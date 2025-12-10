Γιατί η Gen Z δεν φιλιέται πια δημόσια; Το trend των ’80s που τα social media μεταμόρφωσαν σε ταμπού

Κάποτε το φιλί σε κοινή θέα ήταν σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της νυχτερινής εξόδου: ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο, συχνά με αγνώστους, που έδινε χρώμα στις ιστορίες των Σαββατόβραδων. Για πολλούς από τη Gen Z όμως, αυτή η συνήθεια φαίνεται να έχει σβήσει. Ο αυθορμητισμός που χαρακτήριζε παλιότερες δεκαετίες μοιάζει πια ξένος.

Το βιβλίο Hello, I Love You του Βρετανού φωτογράφου Ντέρεκ Ρίτζερς, γεμάτο εικόνες από δημόσια φιλιά των ’80s, λειτουργεί σαν παράθυρο σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι άφηναν τον εαυτό τους ελεύθερο, σε παμπ, σε κλαμπ, στους δρόμους. Χωρίς φίλτρα, χωρίς πόζες, χωρίς φόβο ότι κάποιος θα τους τραβήξει βίντεο.

Διάβασε επίσης: Μετά το «ghosting», έρχεται το «ζombieing»: Όταν πρώην επανέρχονται ξαφνικά στη ζωή σου

Σήμερα, η διαρκής παρουσία καμερών και social media έχει μετατρέψει κάθε αυθόρμητη στιγμή σε πιθανή δημόσια έκθεση. Η ανάγκη για «καλή εικόνα» και το άγχος της καταγραφής περιορίζουν συμπεριφορές που κάποτε θεωρούνταν φυσικές. Παράλληλα, οι εφαρμογές γνωριμιών επιτρέπουν επαφές και γνωριμίες μέσα από την ασφάλεια της οθόνης, μειώνοντας τη διάθεση για στιγμιαίες, απρόβλεπτες αλληλεπιδράσεις έξω στον κόσμο.

Όπως παρατηρεί και ο ίδιος ο Ρίτζερς, το nightlife έχει γίνει πιο «σκηνοθετημένο». Οι άνθρωποι πλέον σχεδιάζουν την εικόνα τους αντί να αφήνονται. Και εκείνος ο παλιός αυθορμητισμός –που κάποτε οδηγούσε σε αθώες, απρογραμμάτιστες στιγμές πάθους– φαίνεται να έχει χαθεί.

Παρότι η Gen Z βρίσκει άλλους τρόπους να κοινωνικοποιείται, το ξεφύλλισμα των παλιών φωτογραφιών θυμίζει πόσο διαφορετικά ζούσαν οι άνθρωποι τις νύχτες τους. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν μια ελευθερία που μοιάζει να ανήκει σε μια εποχή που δεν θα επιστρέψει, αλλά εξακολουθεί να μας γοητεύει.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Η Gen Z επαναπροσδιορίζει τον γάμο και βλέπει τον χωρισμό ως νέα αρχή

Δες κι αυτό…