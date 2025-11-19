Η Rosalía σαρώνει στο Billboard με το LUX και γράφει ιστορία

Η Rosalía γίνεται η πρώτη Ισπανίδα καλλιτέχνιδα που κατακτά ταυτόχρονα πέντε Νο 1 σε ισάριθμα Billboard charts με την κυκλοφορία του «LUX»

Η Rosalía σημείωσε ένα ιστορικό κατόρθωμα στη διεθνή μουσική βιομηχανία, κατακτώντας 5 διαφορετικά Νο1 στα charts του Billboard με την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «LUX». Το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της Ισπανίδας καλλιτέχνιδας έκανε ντεμπούτο στην κορυφή των Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover και World Albums, ενώ παράλληλα εισήλθε στο Νο 4 του Billboard 200, πετυχαίνοντας την πρώτη δεκάδα της καριέρας της στη συνολική κατάταξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Luminate, το «LUX» συγκέντρωσε 46.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ κατά την εβδομάδα που έληξε στις 13 Νοεμβρίου. Από αυτές, οι 27.000 μονάδες προήλθαν από υπηρεσίες streaming, οι οποίες αντιστοιχούν σε 34,1 εκατομμύρια επίσημες on demand ακροάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πωλήσεις φυσικού και ψηφιακού άλμπουμ άγγιξαν τις 19.000 μονάδες.

Για την Rosalía, η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί σειρά πρωτιών. Το «LUX» είναι το πρώτο της άλμπουμ που φτάνει στην κορυφή του Top Latin Albums, καθώς τα προηγούμενα έργα της «El Mal Querer» και «Motomami» είχαν φτάσει στις θέσεις 10 και 3 αντίστοιχα. Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που η καλλιτέχνιδα κατακτά την κορυφή στα Classical Albums, Classical Crossover και World Albums.

Η Ισπανίδα δημιουργός γίνεται επίσης η πρώτη γυναίκα γεννημένη στην Ισπανία που φτάνει στο Νο 1 των Classical και Classical Crossover charts από τότε που τα δύο αυτά charts άρχισαν να βασίζονται σε ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα δεδομένα της Luminate το 1993. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν διακριθεί κατά το παρελθόν προσωπικότητες όπως ο José Carreras, ο Plácido Domingo και ο Gustavo Dudamel, κανείς όμως δεν είχε ανοίξει τον δρόμο για τις Ισπανίδες ερμηνεύτριες του σύγχρονου κλασικού και crossover ρεπερτορίου.

Με το «LUX», η Rosalía καθίσταται επίσης η πρώτη σόλο γυναίκα που τραγουδά κυρίως στα ισπανικά και κατακτά την κορυφή του World Albums chart. Στο παρελθόν, το Νο 1 της συγκεκριμένης λίστας είχαν κατακτήσει ισπανόφωνοι καλλιτέχνες όπως οι Buena Vista Social Club, ο Manu Chao, οι Rodrigo y Gabriela, ο Residente, ο Santana, οι Gipsy Kings, ο Pedro Ramaya Beltrán και οι Ricardo Delgado και Mario Mendoza.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ δημιούργησε παράλληλα ισχυρή παρουσία της Rosalía και στο Hot Latin Songs. Η καλλιτέχνιδα τοποθέτησε 11 τραγούδια της στο chart, επίδοση που αποτελεί την ισχυρότερη για Latin pop δημιουργό εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Το τραγούδι «La Perla», σε συνεργασία με το συγκρότημα Yahritza y Su Esencia, έκανε ντεμπούτο στο Νο 3 συγκεντρώνοντας 4,8 εκατομμύρια επίσημες ακροάσεις στην πρώτη εβδομάδα. Το κομμάτι «Reliquia» εισήλθε στο Νο 10 με 3,2 εκατομμύρια ακροάσεις, προσθέτοντας ένα ακόμη επίτευγμα στο ενεργητικό της Rosalía, η οποία πλέον μετρά συνολικά εννέα τραγούδια στο top 10 της συγκεκριμένης λίστας.

Ακολουθεί η κατάταξη των τραγουδιών του «LUX» της ROSALÍA στο Hot Latin Songs της 22ας Νοεμβρίου:

No. 3 «La Perla» Yahritza y Su Esencia

No. 10 «Reliquia»

No. 13 «Sexo, Violencia y Llantas»

No. 15 «Porcelana»

No. 17 «Dios Es Un Stalker»

No. 23 «La Yugular»

No. 25 «De Madrugá»

No. 26 «Mundo Nuevo»

No. 28 «Sauvignon Blanc»

No. 30 «La Rumba Del Perdón» με Estrella Morente και Silvia Pérez Cruz

No. 36 «Magnolias»

