Cuffing season: Πώς να απολαύσεις τον χειμώνα αν είσαι single – Οδηγός επιβίωσης

Η χειμερινή περίοδος, γνωστή ως cuffing season, φέρνει διαφορετικά συναισθήματα για όσους είναι σε σχέση και για όσους είναι single. Οι αγκαλιές γίνονται πιο πολύτιμες και οι ζεστές στιγμές με τον σύντροφο φαίνονται ιδανικέ– ενώ για τους singles, η προσπάθεια να αποφύγουν τα ζευγαράκια γύρω τους μοιάζει αδύνατη.

Αλλά μην αγχώνεσαι, έχουμε τον τρόπο για να επιβιώσεις με στιλ και διασκέδαση.

Διάβασε επίσης: Όταν το φλερτ γίνεται χειραγώγηση: Τι είναι το «Negging» και γιατί καταστρέφει τις σχέσεις

Εφαρμογές γνωριμιών: Το απόλυτο εργαλείο για φλερτ από τον καναπέ

Το 2026, οι εφαρμογές γνωριμιών είναι η τέλεια λύση για τους singles που θέλουν να φλερτάρουν από την άνεση του σπιτιού τους. Μπορείς να γνωρίσεις άτομα, να κάνεις chat, να βγεις για ένα ποτό ή να χορέψεις, χωρίς άγχος. Οι έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι αυτήν την εποχή του χρόνου υπάρχει αύξηση στη χρήση τέτοιων εφαρμογών, αφού το κρύο και ο χειμώνας δημιουργούν το ιδανικό mood για χουχούλιασμα. Αν και συχνά οι εφαρμογές συνδέονται με περιστασιακές σχέσεις, δεν είναι αποκλειστικά για αυτό. Αν θέλεις κάτι πιο σοβαρό και ουσιαστικό, μπορείς να βρεις άτομα που ταιριάζουν στα θέλω σου, αρκεί να είσαι ξεκάθαρος και συνεπής με τις επιθυμίες σου.

Situationships και συμβιβασμοί: Τι πρέπει να προσέξεις

Η σύμβουλος γνωριμιών Eimar Draper τονίζει ότι αυτή η περίοδος μπορεί να μας βρει να συμβιβαζόμαστε με πράγματα που πραγματικά δεν θέλουμε. «Μερικές φορές, αν μπαίνεις σε μια κατάσταση με την ελπίδα να μετατραπεί σε δέσμευση, δε ζεις πραγματικά παράλληλα με τις αξίες σου. Το να πηγαίνουμε αντίθετα από τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας δημιουργεί ντροπή και δυσκολία στη διαχείριση». Με άλλα λόγια, η cuffing season μπορεί να φέρει πειρασμούς, αλλά η αλήθεια είναι πως το να παραμένεις αυθεντικός με τα «θέλω» σου είναι το κλειδί για να νιώσεις καλά.

Tips για να βγεις νικητής

Για να περάσεις όμορφα αυτή τη χειμερινή περίοδο:

Φλέρταρε και βγες έξω, ποτό, χορός, γνωριμίες.

Χρησιμοποίησε εφαρμογές γνωριμιών για να γνωρίσεις άτομα από απόσταση με ασφάλεια.

Απόλαυσε τη μοναξιά σου, η ηρεμία στο σπίτι είναι επίσης πολύτιμη.

Κάνε αγκαλιές όταν το θέλεις πραγματικά, μόνο επειδή το αισθάνεσαι και όχι από πίεση της εποχής.

Με λίγα λόγια, η cuffing season μπορεί να είναι και διασκεδαστική, αν ξέρεις να βρεις τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο φλερτ, τη διασκέδαση και την προσωπική σου ευχαρίστηση.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 7-38-55: Η τεχνική επικοινωνίας που μειώνει τους καβγάδες στα ζευγάρια – Τι είναι και πώς λειτουργεί

Δες κι αυτό…