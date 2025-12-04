Κορυφαία κομμάτια Spotify 2025: Αυτό είναι το τραγούδι του Sicario που βρέθηκε στη Νο1 θέση

Το Spotify Wrapped 2025 είναι επιτέλους εδώ και το Instagram και το TikTok έχουν «πάρει φωτιά», καθώς οι χρήστες μοιράζονται τις δικές τους μουσικές ανασκοπήσεις για τη χρονιά που φεύγει. Φέτος, η πιο viral μουσική ανασκόπηση ήρθε με ακόμα πιο fun διάθεση. Τα παιχνιδιάρικα γραφικά και τα προσωποποιημένα quizzes έκαναν την εμπειρία πιο ξεχωριστή και απόλυτα shareable.

Η λίστα με τα πιο πολυακουσμένα τραγούδια στην Ελλάδα είναι εδώ και ο Sicario πρωταγωνίστησε! Τέσσερα από τα τραγούδια του μπήκαν κατευθείαν στη δεκάδα, με το «Φωτιά» να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Στη συνέχεια, το «Έμμονη ιδέα» με Ivan Greko και Oge βρέθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ το «Κούκλα» στην τρίτη και το «Αυτός» στην πέμπτη.

10 Κορυφαία Κομμάτια Ελλάδα 2025

Φωτιά – Sicario, Beyond Έμμονη ιδέα – Ivan Greko, Sicario, Oge Koukla – Sicario, Beyond Ilegal – Toquel, Fly Lo, Beyond Autos – Sicario, Beyond Griselda – Rack, Sin Laurent, Vido Για εσένα – Saske, Grandbois, Th Mark Dolce Gabbana – Toquel, Fly Lo, Beyond Προβλήματα – Apon Μου ζητάς – Toquel, Fly Lo, Beyond

