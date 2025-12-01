MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Fashion 01.12.2025

Ballet sneakers: To φουτουριστικό fashion υβρίδιο που θα θες να εντάξεις στην γκαρνταρόμπα σου

ballerina_sneakers
Τα ballet sneakers συνδυάζουν τη φινέτσα των μπαλαρίνων με την άνεση των sneakers, δημιουργώντας σύγχρονα και κομψά καθημερινά looks
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε σεζόν, μια νέα τάση στα παπούτσια καταφέρνει να κυριαρχήσει στους δρόμους των μεγάλων μητροπόλεων και να αποκτήσει την περίφημη viral δυναμική που μόνο η σύγχρονη μόδα μπορεί να δημιουργήσει. Η πιο πρόσφατη προσθήκη σε αυτή τη λίστα είναι τα ballet sneakers, ένα υβριδικό παπούτσι που συνδυάζει το διαχρονικό στοιχείο της μπαλαρίνας με την άνεση και πρακτικότητα των sneakers. Η εμφάνισή τους δεν είναι τυχαία, καθώς η άνοδος του balletcore και η επιστροφή των ballet flats είχαν ήδη προετοιμάσει το έδαφος για μια πιο τολμηρή εξέλιξη.

Το ενδιαφέρον γύρω από αυτό το υβρίδιο δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτότυπη αισθητική τους. Η μορφή τους αντανακλά μια ευρύτερη ανάγκη για παπούτσια που προσφέρουν ισορροπία ανάμεσα στη θηλυκότητα και την λειτουργικότητα. Με καθαρές γραμμές, λεπτές καμπύλες και ανάλαφρη στήριξη, το συγκεκριμένο σχέδιο λειτουργεί σαν απάντηση στη σύγχρονη καθημερινότητα.

ballet_sneakers
https://www.instagram.com/fridabecker/

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει ακόμα και τα πιο βαρετά σου χειμερινά looks

Παρότι η ποικιλία των σχεδίων είναι τεράστια, το κοινό στοιχείο που ενώνει όλες τις εκδοχές που υπάρχουν στο εμπόριο είναι η προσαρμοστικότητα. Συνδυάζονται εξίσου εύκολα με μίνιμαλ looks και πιο δομημένες σιλουέτες, ενώ εντάσσονται άνετα τόσο σε καθημερινά όσο και σε πιο elevated outfits. Οι λεπτοί ιμάντες, τα ελαστικά τελειώματα, οι στρογγυλεμένες μύτες και οι ευέλικτες σόλες δημιουργούν μια νέα γλώσσα design που φαίνεται να κερδίζει διαρκώς έδαφος.

ballet_sneakers
https://www.instagram.com/amalienielsenn/

Το styling τους ανοίγει επίσης νέες προοπτικές. Φοριούνται με κάλτσες που τονίζουν τον αστράγαλο, με cropped παντελόνια που αποκαλύπτουν τη φόρμα τους, ακόμη και με φούστες ή φορέματα που ενισχύουν τον αέρα χορευτικής ελαφρότητας. Η υβριδική φύση τους δίνει τη δυνατότητα να κινούνται ανάμεσα στο αθλητικό και στο ρομαντικό, στο street και στο editorial, χωρίς να χάνουν τη συνοχή της αισθητικής τους.

ballet_balarina
https://www.instagram.com/johannalager/

Η άνοδος των ballet sneakers είναι ουσιαστικά ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η σύγχρονη μόδα συνδυάζει τα αντίθετα και δημιουργεί νέες κατηγορίες μέσα από την ανάμειξη διαφορετικών στοιχείων. Το αποτέλεσμα είναι ένα παπούτσι που δεν υπηρετεί απλώς μια τάση αλλά επαναπροσδιορίζει τις καθημερινές ανάγκες με πιο δημιουργικό τρόπο. Και καθώς η δημοτικότητά τους συνεχίζει να αυξάνεται, φαίνεται πως τα ballet sneakers θα παραμείνουν στο επίκεντρο, προτείνοντας μια νέα αντίληψη για το τι σημαίνει άνεση με στιλ.

Διάβασε επίσης: Έτσι θα αναβαθμίσεις το παλτό σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ξεσπά η Olivia Dean για τα «χρυσά» εισιτήρια του live της και οι fans αποζημιώνονται

Ξεσπά η Olivia Dean για τα «χρυσά» εισιτήρια του live της και οι fans αποζημιώνονται

01.12.2025
Επόμενο
Ο George Clooney «ταράχτηκε» βλέποντας πλάνα από παλιές ταινίες του

Ο George Clooney «ταράχτηκε» βλέποντας πλάνα από παλιές ταινίες του

01.12.2025

Δες επίσης

Από ιερό σύμβολο σε σύγχρονο must-have: Η πορεία του βερνικιού νυχιών μέσα στα χρόνια
Beauty

Από ιερό σύμβολο σε σύγχρονο must-have: Η πορεία του βερνικιού νυχιών μέσα στα χρόνια

01.12.2025
Δωρεά στην επιστήμη ο εγκέφαλος του Bruce Willis μετά τον θάνατό του
Life

Δωρεά στην επιστήμη ο εγκέφαλος του Bruce Willis μετά τον θάνατό του

01.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια
Life

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

30.11.2025
Το «κουτσομπολιό» είναι υγιές και σώζει τις σχέσεις σύμφωνα με νέα έρευνα
Life

Το «κουτσομπολιό» είναι υγιές και σώζει τις σχέσεις σύμφωνα με νέα έρευνα

30.11.2025
Ζεστά, γλυκά και αφρώδη: 5 DIY ποτά για αξέχαστες χριστουγεννιάτικες βραδιές
Food

Ζεστά, γλυκά και αφρώδη: 5 DIY ποτά για αξέχαστες χριστουγεννιάτικες βραδιές

30.11.2025
Βάλε τάξη στην ενέργεια των γιορτών: Τα feng shui tips που θα αλλάξουν το σπίτι σου
Life

Βάλε τάξη στην ενέργεια των γιορτών: Τα feng shui tips που θα αλλάξουν το σπίτι σου

30.11.2025
Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί
Life

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

30.11.2025
Pet-friendly χειμώνας: 5+1 tips για ταξίδια με τον τετράποδο φίλο σου
Life

Pet-friendly χειμώνας: 5+1 tips για ταξίδια με τον τετράποδο φίλο σου

30.11.2025
Dry brushing: Το χειμερινό ritual που αλλάζει την επιδερμίδα σου
Beauty

Dry brushing: Το χειμερινό ritual που αλλάζει την επιδερμίδα σου

30.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Περιοδοντίτιδα: Πώς σχετίζεται με συστηματικά νοσήματα και άνοια

Περιοδοντίτιδα: Πώς σχετίζεται με συστηματικά νοσήματα και άνοια