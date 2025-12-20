MadWalk 2025 Mega
Σχέσεις 20.12.2025

7-38-55: Η τεχνική επικοινωνίας που μειώνει τους καβγάδες στα ζευγάρια – Τι είναι και πώς λειτουργεί

Μια απλή θεωρία που αλλάζει τον τρόπο που επικοινωνείς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι καβγάδες μέσα σε μια σχέση δεν είναι σημάδι αποτυχίας. Είναι αναπόφευκτοι. Όταν δύο άνθρωποι συνυπάρχουν, διαφωνίες θα υπάρξουν, το θέμα είναι πώς εξελίσσονται. Γιατί άλλο μια συζήτηση με ένταση κι άλλο ένας καυγάς που ξεφεύγει και αφήνει πληγές.

Μια προσέγγιση που βοηθά να καταλάβουμε γιατί οι τσακωμοί συχνά παίρνουν λάθος τροπή είναι η μέθοδος 7-38-55. Και δεν αφορά αυτά που λες, όσο το πώς τα λες.

Τι είναι η μέθοδος 7-38-55

Η θεωρία διαμορφώθηκε τη δεκαετία του ’60 από τον Albert Mehrabian, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ο οποίος μελέτησε τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας, ειδικά όταν εκφράζουμε συναισθήματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματά του:

  • 7% της επικοινωνίας βασίζεται στις λέξεις
  • 38% στον τόνο της φωνής
  • 55% στη γλώσσα του σώματος

Με άλλα λόγια, όταν μιλάμε για κάτι φορτισμένο συναισθηματικά, ο συνομιλητής μας ακούει πολύ περισσότερα από αυτά που πραγματικά λέμε.

Γιατί αυτό έχει σημασία στους καβγάδες

Μπορεί να λες «δεν είμαι θυμωμένος», αλλά αν ο τόνος σου είναι απότομος και το σώμα σου κλειστό, το μήνυμα που περνάς είναι τελείως διαφορετικό. Εκεί ακριβώς γεννιέται η ένταση. Αν και αρκετοί ειδικοί διευκρινίζουν ότι τα ποσοστά της μεθόδου δεν είναι απόλυτα, συμφωνούν όλοι σε ένα πράγμα: ο τρόπος έκφρασης έχει τεράστια βαρύτητα στην επικοινωνία ειδικά μέσα σε μια σχέση.

Πώς να χρησιμοποιήσεις τη μέθοδο 7-38-55 στην πράξη

  • Πρόσεξε τις λέξεις σου. Δεν είναι το πιο ισχυρό στοιχείο, αλλά μπορούν να πυροδοτήσουν ή να εκτονώσουν μια κατάσταση.
  • Έλεγξε τον τόνο της φωνής σου. Η ένταση, η ειρωνεία ή η απότομη χροιά αποκαλύπτουν συναισθήματα πριν καν ολοκληρώσεις τη φράση σου.
  • Συντόνισε το σώμα σου με τα λόγια σου. Σταυρωμένα χέρια, αποφυγή βλεμματικής επαφής ή νευρικές κινήσεις μπορεί να ακυρώσουν ό,τι προσπαθείς να πεις.

Οι καβγάδες δεν λύνονται μόνο με σωστά επιχειρήματα, αλλά με σωστή επικοινωνία. Και πολλές φορές, αυτό που χρειάζεται δεν είναι να μιλήσεις περισσότερο αλλά να εκφραστείς καλύτερα.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

