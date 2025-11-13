Social Trends 13.11.2025

Rawdogging boredom: Η πλήξη επιστρέφει στη μόδα – Το viral TikTok trend που κάνει καλό στην ψυχική υγεία

Η Gen Z αντιδρά στην ψηφιακή υπερδιέγερση με έναν απρόσμενο τρόπο: μαθαίνει να μένει ακίνητη και να νιώθει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι γονείς δεν είναι καλά, τα παιδιά δεν είναι καλά, και οι νέοι νιώθουν χαμένοι μέσα σε έναν κόσμο που θορυβεί ασταμάτητα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1 στους 7 εφήβους αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, ένα νούμερο που αντικατοπτρίζει την κούραση και την υπερένταση της σύγχρονης εποχής.

Η Gen Z (όσοι σήμερα είναι μεταξύ 13 και 28 ετών) έχει αναλάβει τον ρόλο της «ανατροπής», αλλά κουβαλά ταυτόχρονα και το βάρος μιας διαρκούς ψηφιακής πίεσης. Αν ρωτήσεις ένα νέο γιατί φορά ακουστικά όλη μέρα, θα σου πει: «Για να ακούω κάτι άλλο, όχι τις σκέψεις μου.»

Αγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού και υπερανάλυση έχουν γίνει η νέα καθημερινότητα κι όμως, η απάντηση των νέων δεν είναι η φυγή, αλλά η πλήξη.

Το TikTok trend που «αγκαλιάζει» τη σιωπή

Το νέο viral trend «rawdogging boredom» κάνει τους νέους να αποσυνδέονται από κάθε είδους ερέθισμα. Χωρίς κινητό, χωρίς μουσική, χωρίς scrolling ή podcast. Απλώς κάθονται και νιώθουν. Η φράση μπορεί να ακούγεται περίεργη, αφού παλαιότερα το rawdogging σήμαινε «σεξ χωρίς προφυλάξεις». Σήμερα όμως, η έννοια μεταφέρεται στη βαρεμάρα: να βιώνεις τη στιγμή χωρίς προστασία, χωρίς φίλτρα, χωρίς τίποτα να σου αποσπά την προσοχή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Newsweek, ολοένα και περισσότεροι νέοι το δοκιμάζουν.

Η 25χρονη Abbie εξηγεί στο TikTok: «Ήθελα έναν λόγο να απομακρυνθώ από το κινητό μου. Ήταν σαν διαλογισμός — το μυαλό μου ηρέμησε. Από τότε το κάνω τακτικά. Όλοι πρέπει να το δοκιμάσουν.» Τα βίντεο με hashtags όπως #rawdoggingboredom και #digitaldetox πλημμυρίζουν το TikTok, με τους χρήστες να περιγράφουν την εμπειρία ως κάθαρση.

@abbie55107♬ Circus Music – The Hit Crew Kids

 Ένα trend που τελικά κάνει καλό

Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά η σιωπή αποδεικνύεται θεραπευτική. Έρευνα του CDC (2023) έδειξε ότι οι έφηβοι που περνούν πάνω από 4 ώρες την ημέρα μπροστά σε οθόνες έχουν χειρότερο ύπνο, λιγότερη φυσική δραστηριότητα και αυξημένο άγχος και κατάθλιψη.

Το rawdogging boredom έρχεται να λειτουργήσει σαν αντίδοτο στην υπερδιέγερση. Οι νέοι προσπαθούν να ξανακερδίσουν τη συγκέντρωσή τους, κάτι που έχει χαθεί. Ενδεικτικά, σύμφωνα με ειδικούς, η μέση διάρκεια προσοχής μπροστά σε μια οθόνη έχει μειωθεί από 150 δευτερόλεπτα το 2004 σε μόλις 47 δευτερόλεπτα σήμερα.

Η πλήξη ως νέα μορφή αυτοφροντίδας

Οι ειδικοί ψυχικής υγείας βλέπουν στο rawdogging boredom κάτι βαθύτερο: ένα κίνημα αυτογνωσίας. Ο κλινικός κοινωνικός λειτουργός Michael Dzwil εξηγεί: «Σε μια κουλτούρα που εξυμνεί τη συνεχή δραστηριότητα, οι στιγμές ακινησίας είναι βαθιά θεραπευτικές. Ο εγκέφαλος χρειάζεται σιωπή για να επαναρυθμιστεί και να μειώσει το στρες.»

Με λίγα λόγια, η πλήξη δεν είναι πλέον τιμωρία, είναι αυτοφροντίδα. Η Gen Ζ, μεγαλωμένη μέσα στον θόρυβο του διαδικτύου, ανακαλύπτει την αξία του να μη συμβαίνει τίποτα. Μερικά λεπτά σιωπής, χωρίς ερεθίσματα, ίσως είναι ό,τι πιο επαναστατικό μπορεί να κάνει ένας νέος σήμερα.

