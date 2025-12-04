Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε on air το όνειρο που έχει για το παιδί της

Στην εκπομπή της Super Κατερίνα την Τετάρτη, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε ένα από τα προσωπικά όνειρά της, παίρνοντας αφορμή από ρεπορτάζ για την Disneyland.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια ανέφερε: «Είμαι φανατική της Disneyland και έχω επισκεφθεί τόσα Χριστούγεννα. Ανυπομονώ να πάρω μαζί το παιδί μου όταν μεγαλώσει. Είναι ένα όνειρο ζωής, γιατί εγώ δεν είχα πάει ως παιδί, πήγα μόλις στα 30 μου». Στη συνέχεια, η ίδια τόνισε ότι είναι προτιμότερο τα παιδιά να επισκέπτονται τέτοιους χώρους όταν μπορούν να τους θυμούνται, αντί να περιορίζονται σε βρεφική ηλικία και καρότσια.

Η παρουσιάστρια σχολίασε παράλληλα και την πρόσφατη συνέντευξη της Σίσσυς Χρηστίδου, αναφορικά με τον πρώην σύζυγό της και την επιλογή της να διαφυλάσσει την προσωπική της ζωή: «Πρόκειται για μία από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχει δώσει η Σίσσυ. Πέρυσι είχε δώσει μια στη Φαίη Σκορδά, αλλά δεν της έκανε τόσο καλό. Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε, πλήγωσε τόσο εκείνη όσο και τον Θοδωρή».

Η Κατερίνα εξήγησε ότι κατανοεί την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ειδικά όταν κάποιος βρίσκεται συνεχώς στα φώτα της δημοσιότητας και έχει παιδιά σε εφηβική ηλικία. «Εύχομαι να μπορέσω να κάνω το ίδιο με τον άντρα μου. Δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή και ελπίζω να μείνουμε μαζί για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η ίδια τόνισε την αξία της διακριτικής στάσης στα media: «Πείτε με συντηρητική, αλλά μου αρέσει το προφίλ που έχει κρατήσει η Σίσσυ ως μητέρα δύο παιδιών. Δεν έχει εκθέσει την προσωπική της ζωή, δεν έχει πουλήσει παπαράτσι ή εξώφυλλα. Θεωρώ ότι έχει προστατέψει πολύ την ιδιωτικότητά της και το ίδιο κάνει και ο Θοδωρής. Αυτό είναι σεβαστό. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά είναι σημαντικό να προσπαθείς να διατηρείς την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή».





