Beauty 24.11.2025

Bambi nails: Η τάση στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις αν έχεις βαρεθεί τα κλασικά animal prints

bambi_nails
Η νέα τάση στο μανικιούρ που αξίζει να δοκιμάσεις, αν θέλεις να υιοθετήσεις την animal print τάση μέσα από μια πιο μίνιμαλ εκδοχή
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε χρόνο η μόδα στα animal prints εξελίσσεται, από τα leopard spots μέχρι τα tiger stripes και τις πιο παιχνιδιάρικες εκδοχές τους. Φέτος, η τελευταία τάση που κερδίζει τις προτιμήσεις στο μανικιούρ είναι τα Bambi nails. Το σχέδιο αυτό μετατρέπει το τρίχωμα του ελαφιού σε ένα από τα πιο γλυκά και διακριτικά σχέδια της σεζόν.

Σε αντίθεση με το λεοπάρ που αποπνέει σαγήνη, αυτή η εκδοχή ενσωματώνει την αθωότητα μιας animated αισθητικής με γήινες, φυσικές αποχρώσεις που ορίζουν τη διάθεση του χειμώνα. Η βάση σε βελούδινο καφέ χρώμα με μικρές λευκές κηλίδες θυμίζει ελάφι και προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ της τάσης και της wearable αισθητικής.

bambi_nails
https://www.instagram.com/immegii/

Η τεχνική εφαρμογής των Bambi nails είναι απλή αλλά απαιτεί προσοχή στις λεπτομέρειες. Οι nail artists συνήθως ξεκινούν με μια βάση σε τόνους του καφέ, συγκεντρωμένη στο κέντρο του νυχιού και ξεθωριασμένη προς τις άκρες. Στη συνέχεια, τοποθετούν μικρές, ασύμμετρες λευκές κηλίδες, δημιουργώντας ένα φυσικό αποτέλεσμα. Το μυστικό για ρεαλιστικό αποτέλεσμα είναι να διαφοροποιείται το μέγεθος και η απόσταση των κηλίδων, ώστε να μην μοιάζουν με απλά polka dots. Η ελαφρά διάφανη λευκή απόχρωση προσδίδει την απαλή υφή που θυμίζει νεαρό ελάφι.

bambi_nails
https://www.instagram.com/maddiej_nails/

Γιατί να τα επιλέξεις

Είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμα και μπορούν να φορεθούν σε κάθε μήκος νυχιών. Για όσους προτιμούν διακριτικά σχέδια, ένα ή δύο accent nails με Bambi print συνδυασμένα με ουδέτερους, γαλακτώδεις τόνους δημιουργούν μια παιχνιδιάρικη αλλά κομψή αισθητική.

bambi_nails
https://www.instagram.com/corrinnabianca/

Η επιτυχία τους έγκειται στην ικανότητά τους να συνδυάζουν τάση και ευελιξία. Σε αντίθεση με τα έντονα animal prints που απαιτούν μεγαλύτερη δέσμευση, τα Bambi nails αποτελούν έναν εύκολο και προσιτό τρόπο να συμμετάσχει κανείς σε μια crossover τάση της μόδας και της ομορφιάς, φέρνοντας φρεσκάδα και παιχνιδιάρικη διάθεση στη μανικιούρ ρουτίνα.

