O Κωνσταντίνος Αργυρός άφησε εποχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο φημισμένο Barclays Center

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποθεώθηκε από περίπου 17.000 θεατές, αριθμός που σηματοδοτεί επίσημα μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές συναυλίες που έχουν γίνει στη Βόρεια Αμερική
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά το ισχυρό μουσικό του αποτύπωμα εντός και εκτός Ελλάδας πραγματοποιώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μια sold out συναυλία στο φημισμένο Barclays Center της Νέας Υόρκης. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που πέρσι έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο εμβληματικό στάδιο όπου έχουν τραγουδήσει παγκόσμιου φήμης καλλιτέχνες όπως οι Rolling Stones, Jay Z, Madonna και Bruno Mars, αποθεώθηκε από περίπου 17.000 θεατές, αριθμός που σηματοδοτεί επίσημα μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές συναυλίες που έχουν γίνει στη Βόρεια Αμερική.

Ο πολυεπιτυχημένος καλλιτέχνης χάρισε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και έντονο «άρωμα» Ελλάδας, με το κοινό να γίνεται ένα μαζί του και να τραγουδά ασταμάτητα. Μαζί του ήταν η Klavdia, ενώ guest εμφάνιση έκανε ο γνωστός Αμερικανός τραγουδιστής A Boogie Wit da Hoodie.

Μάλιστα, η συναυλία έγινε λίγες εβδομάδες αφότου ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσίασε το τραγούδι «Champ», εγκαινιάζοντας τη σπουδαία διεθνή δισκογραφική συμφωνία που υλοποιείται μέσω του δικού του δισκογραφικού label Pedagon, της Panik Records και της 10K Projects/ Atlantic Music Group και έχει στόχο να προωθήσει και να εξάγει τη μουσική, το ταλέντο και τον πολιτισμό της Ελλάδας και της Μεσογείου σε παγκόσμιο επίπεδο.

