Living 18.11.2025

Κάνεις Secret Santa με την παρέα σου; 5 ιδέες για φθηνά, έξυπνα και αστεία δώρα

Κάνεις Secret Santa με την παρέα σου; 5 ιδέες για φθηνά, έξυπνα και αστεία δώρα
Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά – λίγη φαντασία και χιούμορ αρκούν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Secret Santa είναι από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια των Χριστουγέννων. Το καλύτερο δώρο είναι αυτό που θα κάνει τον παραλήπτη να γελάσει, να το θυμάται και να μην κοστίζει μια περιουσία.

Ακολουθούν λοιπόν 5 ιδέες για φθηνά, έξυπνα και αστεία δώρα που θα ενθουσιάσουν την παρέα ή το γραφείο.

Κάνεις Secret Santa με την παρέα σου; 5 ιδέες για φθηνά, έξυπνα και αστεία δώρα
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Οι top 5 εφαρμογές που πρέπει να έχεις στο κινητό για να οργανώσεις χειμερινό ταξίδι χωρίς άγχος

1. Mini Emergency Kit για την καθημερινότητα

Φτιάξε ένα μικρό κουτάκι με πράγματα που όλοι χρειαζόμαστε στις δύσκολες στιγμές:

  • mini σοκολάτες ή γλειφιτζούρια
  • μικρό τσάι ή καφέ σε φακελάκι
  • μπαλάκι για στρες

Είναι οικονομικό, έξυπνο και όλοι θα γελάσουν όταν το ανοίξουν.

2. Κάλτσες με χιουμοριστικά σχέδια

Μπορείς να βρεις φθηνές κάλτσες με αστεία μηνύματα ή σχέδια, όπως:

  • «If you can read this, bring me coffee»
  • κάλτσες με γάτες σε δραματικές πόζες
  • χριστουγεννιάτικα σχέδια με υπερβολικά χρωματιστά στολίδια

Είναι χρηστικό δώρο και ταυτόχρονα αστείο και φυσικά θα τραβήξει τα βλέμματα.

χριστούγεννα ζώδιο
Pinterest.com

3. Αστείες κούπες

Μια κούπα με αστείο μήνυμα ή σχέδιο είναι πάντα επιτυχημένο δώρο. Μερικές ιδέες:

  • «Δεν είμαι πρωινός τύπος»
  • «Coffee first, talk later»
  • Κούπες με αστεία memes ή cartoon σχέδια

Είναι φθηνό, χρήσιμο και φέρνει γέλιο κάθε φορά που θα την χρησιμοποιεί ο παραλήπτης.

χριστούγεννα ζώδιο
Pinterest.com

4. Αστεία αξεσουάρ γραφείου

Μικρά gadget που θα κάνουν τη δουλειά πιο διασκεδαστική, όπως:

  • αυτοκόλλητα με αστεία μηνύματα για τον υπολογιστή
  • μίνι παιχνίδια ή stress balls
  • ποτήρια με αστεία quotes

Ιδανικό για Secret Santa στο γραφείο, όλοι τα χρειάζονται αλλά δεν τα αγοράζουν μόνοι τους.

χριστούγεννα ζώδιο
Pinterest.com

5. Fun σημειωματάρια ή ημερολόγια

Βρες μικρά ημερολόγια ή σημειωματάρια με αστεία εξώφυλλα, όπως:

  • «Σημειώσεις για επιζώντες της δουλειάς»
  • «Όλα όσα δεν θέλω να θυμάμαι»
  • cartoon ή meme εκδόσεις

Φθηνό και χρηστικό δώρο που θα φέρει χαμόγελα.

Το μυστικό για ένα πετυχημένο Secret Santa είναι να επιλέξεις κάτι μικρό, έξυπνο και αστείο. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά, λίγη φαντασία και χιούμορ αρκούν για να γίνει το δώρο αξέχαστο!

χριστούγεννα ζώδιο
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτά τα 5 ζώδια θα δουν μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες το 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas secret santa δώρα Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Christian Bale ενισχύει το all-star cast του Heat 2

Ο Christian Bale ενισχύει το all-star cast του Heat 2

18.11.2025

Δες επίσης

Το καρό είναι το deco trend που θα κάνει το σπίτι σου να μοιάζει σαν να έχει βγει από παραμύθι
Life

Το καρό είναι το deco trend που θα κάνει το σπίτι σου να μοιάζει σαν να έχει βγει από παραμύθι

18.11.2025
6 ιδέες για μανικιούρ που σε βάζουν από τώρα στο χριστουγεννιάτικο mood
Beauty

6 ιδέες για μανικιούρ που σε βάζουν από τώρα στο χριστουγεννιάτικο mood

18.11.2025
Το preppy πουλόβερ επιστρέφει! Αυτές είναι οι τάσεις που θα δούμε τον φετινό χειμώνα
Fashion

Το preppy πουλόβερ επιστρέφει! Αυτές είναι οι τάσεις που θα δούμε τον φετινό χειμώνα

18.11.2025
Αυτοί είναι οι 2 μεγάλοι νικητές από το Model Casting Call by Colgate
Life

Αυτοί είναι οι 2 μεγάλοι νικητές από το Model Casting Call by Colgate

18.11.2025
Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση
Fashion

Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση

18.11.2025
Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

18.11.2025
Η καρό φούστα θα κάνει να ξεχάσεις το αγαπημένο σου τζιν αυτόν τον χειμώνα
Fashion

Η καρό φούστα θα κάνει να ξεχάσεις το αγαπημένο σου τζιν αυτόν τον χειμώνα

18.11.2025
Με αυτή τη χειμερινή skincare ρουτίνα το δέρμα σου θα σου πει «ευχαριστώ»
Beauty

Με αυτή τη χειμερινή skincare ρουτίνα το δέρμα σου θα σου πει «ευχαριστώ»

18.11.2025
Κέικ μελομακάρονο: Το γλυκό που θα σε κάνει να ξεχάσεις τη δίαιτα
Food

Κέικ μελομακάρονο: Το γλυκό που θα σε κάνει να ξεχάσεις τη δίαιτα

17.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Ψήνεται ανασχηματισμός για τις αρχές της νέας χρονιάς, παρά τις διαψεύσεις

Ψήνεται ανασχηματισμός για τις αρχές της νέας χρονιάς, παρά τις διαψεύσεις