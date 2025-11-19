Μουσικά Νέα 19.11.2025

Η Nicki Minaj υψώνει τη φωνή της στον ΟΗΕ

Η δημόσια στήριξη της Nicki Minaj προς τον Donald Trump και η νέα πολιτική παρέμβαση της 42χρονης ράπερ στη διεθνή σκηνή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Nicki Minaj, η πολυβραβευμένη ράπερ με καταγωγή από το Τρινιδάδ και έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, προχώρησε στη σημαντικότερη μέχρι σήμερα δημόσια πολιτική παρέμβασή της, στηρίζοντας τους ισχυρισμούς του Προέδρου Donald Trump περί στοχευμένης δίωξης Χριστιανών στη Νιγηρία. Μιλώντας σε εκδήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που οργανώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Onika Tanya Maraj Petty, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση ασφαλείας στη Δυτική Αφρική και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τις θρησκευτικές μειονότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Nicki Minaj εξαφανίστηκε από το Instagram και οι Barbz τα ’χουν χαμένα!

Η καλλιτέχνις δήλωσε ότι «στη Νιγηρία οι Χριστιανοί στοχοποιούνται» και τόνισε πως «εκκλησίες έχουν καεί, οικογένειες έχουν διαλυθεί απλώς και μόνο εξαιτίας του τρόπου που προσεύχονται». Οι δηλώσεις της συμπίπτουν με τις πρόσφατες απειλές του Donald Trump ότι θα στείλει αμερικανικά στρατεύματα στη Νιγηρία αν η κυβέρνηση της χώρας «επιμείνει να επιτρέπει τη δολοφονία Χριστιανών».

Η προεδρία της Νιγηρίας απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί στοχευμένης θρησκευτικής δίωξης, επισημαίνοντας ότι η εκτεταμένη βία που πλήττει τη χώρα εδώ και δεκαετίες πλήττει πολίτες κάθε ταυτότητας και πίστης. Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι πολλές από τις θανατηφόρες συγκρούσεις αφορούν διεκδικήσεις πόρων, εντάσεις μεταξύ κοινοτήτων ή συγκρούσεις για γη και νερό, και δεν σχετίζονται αποκλειστικά με θρησκευτικά κίνητρα.

Η Nicki Minaj δήλωσε ότι η παρέμβασή της «δεν αφορά τη δημιουργία στρατοπέδων ούτε τη διαίρεση των ανθρώπων» αλλά την ανάγκη «να ενωθεί η ανθρωπότητα». Όπως ανέφερε, «αυτό αφορά την αντίσταση απέναντι στην αδικία και αυτό είναι κάτι για το οποίο πάντοτε έχω τοποθετηθεί». Στο πλευρό της βρισκόταν ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη Mike Waltz, ο οποίος τη συνεχάρη επειδή «χρησιμοποιεί την τεράστια επιρροή της για να αναδείξει τις θηριωδίες εις βάρος Χριστιανών στη Νιγηρία».

%3D%3D

Η 42χρονη ράπερ εξέφρασε δημοσίως την ευγνωμοσύνη της προς τον Donald Trump για «την προτεραιοποίηση του ζητήματος και την ηγεσία του». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη Νιγηρία «όμορφο έθνος με βαθιές θρησκευτικές παραδόσεις» και αναφέρθηκε στους Νιγηριανούς θαυμαστές της, τους οποίους αποκάλεσε «υπέροχους Barbz».

Η συζήτηση για την κατάσταση στη Νιγηρία έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με πολιτικούς και ακτιβιστές από τον αμερικανικό δεξιό χώρο να υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις κατά Χριστιανών αποτελούν συστηματική πρακτική ισλαμιστικών οργανώσεων. Ωστόσο, δημοσιογραφικές έρευνες δείχνουν ότι μέρος των διαθέσιμων δεδομένων που αξιοποιούνται για την υποστήριξη αυτών των ισχυρισμών είναι δύσκολο να επιβεβαιωθούν με αξιοπιστία.

Είναι άραγε έγκυος η Nicki Minaj;

Η Nicki Minaj έχει αναφέρει ότι οι «Barbz» της αποτέλεσαν σημαντικό κίνητρο για την παρέμβασή της. Σε προηγούμενη ανάρτησή της είχε γράψει ότι «οι Barbz και εγώ δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ μπροστά στην αδικία. Ο Θεός μάς έδωσε την επιρροή μας. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος σκοπός».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Nicki Minaj μπαίνει στην Billionaire Barbie εποχή της και ετοιμάζει νέα album

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Donald Trump Nicki Minaj ΟΗΕ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς Χόρεψε συρτάκι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς Χόρεψε συρτάκι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

19.11.2025
Επόμενο
Η Rosalía σαρώνει στο Billboard με το LUX και γράφει ιστορία

Η Rosalía σαρώνει στο Billboard με το LUX και γράφει ιστορία

19.11.2025

Δες επίσης

H Ariana Grande και η Cher στο χριστουγεννιάτικο Saturday Night Live
Μουσικά Νέα

H Ariana Grande και η Cher στο χριστουγεννιάτικο Saturday Night Live

19.11.2025
Άννα Βίσση – 10 χρόνια «Hotel Ερμού»: Η απόλυτη εμπειρία ξαναγράφει ιστορία!
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση – 10 χρόνια «Hotel Ερμού»: Η απόλυτη εμπειρία ξαναγράφει ιστορία!

19.11.2025
Η Rosalía σαρώνει στο Billboard με το LUX και γράφει ιστορία
Μουσικά Νέα

Η Rosalía σαρώνει στο Billboard με το LUX και γράφει ιστορία

19.11.2025
Η Άννα Βίσση σπάει τα κοντέρ του airplay – Το ρεκόρ που δεν έχει καταφέρει κανένας Έλληνας καλλιτέχνης
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση σπάει τα κοντέρ του airplay – Το ρεκόρ που δεν έχει καταφέρει κανένας Έλληνας καλλιτέχνης

19.11.2025
Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix
Μουσικά Νέα

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

19.11.2025
H Tate McRae αποκάλυψε την tracklist της deluxe edition του So Close to What
Μουσικά Νέα

H Tate McRae αποκάλυψε την tracklist της deluxe edition του So Close to What

18.11.2025
Τα soundtracks 10 ελληνικών ταινιών που αξίζουν να μπουν στη Spotify playlist σου
Μουσικά Νέα

Τα soundtracks 10 ελληνικών ταινιών που αξίζουν να μπουν στη Spotify playlist σου

18.11.2025
Ο Alex Warren μετατρέπει την ανακοίνωση της περιοδείας του σε παράσταση με την Jennifer Aniston
Μουσικά Νέα

Ο Alex Warren μετατρέπει την ανακοίνωση της περιοδείας του σε παράσταση με την Jennifer Aniston

18.11.2025
6 θρυλικοί τραγουδιστές ενώνουν τις φωνές τους σε ένα supergroup για τη μάχη κατά του καρκίνου
Μουσικά Νέα

6 θρυλικοί τραγουδιστές ενώνουν τις φωνές τους σε ένα supergroup για τη μάχη κατά του καρκίνου

17.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Ψήνεται ανασχηματισμός για τις αρχές της νέας χρονιάς, παρά τις διαψεύσεις

Ψήνεται ανασχηματισμός για τις αρχές της νέας χρονιάς, παρά τις διαψεύσεις