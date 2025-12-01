Stranger Things: Τα αστρονομικά ποσά που παίρνει κάθε μέλος του cast – Ποιος είναι πρώτος και ποιος τελευταίος στη λίστα

Καθώς το Stranger Things μπήκε στην πέμπτη και τελευταία σεζόν της, πολλά είναι τα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν εκτιμήσεις για τους μισθούς των ηθοποιών.

Αν και τα νούμερα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από πηγή σε πηγή, αυτό που προκύπτει με σαφήνεια είναι πως το Stranger Things δεν έσπασε μόνο τα ρεκόρ θέασης του Netflix αλλά αναβάθμισε και το καστ του ανάμεσα στα πιο ακριβά ονόματα της σύγχρονης τηλεόρασης.

Πράγματι, αν και το Netflix δεν αποκαλύπτει ποτέ δημόσια τα συμβόλαια των ηθοποιών, σύμφωνα με πληροφορίες από ανεξάρτητες και σχετικά αξιόπιστες πηγές, κάποιοι από τους βασικούς πρωταγωνιστές φέρονται να λαμβάνουν μεταξύ 6 και 10 εκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρη τη σεζόν, ανάλογα με εμπειρία και ρόλο. Μεταξύ αυτών, η Millie Bobby Brown φέρεται να έχει υπογράψει ένα ειδικό – πολυετές – deal με το Netflix, το οποίο εξηγεί γιατί τα ποσά της εμφανίζονται συχνά ξεχωριστά από τα υπόλοιπα.

Οι μισθοί των πρωταγωνιστών του Stranger Things για την 5η σεζόν

Millie Bobby Brown (Eleven) – 10 εκατομμύρια δολάρια

David Harbour (Hopper) – 9,5 εκατομμύρια δολάρια

Winona Ryder (Joyce) – 9,5 εκατομμύρια δολάρια

Finn Wolfhard (Mike) – 7 εκατομμύρια δολάρια

Gaten Matarazzo (Dustin) – 7 εκατομμύρια δολάρια

Caleb McLaughlin (Lucas) – 7 εκατομμύρια δολάρια

Noah Schnapp (Will) – 7 εκατομμύρια δολάρια

Sadie Sink (Max) – 7 εκατομμύρια δολάρια

Natalia Dyer (Nancy) – 6 εκατομμύρια δολάρια

Charlie Heaton (Jonathan) – 6 εκατομμύρια δολάρια

Joe Keery (Steve) – 6 εκατομμύρια δολάρια

Maya Hawke (Robin) – 6 εκατομμύρια δολάρια

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για εκτιμώμενα ποσά βάσει δημοσιευμάτων και πως δεν υπάρχει επίσημη δημόσια επιβεβαίωση.

Να σημειώσουμε πως πολλοί από τους ηθοποιούς έχουν παράλληλα projects, συμφωνίες – πέρα από το Stranger Things – ειδικά στην περίπτωση της Millie Bobby Brown, που έχει multi‑project συμβόλαιο, κάτι που μπλέκει τα χρήματα της σειράς με άλλα έσοδα. Επίσης, οι απολαβές ανά επεισόδιο ή ανά σεζόν ποικίλλουν ανάλογα με το αν ο ηθοποιός είναι στο κύριο cast, την εμπλοκή του σε σκηνές, στα ειδικά εφέ, στα γυρίσματα, κ.λπ.

Η εκτόξευση των αμοιβών καταδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη μεταμόρφωση του Stranger Things από μια cult σειρά με πιτσιρικάδες σε κεντρικό τηλεοπτικό φαινόμενο με παγκόσμια απήχηση. Όχι μόνο ανέβασε τα δεδομένα για streaming παραγωγές, αλλά ανέβασε και τον πήχη όσον αφορά την αξία του καστ.

Η πέμπτη σεζόν, με τις υψηλές απαιτήσεις σε παραγωγή, εφέ και cast, επιβράβευσε τους συντελεστές και έφερε το Stranger Things σε θέση super‑brand στο σύγχρονο τηλεοπτικό τοπίο.

