Το ποσό που θα πλήρωνε ο Kevin McCallister σήμερα για να ζήσει την περιπέτεια του Home Alone 2

Νέα ανάλυση δείχνει αύξηση 303% στο κόστος της διαμονής του στο The Plaza Hotel και των υπηρεσιών δωματίου σε σχέση με το 1992

Νέα ανάλυση από την iSelect αποκαλύπτει ότι το ταξίδι του Kevin McCallister στη Νέα Υόρκη, όπως παρουσιάστηκε στην ταινία «Home Alone 2 Lost in New York», θα ήταν σήμερα εξαιρετικά ακριβό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συνολικός λογαριασμός που το 1992 ανερχόταν σε 2.109 δολάρια θα εκτινασσόταν το 2025 στα 8.511 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 303%. Η μελέτη στηρίχθηκε σε πραγματικές τιμές του The Plaza Hotel, σε δεδομένα πληθωρισμού και σε ανανεωμένα κόστη μενού υπηρεσιών δωματίου.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται στη δραματική άνοδο της τιμής της σουίτας στο The Plaza Hotel. Η διαμονή που το 1992 κόστιζε 1.100 δολάρια, το 2025 θα έφτανε τα 6.244 δολάρια. Αντίστοιχα, το εντυπωσιακό γεύμα, που αποτελούσε χαρακτηριστική στιγμή της ταινίας, θα κόστιζε 2.233 δολάρια, έναντι 967 δολαρίων το 1992. Στο ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται μετακινήσεις όπως διαδρομές ταξί μέσα στην πόλη.

Περισσότερο από 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η ανάλυση αυτή υπενθυμίζει ότι η κινηματογραφική πολυτέλεια του Kevin McCallister δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση στη σημερινή Νέα Υόρκη, όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί πολύ ψηλότερα από το ανέμελο χριστουγεννιάτικο ταξίδι του 1992.

