνευτές δραστηριότητας. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες:

Ανενεργοί (~24.300 άτομα)

Τακτικά ενεργοί (~21.200 άτομα)

Εκείνοι που προτιμούσαν να ασκούνται μόνο τα Σαββατοκύριακα (~30.000 άτομα)

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: οι weekend warriors παρουσίασαν συγκρίσιμα οφέλη με τους καθημερινά ενεργούς:

26% λιγότερος κίνδυνος άνοιας

21% λιγότερος κίνδυνος εγκεφαλικού

45% λιγότερος κίνδυνος Πάρκινσον

40% λιγότερη πιθανότητα κατάθλιψης

37% λιγότερο άγχος

Η μελέτη δείχνει ξεκάθαρα ότι το να παραμένεις ενεργός, ακόμα και μόνο τα Σαββατοκύριακα, κάνει πραγματική διαφορά.

Το σημαντικό δεν είναι πόσες μέρες της εβδομάδας ασκείσαι, αλλά να βρίσκεις έναν τρόπο που σε ευχαριστεί και σε κρατάει ενεργό. Αν στόχος σου είναι η φυσική κατάσταση ή η εμφάνιση, τότε η συχνότητα και η ένταση της προπόνησης παίζουν ρόλο. Αν όμως θέλεις να προστατεύσεις εγκέφαλο και ψυχική υγεία, η άσκηση δύο φορές την εβδομάδα αρκεί για εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Με λίγα λόγια: μην ανησυχείς αν δεν προλαβαίνεις καθημερινή γυμναστική, τα Σαββατοκύριακα αρκούν για να παραμείνεις υγιής και ενεργός.

