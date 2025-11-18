Ο Robbie Williams φοβάται πως χάνει την όρασή του

Ο Robbie Williams πιστεύει ότι τα προβλήματα στην όρασή του επιδεινώθηκαν όταν έκανε χρήση ενέσιμων φαρμάκων για να αδυνατήσει

Ο Robbie Williams αντιμετωπίζει προβλήματα με την οράσή του, που πιστεύει ότι επιδεινώθηκαν όταν έκανε χρήση ενέσιμων φαρμάκων για να αδυνατήσει. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τις ενέσεις για να διαχειριστεί το βάρος του εδώ και αρκετά χρόνια, και εικάζει ότι μία από τις παρενέργειες ενδέχεται να είναι η θαμπή όραση..

«Θέλω να προειδοποιήσω για τους πιθανούς κινδύνους, ώστε να κάνουν τη δική τους έρευνα», δήλωσε ο τραγουδιστής στην εφημερίδα The Sun. «Ήμουν θετικός στη χρήση των αυτών των φαρμάκων, αλλά παρατηρώ ότι η όρασή μου δεν είναι πια πολύ καλή».

Εξήγησε ότι δυσκολεύεται να διακρίνει συγκεκριμένους θεατές στις συναυλίες του και αναφέρθηκε πρόσφατα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, όπου οι παίκτες του δαίνονταν σαν «σχήματα πάνω σε πράσινη επιφάνεια». Έχει επίσης χρειαστεί να αλλάξει τη συνταγή των γυαλιών του.

Ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει το 2023 ότι η πρόσφατη απώλεια βάρους του οφειλόταν στη χρήση ενέσεων και ότι ήταν ιατρική ανάγκη λόγω των περιπτώσεων κατάθλιψης που αντιμετώπιζε. Επίσης, ανέφερε: «Έχω διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 2». «Είναι καταστροφικό για την υγεία να βάλω κιλά» κατέληξε.

