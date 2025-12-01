Ξεσπά η Olivia Dean για τα «χρυσά» εισιτήρια του live της και οι fans αποζημιώνονται

Η Olivia Dean έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της εκμετάλλευσης στη δευτερογενή αγορά εισιτηρίων, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η άμεση εξάντληση των εισιτηρίων της περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική και η επανεμφάνισή τους σε τιμές πολλαπλάσιες της αρχικής. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες που έχουν αναδειχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια, επέκρινε δημόσια τις πρακτικές μεταπώλησης που επιτρέπουν σε επιτήδειους να ανατιμούν εισιτήρια σε ποσά που ξεπερνούσαν τα 1.000 δολάρια.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Olivia Dean χαρακτήρισε την κατάσταση «αηδιαστική» επισημαίνοντας ότι οι υπέρογκες τιμές μεταπώλησης βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις επιθυμίες των καλλιτεχνών που επιδιώκουν η μουσική τουυς να είναι προσιτή στο κοινό. Όπως ανέφερε, «οι τιμές στις οποίες επιτρέπεται να μεταπωλούνται τα εισιτήρια είναι απαράδεκτες και αντιβαίνουν στις αξίες μας. Η ζωντανή μουσική πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Πρέπει να βρεθεί ένας νέος τρόπος για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Κάντε το καλύτερα».

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση της Olivia Dean, οι θαυμαστές της ενημερώθηκαν ότι θα λάβουν μερική επιστροφή χρημάτων για την υπερκοστολόγηση που πλήρωσαν σε μεταπωλητές. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σπάνια, αλλά ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση του προβλήματος, σε μια περίοδο που η τιμολογιακή εκμετάλλευση σε sold out συναυλίες έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

Η Olivia Dean συνέχισε τη δημόσια συζήτηση απευθυνόμενη τόσο στο κοινό όσο και στους συναδέλφους της, τονίζοντας ότι η μεταπώληση εισιτηρίων με σκοπό το κέρδος βλάπτει καλλιτέχνες και θεατές. Όπως σημείωσε, «οι επιτήδειοι κλέβουν από τους καλλιτέχνες και από τους θαυμαστές. Δημιουργούν ανισότητες και υστερία. Είναι σημαντικό οι καλλιτέχνες να γνωρίζουν ότι έχουν τη δύναμη να ορίζουν τους όρους μιας δίκαιης αγοράς».

Η υπόθεση επανέφερε δυναμικά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη ρύθμιση της μεταπώλησης, σε μία περίοδο που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα απαγορεύσει τη μεταπώληση εισιτηρίων σε τιμές υψηλότερες από την αρχική τους αξία. Το μέτρο αυτό έχει στηριχθεί από καλλιτέχνες όπως οι Coldplay και η Dua Lipa, οι οποίοι εδώ και καιρό ζητούν αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των θεατών.

Η Olivia Dean συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία. Διαθέτει τέσσερα τραγούδια στο Top 20, μεταξύ των οποίων το ντουέτο «Rein Me In» με τον Sam Fender, ενώ το δεύτερο άλμπουμ της «The Art of Loving» παραμένει επί 8 εβδομάδες στο Top 5 σημειώνοντας ισχυρή απήχηση και στα charts και στο κοινό.

