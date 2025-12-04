MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 04.12.2025

Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «Συμπαντικό» του Πρότζεκτ από τη Minos EMI

mente_fouerte
Ο Mente Fuerte με τη χαρακτηριστική φωνή και αισθητική του παρουσιάζει το «συμπαντικό» πρότζεκτ από τη Minos EMI, κατακτώντας τη σκηνή
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Mente Fuerte είναι εδώ με το νέο και φρέσκο του hit «Συμπαντικό» έτοιμος να μας παρασύρει για ακόμα μια φορά. Ο δημοφιλής ράπερ συμπράττει με τη Minos EMI, A Universal Music Company και μαζί κυκλοφορούν το νέο του banger.

Το «Συμπαντικό» συνδυάζει rap και pop στοιχεία με τον καταλληλότερο τρόπο δημιουργώντας το απόλυτο smash hit. Με στίχους γραμμένους από τον Mente Fuerte και μουσική με την υπογραφή του Gamecue η νέα κυκλοφορία του πολύπλευρου ράπερ έρχεται να ταράξει τα μουσικά νερά.

mente_fuerte_sybantiko

Διάβασε επίσης: Κορυφαία κομμάτια Spotify 2025: Αυτό είναι το τραγούδι του Sicario που βρέθηκε στη Νο1 θέση

Έχοντας στο δυναμικό του τεράστιες επιτυχίες και εκατομμύρια streams στο Spotify ο Mente Fuerte αποτελεί έναν από τους πλέον δημιουργικούς καλλιτέχνες της rap σκηνής της χώρας, και το «Συμπαντικό» είναι μια ακόμα απόδειξη!

mente_fouerte

Δείτε το βίντεό του: https://www.tiktok.com/@mentefuerte/video/7570798946377895190?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7480871345887118870

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://mentefuerte.lnk.to/SYBANTIKO

Διάβασε επίσης: Spotify Wrapped 2025: Αυτά είναι τα 10 κορυφαία τραγούδια που ακούστηκαν στην Ελλάδα φέτος

Mente Fuerte μουσική ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
