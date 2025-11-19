Celeb News 19.11.2025

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς Χόρεψε συρτάκι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εντυπωσίασε στη χριστουγεννιάτικη βραδιά, τραγουδώντας και χορεύοντας με τον Νόβακ Τζόκοβιτς
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε γιορτινό κλίμα κινήθηκε το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου στο «91 Athens Riviera Members Club», όπου πραγματοποιήθηκε μια εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Ανάμεσα στους καλεσμένους που τράβηξαν τα βλέμματα ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο τενίστα να απολαμβάνει τη βραδιά με ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση.

Τη μουσική επιμέλεια είχε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και χάρισε στο κοινό ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες. Σε μια από τις πιο ευχάριστες στιγμές της βραδιάς, την ώρα που ερμήνευε το κομμάτι «Ελεύθερος», ο τραγουδιστής κάλεσε τον τενίστα κοντά του. Οι δυο τους χόρεψαν μέσα σε έντονες επευφημίες, με τα κινητά να απαθανατίζουν το στιγμιότυπο.

Το κέφι όμως δεν σταμάτησε εκεί. Στο event βρέθηκε και ο Βραζιλιάνος παίκτης του Ολυμπιακού, Ροντινέι, ο οποίος δεν δίστασε να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει μαζί με τον Αργυρό την «Πανσέληνο» της Δέσποινας Βανδή, ξεσηκώνοντας τον κόσμο. Η συμμετοχή του ποδοσφαιριστή αποτέλεσε μία από τις πιο απρόσμενες, και απολαυστικές, υπερβάσεις της βραδιάς.

Ο Ροντινέι, ενθουσιασμένος από τη συνάντησή του με τον Τζόκοβιτς, πόζαρε χαμογελαστός δίπλα στον «Νόλε» και δημοσίευσε τη φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα «Legend Καληνύχτα». Την ίδια στιγμή, ο κορυφαίος Σέρβος αθλητής συνέχισε να διασκεδάζει, αυτή τη φορά με τη σύζυγό του Γελένα Ρίστιτς, με την οποία χόρεψαν υπό τους ήχους των live ερμηνειών.

Η εκδήλωση άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, και επιβεβαιώνοντας ότι η εορταστική περίοδος ξεκίνησε δυναμικά και χορευτικά για την αθηναϊκή Ριβιέρα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Νόβακ Τζόκοβιτς Ροντινέι
