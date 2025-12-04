MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 04.12.2025

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε on air το όνειρο που έχει για το παιδί της

Κατερίνα Καινούργιου
Η εγκυμονούσα παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους τηλεθεατές την επιθυμία που έχει για το μωράκι της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην εκπομπή της Super Κατερίνα την Τετάρτη, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε ένα από τα προσωπικά όνειρά της, παίρνοντας αφορμή από ρεπορτάζ για την Disneyland.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια ανέφερε: «Είμαι φανατική της Disneyland και έχω επισκεφθεί τόσα Χριστούγεννα. Ανυπομονώ να πάρω μαζί το παιδί μου όταν μεγαλώσει. Είναι ένα όνειρο ζωής, γιατί εγώ δεν είχα πάει ως παιδί, πήγα μόλις στα 30 μου». Στη συνέχεια, η ίδια τόνισε ότι είναι προτιμότερο τα παιδιά να επισκέπτονται τέτοιους χώρους όταν μπορούν να τους θυμούνται, αντί να περιορίζονται σε βρεφική ηλικία και καρότσια.

Κατερίνα Καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει

Η παρουσιάστρια σχολίασε παράλληλα και την πρόσφατη συνέντευξη της Σίσσυς Χρηστίδου, αναφορικά με τον πρώην σύζυγό της και την επιλογή της να διαφυλάσσει την προσωπική της ζωή: «Πρόκειται για μία από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχει δώσει η Σίσσυ. Πέρυσι είχε δώσει μια στη Φαίη Σκορδά, αλλά δεν της έκανε τόσο καλό. Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε, πλήγωσε τόσο εκείνη όσο και τον Θοδωρή».

Κατερίνα Καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/

Η Κατερίνα εξήγησε ότι κατανοεί την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ειδικά όταν κάποιος βρίσκεται συνεχώς στα φώτα της δημοσιότητας και έχει παιδιά σε εφηβική ηλικία. «Εύχομαι να μπορέσω να κάνω το ίδιο με τον άντρα μου. Δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή και ελπίζω να μείνουμε μαζί για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η ίδια τόνισε την αξία της διακριτικής στάσης στα media: «Πείτε με συντηρητική, αλλά μου αρέσει το προφίλ που έχει κρατήσει η Σίσσυ ως μητέρα δύο παιδιών. Δεν έχει εκθέσει την προσωπική της ζωή, δεν έχει πουλήσει παπαράτσι ή εξώφυλλα. Θεωρώ ότι έχει προστατέψει πολύ την ιδιωτικότητά της και το ίδιο κάνει και ο Θοδωρής. Αυτό είναι σεβαστό. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά είναι σημαντικό να προσπαθείς να διατηρείς την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή».


Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Alpha TV Super Κατερίνα ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Πένυ Τσινοπούλου στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια μου και η στήριξη της με κράτησαν στον πρωταθλητισμό»

Η Πένυ Τσινοπούλου στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια μου και η στήριξη της με κράτησαν στον πρωταθλητισμό»

04.12.2025
Επόμενο
Η Brigitte Bardot εκμυστηρεύεται ότι ένα «θαύμα» την έσωσε από απόπειρα αυτοκτονίας

Η Brigitte Bardot εκμυστηρεύεται ότι ένα «θαύμα» την έσωσε από απόπειρα αυτοκτονίας

04.12.2025

Δες επίσης

Το νέο επαγγελματικό βήμα Αθηνάς Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα στην Ιταλία
Celeb News

Το νέο επαγγελματικό βήμα Αθηνάς Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα στην Ιταλία

04.12.2025
Ο Πάνος Ιωαννίδης έχασε 14 κιλά – Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του
Celeb News

Ο Πάνος Ιωαννίδης έχασε 14 κιλά – Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του

04.12.2025
Miley Cyrus: Πόσο κοστίζει το custom διαμαντένιο δαχτυλίδι που της χάρισε ο Maxx Morando
Celeb News

Miley Cyrus: Πόσο κοστίζει το custom διαμαντένιο δαχτυλίδι που της χάρισε ο Maxx Morando

04.12.2025
Η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε για πρώτη φορά γιατί χώρισε από τον Μάριο Καπότση
Celeb News

Η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε για πρώτη φορά γιατί χώρισε από τον Μάριο Καπότση

03.12.2025
Αναστάσιος Ράμμος: Το σύμφωνο συμβίωσης με τη σύντροφό του και το όνομα που θα δώσουν στο παιδί τους
Celeb News

Αναστάσιος Ράμμος: Το σύμφωνο συμβίωσης με τη σύντροφό του και το όνομα που θα δώσουν στο παιδί τους

03.12.2025
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα οικογενειακά Χριστούγεννα και η αποκάλυψη για τους γονείς του Γιάννη Καραβασάνη
Celeb News

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα οικογενειακά Χριστούγεννα και η αποκάλυψη για τους γονείς του Γιάννη Καραβασάνη

03.12.2025
Μενεγάκη και Λάτσιος ξανά μαζί σε κοινή φωτογραφία
Celeb News

Μενεγάκη και Λάτσιος ξανά μαζί σε κοινή φωτογραφία

03.12.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ

03.12.2025
Ο Άγγελος Λάτσιος ξεκίνησε τη θητεία του – Η πρώτη φωτογραφία με στολή Ναυτικού
Celeb News

Ο Άγγελος Λάτσιος ξεκίνησε τη θητεία του – Η πρώτη φωτογραφία με στολή Ναυτικού

03.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες