Κάνεις Secret Santa με την παρέα σου; 5 ιδέες για φθηνά, έξυπνα και αστεία δώρα

Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά – λίγη φαντασία και χιούμορ αρκούν

Το Secret Santa είναι από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια των Χριστουγέννων. Το καλύτερο δώρο είναι αυτό που θα κάνει τον παραλήπτη να γελάσει, να το θυμάται και να μην κοστίζει μια περιουσία.

Ακολουθούν λοιπόν 5 ιδέες για φθηνά, έξυπνα και αστεία δώρα που θα ενθουσιάσουν την παρέα ή το γραφείο.

1. Mini Emergency Kit για την καθημερινότητα

Φτιάξε ένα μικρό κουτάκι με πράγματα που όλοι χρειαζόμαστε στις δύσκολες στιγμές:

mini σοκολάτες ή γλειφιτζούρια

μικρό τσάι ή καφέ σε φακελάκι

μπαλάκι για στρες

Είναι οικονομικό, έξυπνο και όλοι θα γελάσουν όταν το ανοίξουν.

2. Κάλτσες με χιουμοριστικά σχέδια

Μπορείς να βρεις φθηνές κάλτσες με αστεία μηνύματα ή σχέδια, όπως:

«If you can read this, bring me coffee»

κάλτσες με γάτες σε δραματικές πόζες

χριστουγεννιάτικα σχέδια με υπερβολικά χρωματιστά στολίδια

Είναι χρηστικό δώρο και ταυτόχρονα αστείο και φυσικά θα τραβήξει τα βλέμματα.

3. Αστείες κούπες

Μια κούπα με αστείο μήνυμα ή σχέδιο είναι πάντα επιτυχημένο δώρο. Μερικές ιδέες:

«Δεν είμαι πρωινός τύπος»

«Coffee first, talk later»

Κούπες με αστεία memes ή cartoon σχέδια

Είναι φθηνό, χρήσιμο και φέρνει γέλιο κάθε φορά που θα την χρησιμοποιεί ο παραλήπτης.

4. Αστεία αξεσουάρ γραφείου

Μικρά gadget που θα κάνουν τη δουλειά πιο διασκεδαστική, όπως:

αυτοκόλλητα με αστεία μηνύματα για τον υπολογιστή

μίνι παιχνίδια ή stress balls

ποτήρια με αστεία quotes

Ιδανικό για Secret Santa στο γραφείο, όλοι τα χρειάζονται αλλά δεν τα αγοράζουν μόνοι τους.

5. Fun σημειωματάρια ή ημερολόγια

Βρες μικρά ημερολόγια ή σημειωματάρια με αστεία εξώφυλλα, όπως:

«Σημειώσεις για επιζώντες της δουλειάς»

«Όλα όσα δεν θέλω να θυμάμαι»

cartoon ή meme εκδόσεις

Φθηνό και χρηστικό δώρο που θα φέρει χαμόγελα.

Το μυστικό για ένα πετυχημένο Secret Santa είναι να επιλέξεις κάτι μικρό, έξυπνο και αστείο. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά, λίγη φαντασία και χιούμορ αρκούν για να γίνει το δώρο αξέχαστο!

