MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Σχέσεις 09.12.2025

Προσοχή στους πρώην: Τι είναι το «winter coating» και πώς επηρεάζει τις σχέσεις

Gen Z σχέσεις
6 τρόποι να προστατεύσετε τα συναισθήματά σας από τις παγίδες του χειμερινού dating
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η περίοδος των χειμερινών δεσμεύσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν και οι γιορτές πλησιάζουν, πολλοί αναζητούν έναν σύντροφο για να μοιραστούν συναισθήματα και παρέα. Ωστόσο, φέτος πρέπει να προσέξετε έναν νέο φαινόμενο στο dating, γνωστό ως «winter coating», που φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τις σχέσεις.

Τι είναι το «winter coating»;

Ο όρος «winter coating» περιγράφει την τάση να ξαναέρχεται κάποιος σε επαφή με έναν πρώην ή παλιό έρωτα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μόνο για να διακόψει τη σχέση ξανά όταν έρθει η άνοιξη. Πρόκειται ουσιαστικά για προσωρινές σχέσεις που δημιουργούνται για να γεμίσουν το κενό της μοναξιάς ή να προσφέρουν συναισθηματική ασφάλεια, χωρίς ουσιαστική δέσμευση.

σχέσεις εξ αποστάσεως
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Μετά το «ghosting», έρχεται το «ζombieing»: Όταν πρώην επανέρχονται ξαφνικά στη ζωή σου

Ο χειμώνας, με την ανάγκη για ζεστασιά και σύνδεση, κάνει πιο εύκολο το να στραφούμε σε κάποιον που ήδη γνωρίζουμε καλά, αντί να ψάξουμε για νέο ταίρι. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτές οι σχέσεις μπορεί να προκαλέσουν συναισθηματική σύγχυση, καθώς τα προβλήματα που οδήγησαν στον αρχικό χωρισμό συχνά παραμένουν άλυτα.

Gen Z σχέσεις
Pinterest.com

Πώς να το αναγνωρίσετε και πώς επηρεάζει τη σχέση

Οι πρώην που επιδίδονται στο «winter coating» συνήθως δεν έχουν κακές προθέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν αλλάξει ή ότι θέλουν μια πραγματικά σταθερή σχέση. Συχνά αποφεύγουν να συζητήσουν τα προβλήματα που οδήγησαν στον χωρισμό και μπορεί να εμφανίζονται ξαφνικά ή να κάνουν υπερβολικές εκδηλώσεις αγάπης («love bombing») για να τραβήξουν την προσοχή σας.

σχέσεις
Pinterest.com

Άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξετε περιλαμβάνουν την άρνηση συζήτησης για το παρελθόν ή το μέλλον, την έλλειψη προσπάθειας να καλύψουν τις συναισθηματικές σας ανάγκες και την συναισθηματική απόσταση.

Πώς να χειριστείτε την κατάσταση

Εάν ένας πρώην επιστρέψει στη ζωή σας, είναι σημαντικό να σκεφτείτε εάν υπάρχει πραγματική πρόθεση για αλλαγή και ανάπτυξη της σχέσης. Συζητήστε ανοιχτά τι πήγε στραβά προηγουμένως και τι έχει αλλάξει από τότε. Το «winter coating» μπορεί να μοιάζει αθώο, αλλά η νοσταλγία και ο εποχικός ρομαντισμός μπορεί να οδηγήσουν σε νέα απογοήτευση, σύγχυση ή συναισθηματικό βάρος.

situationships
Pinterest.com

Η ειλικρίνεια και η σαφή επικοινωνία είναι απαραίτητες, ώστε να αποφευχθούν παγίδες και να διασφαλιστεί ότι η νέα σχέση, αν υπάρξει, θα στηρίζεται σε υγιή θεμέλια.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Breadcrumbing: Η νέα μορφή φλερτ που σε αφήνει να… πεινάς για αγάπη

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
dating winter coating σχέσεις χειμώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Φιλέτο κοτόπουλου ή γαλοπούλας: Αυτό είναι το πιο υγιεινό για τη διατροφή σου

Φιλέτο κοτόπουλου ή γαλοπούλας: Αυτό είναι το πιο υγιεινό για τη διατροφή σου

09.12.2025

Δες επίσης

Φιλέτο κοτόπουλου ή γαλοπούλας: Αυτό είναι το πιο υγιεινό για τη διατροφή σου
Life

Φιλέτο κοτόπουλου ή γαλοπούλας: Αυτό είναι το πιο υγιεινό για τη διατροφή σου

09.12.2025
Πώς να μετατρέψεις το αλεξανδρινό σου σε χρωματιστό θάμνο στο μπαλκόνι σου
Life

Πώς να μετατρέψεις το αλεξανδρινό σου σε χρωματιστό θάμνο στο μπαλκόνι σου

09.12.2025
Τα 2 ζώδια που το 2026 τους υπόσχεται χρήμα, έρωτα και καριέρα
Life

Τα 2 ζώδια που το 2026 τους υπόσχεται χρήμα, έρωτα και καριέρα

09.12.2025
Από την οθόνη στο άγχος: 6 λόγοι που η Gen Z είναι η πιο κουρασμένη γενιά από όλες
Life

Από την οθόνη στο άγχος: 6 λόγοι που η Gen Z είναι η πιο κουρασμένη γενιά από όλες

09.12.2025
Η Δούκισσα Νομικού αποκαλύπτει τη συνταγή για τα μελομακάρονα της γιαγιάς της (Video)
Food

Η Δούκισσα Νομικού αποκαλύπτει τη συνταγή για τα μελομακάρονα της γιαγιάς της (Video)

09.12.2025
Το ασημί-μπλε look της Ζέτας Μακρυπούλια είναι η απόλυτη έμπνευση για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
Fashion

Το ασημί-μπλε look της Ζέτας Μακρυπούλια είναι η απόλυτη έμπνευση για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

09.12.2025
5 σχέδια με χιονονιφάδες για παραμυθένια χειμερινά μανικιούρ
Beauty

5 σχέδια με χιονονιφάδες για παραμυθένια χειμερινά μανικιούρ

09.12.2025
Couples goals: O Timothée Chalamet και η Kylie Jenner σε απόλυτα ασορτί πορτοκαλί outfits
Fashion

Couples goals: O Timothée Chalamet και η Kylie Jenner σε απόλυτα ασορτί πορτοκαλί outfits

09.12.2025
Roberto Cavalli Serpentine: Το νέο αρωματικό αριστούργημα που σαγηνεύει τις αισθήσεις
Beauty

Roberto Cavalli Serpentine: Το νέο αρωματικό αριστούργημα που σαγηνεύει τις αισθήσεις

09.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!