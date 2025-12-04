Stranger Things: Η Winona Ryder αποκάλυψε την τραγική ιστορία πίσω από τον ρόλο της

Με την τελευταία σεζόν του Stranger Things να έχει ήδη ξεκινήσει, η Winona Ryder επιστρέφει δυναμικά ως η ταλαιπωρημένη μητέρα, Joyce Byers. Η ηθοποιός αποκαλύπτει ότι η έμπνευση για την ερμηνεία της έχει βαθιές και προσωπικές ρίζες.

Μιλώντας στο Interview, η 54χρονη ηθοποιός εξήγησε τι την ώθησε να ενσαρκώσει μια μητέρα που ψάχνει απεγνωσμένα το παιδί της σε έναν κόσμο που φαίνεται να ξεφεύγει από κάθε λογική.

Διάβασε επίσης: Το Stranger Things συνεχίζεται με νέους χαρακτήρες – Η αποκάλυψη-έκπληξη των δημιουργών

«Όταν ήμουν λίγο πάνω από είκοσι, συνέβη ένα τραγικό περιστατικό στην πόλη όπου μεγάλωσα. Μια κοπέλα, η Polly Klass, απήχθη. Γνώριζα την οικογένειά της. Η Polly αγνοούνταν για δύο μήνες και δυστυχώς βρέθηκε δολοφονημένη. Έκανα ό,τι μπορούσα για να κρατηθεί η υπόθεση στη δημοσιότητα. Το να βρίσκεσαι τόσο κοντά σε μια τόσο βαθιά θλίψη είναι σχεδόν μεταφυσικό», ανέφερε η Winona Ryder. Η επιθυμία της Polly να γίνει ηθοποιός και το γεγονός ότι το αγαπημένο της βιβλίο ήταν οι Little Women αποτέλεσαν την αφορμή για τη Winona να παίξει στην κινηματογραφική μεταφορά του 1994, αφιερώνοντας την ερμηνεία της στη μνήμη της νεαρής κοπέλας.

Η εξαφάνιση της 12χρονης την είχε επηρεάσει τόσο έντονα, που η Winona Ryder δώρισε 200.000 δολάρια για την εκστρατεία αναζήτησής της, προσφέροντας αμοιβή για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιστροφή της. Αυτό το προσωπικό τραύμα ήταν και ο λόγος που αρχικά δίσταζε να αναλάβει τον ρόλο της Joyce στο Stranger Things, όπου ο μικρός Will Byers εξαφανίζεται στην πρώτη σεζόν.

«Ήμουν πραγματικά τρομοκρατημένη. Ήθελα να γίνει κατανοητό πόσο σοβαρό είναι αυτό. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς μια εξαφάνιση απλώς για την πλοκή. Για μένα ήταν κάτι εξαιρετικά προσωπικό», εξομολογήθηκε η Winona Ryder. Η ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι μίλησε με τον πατέρα της Polly πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα και ότι μεγάλο μέρος της ερμηνείας της στην πρώτη σεζόν είχε δεθεί μαζί του. «Δούλεψα πάρα πολύ εκείνη την πρώτη χρονιά. Και μετά η σειρά εκτοξεύτηκε, σε βαθμό που δεν είχα ξαναζήσει. Θυμάμαι μια στιγμή απελευθέρωσης, όταν συνειδητοποίησα ότι η σειρά δεν αφορούσε πλέον μόνο εμένα», κατέληξε η Winona Ryder.

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Τα αστρονομικά ποσά που παίρνει κάθε μέλος του cast – Ποιος είναι πρώτος και ποιος τελευταίος στη λίστα

Δες κι αυτό…