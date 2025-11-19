Η Nicki Minaj υψώνει τη φωνή της στον ΟΗΕ

Η δημόσια στήριξη της Nicki Minaj προς τον Donald Trump και η νέα πολιτική παρέμβαση της 42χρονης ράπερ στη διεθνή σκηνή

Η Nicki Minaj, η πολυβραβευμένη ράπερ με καταγωγή από το Τρινιδάδ και έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, προχώρησε στη σημαντικότερη μέχρι σήμερα δημόσια πολιτική παρέμβασή της, στηρίζοντας τους ισχυρισμούς του Προέδρου Donald Trump περί στοχευμένης δίωξης Χριστιανών στη Νιγηρία. Μιλώντας σε εκδήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που οργανώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Onika Tanya Maraj Petty, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση ασφαλείας στη Δυτική Αφρική και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τις θρησκευτικές μειονότητες.

Η καλλιτέχνις δήλωσε ότι «στη Νιγηρία οι Χριστιανοί στοχοποιούνται» και τόνισε πως «εκκλησίες έχουν καεί, οικογένειες έχουν διαλυθεί απλώς και μόνο εξαιτίας του τρόπου που προσεύχονται». Οι δηλώσεις της συμπίπτουν με τις πρόσφατες απειλές του Donald Trump ότι θα στείλει αμερικανικά στρατεύματα στη Νιγηρία αν η κυβέρνηση της χώρας «επιμείνει να επιτρέπει τη δολοφονία Χριστιανών».

Η προεδρία της Νιγηρίας απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί στοχευμένης θρησκευτικής δίωξης, επισημαίνοντας ότι η εκτεταμένη βία που πλήττει τη χώρα εδώ και δεκαετίες πλήττει πολίτες κάθε ταυτότητας και πίστης. Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι πολλές από τις θανατηφόρες συγκρούσεις αφορούν διεκδικήσεις πόρων, εντάσεις μεταξύ κοινοτήτων ή συγκρούσεις για γη και νερό, και δεν σχετίζονται αποκλειστικά με θρησκευτικά κίνητρα.

Η Nicki Minaj δήλωσε ότι η παρέμβασή της «δεν αφορά τη δημιουργία στρατοπέδων ούτε τη διαίρεση των ανθρώπων» αλλά την ανάγκη «να ενωθεί η ανθρωπότητα». Όπως ανέφερε, «αυτό αφορά την αντίσταση απέναντι στην αδικία και αυτό είναι κάτι για το οποίο πάντοτε έχω τοποθετηθεί». Στο πλευρό της βρισκόταν ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη Mike Waltz, ο οποίος τη συνεχάρη επειδή «χρησιμοποιεί την τεράστια επιρροή της για να αναδείξει τις θηριωδίες εις βάρος Χριστιανών στη Νιγηρία».

Η 42χρονη ράπερ εξέφρασε δημοσίως την ευγνωμοσύνη της προς τον Donald Trump για «την προτεραιοποίηση του ζητήματος και την ηγεσία του». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη Νιγηρία «όμορφο έθνος με βαθιές θρησκευτικές παραδόσεις» και αναφέρθηκε στους Νιγηριανούς θαυμαστές της, τους οποίους αποκάλεσε «υπέροχους Barbz».

Η συζήτηση για την κατάσταση στη Νιγηρία έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με πολιτικούς και ακτιβιστές από τον αμερικανικό δεξιό χώρο να υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις κατά Χριστιανών αποτελούν συστηματική πρακτική ισλαμιστικών οργανώσεων. Ωστόσο, δημοσιογραφικές έρευνες δείχνουν ότι μέρος των διαθέσιμων δεδομένων που αξιοποιούνται για την υποστήριξη αυτών των ισχυρισμών είναι δύσκολο να επιβεβαιωθούν με αξιοπιστία.

Η Nicki Minaj έχει αναφέρει ότι οι «Barbz» της αποτέλεσαν σημαντικό κίνητρο για την παρέμβασή της. Σε προηγούμενη ανάρτησή της είχε γράψει ότι «οι Barbz και εγώ δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ μπροστά στην αδικία. Ο Θεός μάς έδωσε την επιρροή μας. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος σκοπός».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

