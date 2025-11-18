Η λέξη του 2025 από το Cambridge Dictionary αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες ψηφιακές συνήθειες

Η λέξη της χρονιάς 2025 αναδεικνύει τις σύγχρονες κοινωνικές και τεχνολογικές τάσεις, καταγράφοντας πώς αλλάζει η επικοινωνία και οι ανθρώπινες σχέσεις

Το Cambridge Dictionary ανακοίνωσε τη λέξη που καθορίζει το 2025, και είναι το «parasocial». Ο όρος περιγράφει τις συναισθηματικές σχέσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι με πρόσωπα που δεν γνωρίζουν προσωπικά, είτε πρόκειται για celebrities είτε για τεχνητή νοημοσύνη.

Η έννοια πρωτοεμφανίστηκε το 1956 από τους κοινωνιολόγους Donald Horton και Richard Wohl, οι οποίοι μελετούσαν πώς οι τηλεθεατές συνδέονταν συναισθηματικά με τηλεοπτικές προσωπικότητες. Σήμερα, η παρακοινωνική σύνδεση έχει μεταφερθεί στα κοινωνικά μέσα, όπου οι χρήστες αναπτύσσουν δεσμούς με influencers, διασημότητες και ψηφιακές προσωπικότητες με τις οποίες δεν έχουν καμία πραγματική επαφή.

Διάβασε επίσης: «What’s up?»: Το TikTok trend που έχει ξετρελάνει ακόμη και τους stars

Παραδείγματα της σύγχρονης παρακοινωνικής σχέσης

Το Cambridge Dictionary αναφέρει χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η ανακοίνωση του αρραβώνα της Taylor Swift με τον σταρ του NFL, Travis Kelce, προκάλεσε έντονα συναισθήματα σε θαυμαστές που ουδέποτε γνώρισαν το ζευγάρι προσωπικά. Παρομοίως, η βρετανίδα τραγουδίστρια Lily Allen με το άλμπουμ της «West End Girl» δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον για την προσωπική της ζωή, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ακροατές την παρακολουθούν μόνο μέσα από την τέχνη της.

Chatbots και AI

Το φαινόμενο έχει αποκτήσει νέες διαστάσεις με την άνοδο των chatbots τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT. Ο λεξικογράφος του Cambridge, Colin McIntosh, σχολίασε ότι η λέξη «parasocial» αποτυπώνει το πνεύμα του 2025, καθώς η γλώσσα εξελίσσεται μαζί με τις τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές. «Όσα ήταν κάποτε εξειδικευμένα ακαδημαϊκά θέματα έχουν περάσει στη καθημερινή ζωή», τόνισε, αναφερόμενος στη μαζική εμπλοκή εκατομμυρίων ανθρώπων σε παρακοινωνικές σχέσεις.

Η καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας Simone Schnall επισημαίνει ότι η τάση αυτή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο. «Πολλοί δημιουργούν έντονες και μερικές φορές ανθυγιεινές παρακοινωνικές σχέσεις με influencers», είπε, προσθέτοντας ότι το φαινόμενο προκαλεί ψευδείς αίσθησεις οικειότητας και εμπιστοσύνης.

Άλλες λέξεις που ξεχώρισαν

Το Cambridge Dictionary δεν περιορίστηκε στη λέξη της χρονιάς. Ανέδειξε επίσης νέους όρους όπως το «slop», που περιγράφει περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας στο διαδίκτυο, κυρίως δημιουργημένο από AI, και το «memeify», δηλαδή τη μετατροπή γεγονότων ή προσώπων σε meme. Φέτος προστέθηκαν συνολικά πάνω από 6.000 νέες λέξεις, με δημοφιλείς προσθήκες όπως «delulu», «skibidi» και «tradwife».

Η επιλογή της λέξης «parasocial» δείχνει ότι η κοινωνία αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και η γλώσσα προσπαθεί να ακολουθήσει, αποτυπώνοντας την εποχή όπου η αλληλεπίδραση με ανθρώπους και τεχνολογία γίνεται όλο και πιο συναισθηματικά φορτισμένη.

Διάβασε επίσης: Rawdogging boredom: Η πλήξη επιστρέφει στη μόδα – Το viral TikTok trend που κάνει καλό στην ψυχική υγεία