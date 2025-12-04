MadWalk 2025 Mega
Η Brigitte Bardot εκμυστηρεύεται ότι ένα «θαύμα» την έσωσε από απόπειρα αυτοκτονίας

Η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός, Brigitte Bardot, μιλά σε νέο ντοκιμαντέρ για τη σκοτεινή πλευρά της δόξας και τη lifelong μάχη της με την κατάθλιψη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Brigitte Bardot επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Bardot», στο οποίο ανοίγει για πρώτη φορά με ειλικρίνεια το κεφάλαιο της κατάθλιψης που τη συνόδευσε σε όλη της τη ζωή, ακόμη και στις στιγμές της απόλυτης ακμής της στη δεκαετία του 1960. Η 91χρονη ηθοποιός, που πριν από λίγες εβδομάδες νοσηλεύτηκε στη Γαλλία για σχετικό πρόβλημα υγείας και υποβλήθηκε σε «ήπια επέμβαση», αποκαλύπτει ότι είναι εν ζωή χάρη σε ένα «θαύμα».

Σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στη Γαλλία στις 3 Δεκεμβρίου, η Brigitte Bardot δηλώνει «Έπαιρνα τη ζωή μου στα χέρια μου και σώθηκα από ένα θαύμα». Η ίδια δεν αποσαφηνίζει τι ακριβώς συνέβη, ωστόσο παραδέχεται ότι είχε πραγματοποιήσει πολλαπλές απόπειρες να δώσει τέλος στη ζωή της κατά τη διάρκεια των ετών που η φήμη της κορυφωνόταν και η ίδια αντιμετώπιζε αφόρητη απομόνωση.

Η Brigitte Bardot, που σημάδεψε τον γαλλικό και διεθνή κινηματογράφο με ταινίες όπως «And God Created Woman» του 1956 και «The Truth» του 1960, περιγράφει ότι η μοναξιά και η πίεση του σταρ συστήματος υπήρξαν για εκείνη συχνά αβάσταχτες. «Κάθε πρωί ξυπνούσα και ήμουν λυπημένη» σημειώνει, τονίζοντας ότι η κατάθλιψη που τη σημάδεψε στα νιάτα της εξακολουθεί να τη συνοδεύει. Παρά τη σκοτεινή πλευρά της ζωής της, αναγνωρίζει ότι υπήρξε μία σταθερή φωτεινή πηγή. «Δεν με νοιάζει αν οι άνθρωποι θα με θυμούνται. Αυτό που θα ήθελα πραγματικά είναι να θυμούνται τον σεβασμό που οφείλουμε στα ζώα» δηλώνει. «Όσο προχωρά η ζωή μου φοβάμαι περισσότερο τους ανθρώπους. Είμαι περισσότερο ζώο παρά άνθρωπος».

Το ντοκιμαντέρ συμπίπτει χρονικά με το πρόσφατο ζήτημα της υγείας της Brigitte Bardot. Τον Οκτώβριο νοσηλεύτηκε στο Τουλόν, όπου παρέμεινε σχεδόν τρεις εβδομάδες. Στις 16 Οκτωβρίου η εφημερίδα Var-Matin ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω «σοβαρής ασθένειας». Την επόμενη ημέρα, το γραφείο της επιβεβαίωσε μέσω της AFP ότι η «ήπια επέμβαση» είχε εξελιχθεί ομαλά και ότι η Brigitte Bardot αναρρώνει στο σπίτι της.

Η Brigitte Bardot ξεκίνησε την πορεία της ως μοντέλο, εμφανιζόμενη στο εξώφυλλο του Elle το 1950 σε ηλικία 15 ετών, γεγονός που της άνοιξε τον δρόμο για τον κινηματογράφο και τη συνεργασία με τον Marc Allégret στο «Les Lauriers sont coupés». Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 πρωταγωνίστησε στην πρώτη της χολιγουντιανή παραγωγή, «Dear Brigitte», δίπλα στον James Stewart.

Μετά την αποχώρησή της από την υποκριτική, αφιερώθηκε στα δικαιώματα των ζώων μέσα από το ίδρυμα Brigitte Bardot Foundation, το οποίο δημιούργησε το 1986.

Στο παρελθόν, στην αυτοβιογραφία της «Initiales BB» που κυκλοφόρησε το 1995, η Brigitte Bardot είχε ήδη αναφερθεί σε απόπειρες αυτοχειρίας και είχε περιγράψει την ψυχική της ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι «όταν ζεις τόσο έντονες στιγμές όπως εγώ υπάρχει πάντα ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσεις» και ότι «δεν μπορείς να αποφύγεις τη δυστυχία που ακολουθεί τη μεγάλη ευτυχία».

Το νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να φωτίσει μια ζωή που κινήθηκε ανάμεσα στη λάμψη και στο σκοτάδι, αναδεικνύοντας μια Brigitte Bardot ευάλωτη αλλά βαθιά συνειδητοποιημένη, η οποία σήμερα επιλέγει να μιλήσει όχι για τη δόξα της αλλά για την ανάγκη προστασίας των ζώων και την ανθρώπινη μοναξιά που τη συνόδευσε για δεκαετίες.

