Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «Συμπαντικό» του Πρότζεκτ από τη Minos EMI

Ο Mente Fuerte με τη χαρακτηριστική φωνή και αισθητική του παρουσιάζει το «συμπαντικό» πρότζεκτ από τη Minos EMI, κατακτώντας τη σκηνή

Ο Mente Fuerte είναι εδώ με το νέο και φρέσκο του hit «Συμπαντικό» έτοιμος να μας παρασύρει για ακόμα μια φορά. Ο δημοφιλής ράπερ συμπράττει με τη Minos EMI, A Universal Music Company και μαζί κυκλοφορούν το νέο του banger.

Το «Συμπαντικό» συνδυάζει rap και pop στοιχεία με τον καταλληλότερο τρόπο δημιουργώντας το απόλυτο smash hit. Με στίχους γραμμένους από τον Mente Fuerte και μουσική με την υπογραφή του Gamecue η νέα κυκλοφορία του πολύπλευρου ράπερ έρχεται να ταράξει τα μουσικά νερά.

Έχοντας στο δυναμικό του τεράστιες επιτυχίες και εκατομμύρια streams στο Spotify ο Mente Fuerte αποτελεί έναν από τους πλέον δημιουργικούς καλλιτέχνες της rap σκηνής της χώρας, και το «Συμπαντικό» είναι μια ακόμα απόδειξη!

Δείτε το βίντεό του: https://www.tiktok.com/@mentefuerte/video/7570798946377895190?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7480871345887118870

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://mentefuerte.lnk.to/SYBANTIKO

