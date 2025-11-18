Screen News 18.11.2025

Ο Christian Bale ενισχύει το all-star cast του Heat 2

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του κλασικού αστυνομικού δράματος «Heat 2» του Michael Mann προχωρά με αστέρες πρώτης γραμμής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Christian Bale βρίσκεται πολύ κοντά στο να ενταχθεί στο καστ του «Heat 2», της πολυαναμενόμενης συνέχειας της εμβληματικής ταινίας του Michael Mann που κυκλοφόρησε το 1995 με πρωταγωνιστές τον Al Pacino και τον Robert De Niro. Ο Michael Mann εξετάζει σοβαρά τον ηθοποιό για σημαντικό ρόλο, σηματοδοτώντας ενδεχόμενη επανένωση μετά τη συνεργασία τους στο «Public Enemies». Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν οι συμφωνίες, ο Christian Bale αναμένεται να βρεθεί δίπλα στον Leonardo DiCaprio, ο οποίος επίσης βρίσκεται στο τραπέζι για έναν από τους κεντρικούς ρόλους της ταινίας. Η πιθανότητα να συμπρωταγωνιστήσουν σε μια τόσο φορτισμένη κινηματογραφική συνέχεια έχει ήδη δημιουργήσει έντονη κινητικότητα στο Χόλιγουντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η πιο σκοτεινή νύφη έρχεται στα cinema (video)

Πληροφορίες για την πλοκή δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ωστόσο το σενάριο βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα των Michael Mann και Meg Gardiner που κυκλοφόρησε το 2022 και έγινε μπεστ σέλερ στους New York Times.

Το «Heat» συμπληρώνει τριάντα χρόνια από την κυκλοφορία του τον Δεκέμβριο και παραμένει μια από τις πιο καίριες αστυνομικές ταινίες της δεκαετίας του ‘90. Η ιστορία του ακολουθεί τη σύγκρουση ενός αποφασισμένου ντετέκτιβ του Λος Άντζελες, τον οποίο υποδύεται ο Al Pacino, με έναν έμπειρο και μεθοδικό ληστή που ενσαρκώνει ο Robert De Niro. Η ταινία αποτέλεσε εμπορική επιτυχία με παγκόσμιες εισπράξεις 187 εκατομμυρίων δολαρίων, έναντι προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρώτη αναφορά για την πιθανή συμμετοχή του Christian Bale στο «Heat 2» έγινε από το Deadline, ενώ η Amazon δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για το θέμα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το νέο φιλμ του Martin Scorsese ενώνει DiCaprio και Lawrence – Η ηθοποιός αποκάλυψε ποτέ ξεκινούν τα γυρίσματα

